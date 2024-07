El cuidado de los hijos, ¿un tema de la madre?

Hace unos días cumplí años y me tocó un no regalo —una amiga llegó y me dijo “no te traje nada, pero le traje un regalo a Alessia” (mi hija)—. Otro fue una crema antiestrías, “ayuda a prevenir y reducir las marcas de estrías durante y después del embarazo”, dice la caja. Es anecdótico, pero refleja un poco cómo los hijos se “adueñan” de tu vida, especialmente en el caso de las madres. Por motivos evidentes, nadie le va a regalar una crema antiestrías a mi marido después del nacimiento de mi hija, pero tampoco fue él a quien iban dirigidos la mayoría de los regalos cuando mi hija nació. “Felicitaciones”, decían, y me entregaban el regalo a mí el 90% de las veces.