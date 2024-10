El mercado de combustibles: cómo se compone, qué debería mejorar

El mundo de los combustibles fósiles no es un tema sencillo, en medio de un sector todavía mayor, el de la energía. No es sencillo porque la cadena de valor entre la producción y el consumo de los combustibles tiene sus varias partes, y encima entran en juego estructuras y cuestiones locales, con grandes intereses públicos y privados. ¿Qué se puede hacer entonces, dentro de lo políticamente viable, para tener un sector más competitivo y con menores precios?

Hace unos días escuché a uno de los candidatos presidenciales hablando del mercado de combustibles. No parecía saber, o entender mucho, lo que el periodista le preguntaba. No creo que los candidatos deban saber de todo con total precisión, aunque no estaría mal que al menos peloteen y sepan defender sus propuestas principales. Pero, dejando de lado mi deseo por discutir propuestas —cuando el debate, en Uruguay y en el mundo, parece cada vez menos central en las campañas—, es cierto que el mundo de los combustibles fósiles no es un tema sencillo, en medio de un sector todavía mayor, el de la energía.

Veamos primero a grandes rasgos la cadena de valor del petróleo. Esta industria se divide en tres segmentos: el upstream, que cubre la exploración y la producción de petróleo; el midstream, que cubre el transporte y el almacenamiento; y el downstream, que incluye la refinación y la conversión a productos finales (combustibles como la nafta, el gasoil o fueloil, para uso del transporte y la industria). El sector upstream es el que en general exige más capital —se trata de enormes proyectos de inversión que llevan años, desde el descubrimiento y la perforación hasta la producción—, tiene más riesgos asociados y potencialmente también mayores retornos. Los otros dos segmentos son en general más regulados y los riesgos y retornos son menores.

Las estructuras de mercado varían por país y dependen también de si es productor de petróleo y gas o no. Por ejemplo, Arabia Saudita y Rusia, grandes productores, tienen modelos donde la mayoría de la cadena de valor está en manos de empresas públicas. Estados Unidos, otro gran productor, tiene un modelo mayormente de participación privada. Entre países no productores, hay mucha variación respecto al grado de participación privada y a la liberación de la importación. En general los países tienen refinerías —a veces estatales y a veces no— y también permiten, o no, la importación de combustibles finales. Nueva Zelanda, por ejemplo, refinaba alrededor del 70% de su consumo e importaba el resto, pero cerró su refinería (que estaba en manos de privados) en 2022 y ahora directamente importa todos sus combustibles fósiles.

En Uruguay tenemos un modelo con una empresa pública, Ancap, que tiene el monopolio sobre la importación y la refinación de petróleo crudo (con algunas excepciones), y luego competencia y participación privada en la distribución secundaria, desde la planta de Ancap hasta las estaciones de servicio. En este segundo subsegmento hay varios actores: las “marcas” de las estaciones de servicio, las empresas de camiones que realizan el transporte entre Ancap y las estaciones y las estaciones, que venden bajo una de las marcas. Algunas empresas, además, están presentes en varias de estas partes, complejizando las relaciones entre las distintas partes y reduciendo los incentivos a la competencia.