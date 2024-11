El ojo, el cerebro y el misterio de ‘La joven de la perla’

Si observamos La joven de la perla, veremos que la chica no tiene cejas ni pestañas, que sus pupilas son líquidas y que la nariz no existe como tal. Veremos que la perla no es perla, sino un magnífico punto de luz, el pendiente no “pende” del lóbulo, la superficie es tan solo un toque de blanco y un reflejo. Vermeer no pintó todo lo que vemos, sabía que nuestro cerebro completaría lo que faltaba y así su punto de luz podía convertirse ópticamente en una resplandeciente perla. No sabía que llamaríamos al fenómeno bucle de atención sostenida, pero sin duda conocía sus efectos. El resto es puro misterio, y quizás es mejor que siga así.