En defensa de la democracia

Para que una sociedad democrática funcione bien necesita tener un debate público robusto y sano. Esa condición se produce, a su vez, cuando el ejercicio del derecho a la libertad de expresión está protegido y los ciudadanos pueden acceder, para lograr ejercerlo, a toda la información necesaria sobre un conjunto de hechos comunes, una realidad que comparten.

La respuesta a esa pregunta es muy compleja, pero debe ser abordada. El lunes 4 y martes 5 Búsqueda organizó un simposio titulado Libertad de expresión, desinformación y regulación . Desafíos y caminos posibles para Uruguay y la región, en el que intentamos generar un espacio para discutir estos temas y, como bien dice Platón, buscar la verdad junto con vosotros.

El evento, organizado con el apoyo de Chequeado y financiado por la Unión Europea, abrió con una expositora de primera línea: Catalina Botero. La exrelatora para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, académica y excopresidenta de la Junta de Supervisión de decisiones de Contenido de Facebook e Instagram (hoy Meta) brindó una charla magistral en la que habló acerca de los desafíos que tiene el ejercicio del derecho a la libertad de expresión en el marco digital, en el que la desinformación adquiere magnitudes inusitadas.

Botero ha sido una gran defensora de la libertad de expresión y de prensa en la región. Desde la relatoría se plantó ante los gobiernos que perseguían periodistas y ciudadanos por el simple hecho de querer informar, y su trabajo ayudó a forjar una jurisprudencia en América Latina muy protectora del derecho a la información.

Una década después de dejar el cargo en la relatoría, y tras cuatro años trabajando para Meta, Botero mantiene su defensa del derecho a la libertad de expresión. Sin embargo, entiende que su protección —y, con ello, el de las democracias— demanda una discusión sobre la regulación de las plataformas que facilitan la distribución de contenido en internet. Para esta experta es importante cuidar el contenido, mientras se intenta mejorar los sistemas de rendición de cuentas y controles de los mecanismos que facilitan la desinformación.

El simposio, organizado en el marco del programa “Promoviendo información confiable y abordando la desinformación en América Latina” de la Unión Europea, fue una oportunidad para abonar a esta conversación. Su contenido, que incluyó una mesa de debate y varias exposiciones sobre desinformación y cómo el periodismo puede combatirla, está disponible en el canal de YouTube de Búsqueda y un resumen de las charlas fue publicado la semana pasada.

La discusión es compleja y las soluciones no son sencillas, sobre todo porque es fundamental proteger el ejercicio de la libertad de expresión y evitar dejar en manos del Estado mecanismos que luego puedan ser usados para la censura. Pero esa preocupación no debe ser paralizante, sino un insumo fundamental para procesar la conversación con objetivos claros.

Es evidente que algo se debe hacer al respecto. Lo ideal sería buscar entre todos los involucrados algunas formas regulatorias lo más genéricas posibles, pero que también den ciertas garantías a las personas con respecto a qué tipo de información es la que están consumiendo. Esto no significa censurar o eliminar de internet o de las redes sociales a nadie, pero sí lograr establecer con claridad la diferencia entre el trabajo periodístico profesional y las noticias falsas o malintencionadas.

Los caminos son diversos y se pueden poner varios a discusión. Lo importante es que el elegido no signifique un retroceso en el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa y que sirva para seguir manteniendo con oxígeno a los que se toman el trabajo de producir información de calidad. La realidad muestra que sin ellos la que se perjudica es la democracia.

Por eso, desde Búsqueda seguiremos aportando al debate de los temas de interés para la sociedad, mientras defendemos el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa y la salud de la democracia uruguaya.