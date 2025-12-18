Esa clase de ruido

En la medida en que los ciudadanos acepten una política que los considera incapaces de lidiar con las complejidades de la vida en común y voten a quienes les proponen pura indignación simbólica, los políticos solo encontrarán incentivos para ir en esa dirección

El actor tiene un micrófono adelante y está hablándole al público a través de este. Se lo ve emocionado, intenso. Está pidiéndole al dueño de una de las principales cadenas de supermercados españolas que gane un poco menos, que modere sus instintos de millonario depredador, así las grandes masas pueden ahorrarse unos euros en la compra y llegar a fin de mes. Su discurso suena convincente, después de todo, los millonarios no van a dejar de serlo por ganar un poco menos y, quizá, eso alivie la situación de muchos.

Sin embargo (siempre surge un “sin embargo” cuando la política se vuelve pura emocionalidad), el margen de ganancia neta de esa empresa es del 2%. Es decir, que, si le empresa renunciara por completo a su margen de ganancia, eso significaría apenas un par de euros menos en la compra mensual de cada comprador. Lo que resulta la nada misma cuando, por ejemplo, poder alquilar una vivienda (otro de los reclamos que hace con justicia el actor en su alocución) resulta dificilísimo en un volumen de miles de euros al año, porque los alquileres han aumentado casi 50% en los últimos 10 años en España. Y ese es el problema de hacer política como moralización y consigna de los problemas reales, que existen y que afectan la vida de muchísima gente, pero que no se solucionan con proclamas emotivas.

Que eso lo haga un actor, vaya y pase. Los actores no tienen por qué saber cómo funciona la economía y pueden opinar al respecto, aunque no tengan la menor idea, ya que así funciona la libertad de expresión. Y en todo caso, nadie tiene por qué hacerle caso a lo que un actor diga en esos terrenos de la política y la economía. Cosa distinta es cuando son los políticos mismos quienes recurren al arsenal de la cultura del espectáculo para abordar los problemas reales. O, peor aún, cuando por tratarse de gente que solo conoce esa forma de hacer política, directamente no se interesa por hacer las cuentas reales de los asuntos que promueve.

Por una cuestión de edad, de generaciones, buena parte de quienes hacen política hoy en Uruguay se encuentra en el rango de quienes crecieron como nativos digitales y, también, de quienes han conocido y manejado redes sociales desde casi su adolescencia. Es decir, de gente para la cual el “virtue signaling” es más importante que los cambios reales. Gente para la cual lo importante no es proponer medidas que puedan transformar la realidad de manera efectiva y hacerla más justa para todos, sino que sea muy visible su enojo por lo mal que están las cosas y lo moralmente superiores que ese enojo los hace frente a quienes no se enojan. Esa suerte de activismo pour la galerie, en el que lo que pesa es ser bien percibido por nuestros pares y no tanto lo que pueda realmente hacerse para cambiar eso que nos enoja. En ese sentido, se puede decir que nuestros representantes efectivamente lo son: reflejan cada vez más y mejor eso que en España se llama “postureo” y que ha convertido la plaza pública en una suerte de pasarela de vanidades, en donde el gesto visible, y hasta épico, importa muchísimo más que ponerse a pensar soluciones realistas. De alguna forma, ese método lo que hace es reconocer que los problemas reales no se solucionan tan fácilmente como se podría creer. Y que treparse a un altar moral da más réditos, pudiéndose incluso llegar al Parlamento o un carguito en algún ministerio. Ojo, es muy probable que ese “postureo” en algún punto sea sincero, pero eso no mejora su utilidad.

Los problemas que plantea ese abandono del mundo real para sumergirse en el mundo de los gestos grandilocuentes son varios. Uno, evidente, es que mandar mensajes al dueño de una cadena de supermercados hace poco por mejorar la vida de nadie, por más nobles que sean nuestras intenciones. De hecho, nos retrotrae al feudalismo, en el que se pedían favores al señor a cambio de entregarle lo producido. Lo que corresponde, aunque sea menos llamativo, es pedirles a quienes tienen oportunidad de legislar que promuevan medidas que intenten solucionar esos problemas que van más allá de la voluntad, en apariencia mágica, de un millonario.