Hacer cola para el sexo y la palabra del año

Tuvo sexo con 100 hombres en un día y hay un montón de gente hablando del tema. Se trata de la inglesa Lily Phillips, de 23 años, creadora de contenidos de la plataforma OnlyFans desde los 18.

OnlyFans es una red social por suscripción, con más de 200 millones de usuarios en el mundo, en la que modelos porno (en su mayoría mujeres), tanto aficionadas como profesionales, suben y venden sus videos y fotografías. Como la clave es producir interés en los contenidos ofrecidos (ya que las ganancias van en función de la cantidad de gente que quiere mirar) las estrategias de marketing son de lo más ingeniosas en un mercado cada vez más competitivo.

Es así que Phillips se propuso esta maratón en la que buscaba reclutar a 100 de sus fans para tener sexo con ella en el correr de un día. El proceso está documentado en el audiovisual titulado I Slept With 100 Men in One Day (“Dormí con 100 hombres en un día”) y realizado por el youtuber sudafricano Josh Pieters. El hecho de que se use el eufemismo dormir para referirse a encuentros que duraban literalmente cinco minutos me parece demasiado, pero eso es apenas un detalle.

El registro acompaña a la joven durante los días previos al desafío, mientras el director le va haciendo preguntas que permiten saber un poco más acerca de su vida y de lo que piensa sobre lo que hace. El video termina con una conversación entre Phillips y Pieters poco rato después de terminar la jornada maratónica que la actriz se propuso cumplir. La imagen de Lily es la de una persona agotada física y emocionalmente después de más de 10 horas casi sin comer y recibiendo a hombres desconocidos para tener sexo.

Las redes sociales estallaron; desde la condescendencia hasta el insulto. Desde “pobrecita, me preocupa tu salud mental, no hagas esto que te hace mal” hasta “sos una puta, nadie se va a querer casar contigo”. Sin embargo, Phillips parece tener bastante claros algunos aspectos. Me llamaron particularmente la atención algunas de sus declaraciones en el documental. Más allá de decir, por supuesto, que hace esto “porque le gusta” y lo disfruta y gana muchísimo dinero, es consciente de que muchas otras mujeres lo hacen por necesidad o porque algún hombre las fuerza a eso. Es decir, tiene claro que el tema es complejo. Aclara que este no es su caso y señala: “Estoy haciendo dinero de algo que los hombres harían conmigo de todas maneras; los hombres siempre me van a sexualizar, así que al menos saco una ventaja de eso”. “No todos los hombres te van a sexualizar”, le dice bajito el entrevistador. “Realmente no sé”, responde ella, “quiero decir, bueno, tal vez no todos”.