  • Cotizaciones
    jueves 11 de junio de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    La batalla ganada y la batalla pendiente

    Uruguay parece haber ganado una larga batalla de más de 40 años para lograr estabilidad macroeconómica, pero tiene pendiente librar otra, que permita acelerar el magro crecimiento actual

    editorial.png
    Por Editorial

    En su intervención, el jerarca exaltó algunos consensos logrados en el sistema político uruguayo, más allá de las “diferencias domésticas” en torno a otros asuntos.

    Según Oddone, lo que el país ha “hecho durante 40 años a lo largo de distintos gobiernos de distinto signo es esencialmente diversificar” sus “riesgos”. En materia de inserción internacional, se refirió a los “riesgos de exposición a una región financiera, política y económicamente inestable”, así como el derivado de “una alta dependencia monoproducto de exportación”.

    Leé además

    Ministro Gabriel Oddone.
    Comercio exterior

    Ley de competitividad: un conjunto de “miniaturas” reformistas que entusiasman al ministro Oddone

    Por Ismael Grau
    El ministro de Economía, Gabriel Oddone, durante el 109° Congreso de la Federación Rural, en Salto.
    Agro

    Oddone se comprometió a bajar trabas burocráticas, mejorar la logística, reducir costo de la energía y el riego

    Por Ruben Silvera

    “Lo hemos hecho relativamente bien: al día de hoy, nuestro principal socio en bienes es China” —en los mercados de Argentina y Brasil se colocan “cosas” que “no le vendemos a nadie”, porque tienen ventajas de acceso—, en el sector de servicios lo es Estados Unidos, mientras que la Unión Europea es el origen más importante de la inversión extranjera directa, repasó.

    “La diversificación de riesgos ha sido un elemento central, en paralelo a la estabilización macroeconómica (...). Uruguay tiene unas cuatro décadas batallando sobre esto, y hoy tenemos una economía estable macroeconómicamente, a lo que agrega la estabilidad institucional y política y la calidad de sus políticas públicas, su principal factor de competitividad. Lo cual no es suficiente. Si no mejoramos la productividad del trabajo, no mejoramos la capacidad de atraer inversión, es muy difícil que seamos competitivos. Tenemos una gran inserción regional, tenemos una gran capacidad de producción energética, pero tenemos enormes desafíos”, reflexionó el ministro.

    Ciertamente, la perdurabilidad en las últimas décadas de ciertas políticas y la prudencia macroeconómica forman parte de un logro no menor, que hace bien Oddone en destacar en sus intervenciones en foros internacionales como este de la OCDE. Se trata de una batalla que puede considerarse ganada en contraste con la historia previa de mucha mayor inestabilidad. Pero también es real que, por un período ya muy largo, Uruguay está creciendo demasiado poco y ello, en parte, responde a una ausencia de consensos para liberar ciertos frenos a la economía.

    Así como en los últimos 40 años se fue internalizando y poniendo en práctica la importancia de ciertos equilibrios macro, más allá de matices operativos, nuestro sistema político debería proponerse acordar y aprobar medidas que reduzcan trámites ante el Estado; que eliminen dependencias duplicadas o inútiles; que reconviertan o cierren los negocios perdidos de las empresas públicas; que prescindan de cargos públicos donde no se precisan; que quiten barreras a la competencia en los mercados regulados; que den más realismo a la regulación laboral y a la negociación colectiva; que reformen de manera profunda y de una buena vez el sistema educativo, y que combatan sin miedos la creciente delincuencia.

    El statu quo en torno a muchas de estas cuestiones expone una “diversificación de riesgos” incompleta. La consecuencia es muy peligrosa, porque, como país y como sociedad, nos paralizan o, incluso, nos hacen retroceder en términos de desarrollo, de bienestar y de convivencia. Esa es la batalla verdaderamente urgente ahora.

    Selección semanal
    Seguridad Pública

    Inspirado en un modelo inglés, el gobierno piensa asignar policías permanentes en los clubes para relacionarse con hinchas

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Tecnología

    El 66% de los trabajadores que usan IA generativa en Uruguay empezó a hacerlo por cuenta propia

    Por José Frugoni
    Caso Soledad Barrera

    Marcha en dos departamentos y nueva denuncia ante el Colegio Médico contra una decisión de la ministra de Salud

    Por Leonel García
    Presidencia

    Presidencia dio detalles sobre el patrimonio de Orsi y su familia

    Te Puede Interesar

    Los ministros Lustemberg, Oddone y Cardona en la presentación del proyecto de competitividad. 
    Video

    El gobierno lanza una de sus leyes económicas clave en un contexto de reclamos

    Por Redacción Búsqueda
    La Celeste a la calle

    La Celeste a la calle

    Por  Sofía Miranda Montero  y Guillermina Servian
    Yamandú Orsi y Alejandro Sánchez, en julio de 2025.

    En medio de la crisis del gobierno, la falta de información entre Orsi y el MPP tensionó la interna de Presidencia

    Por Santiago Sánchez
    Migrantes de Cuba en Montevideo, durante una manifestación contra su gobierno.

    Brasil alerta por tráfico de migrantes: 30 cubanos al día entraron a Uruguay por Santana do Livramento

    Por Juan Francisco Pittaluga