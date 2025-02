La caída de los ismos

La política ya no es lo que era. Esa sentencia, digna de un veterano nostálgico que no ha logrado adaptarse a los tiempos actuales, tiene su fundamento en la realidad. Es indiscutible que la política ya no es lo que era. Ni en Uruguay ni el mundo. Y cuando se habla de lo que era, no hay que irse tan lejos en la historia. La división bien puede hacerse entre los últimos 25 años del siglo XX de un lado y los primeros 25 años del siglo XXI del otro.