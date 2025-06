La emoción no se interrumpe

Era 1986 y mientras el Diego era Dios, Berlusconi era el padre de Dios, y una nueva limpieza étnica se avecinaba en el corazón de Europa, durante la secesión yugoslava: un cambio brutal que modificaría para siempre a la humanidad se aproximaba sigilosamente. Umberto Eco solía reflexionar sobre internet y decía que la web no inventó a los imbéciles, sino que les dio, simplemente, el mismo público que tienen los premios Nobel. Y no lo hizo de casualidad, porque sí. Desde siempre los medios alaban al hombre de la calle para poder manipularlo mejor. Cuando analizó los programas trash, dijo que si el mundo es lo que te hacen ver, entonces vos sos mejor. Los medios no crean, pero cultivan, promueven y gratifican la imbecilidad: porque venden y hacen votar. Antes los imbéciles solo hablaban en el bar, porque existían los agentes de aduana, es decir los periodistas, los editores (en la actualidad muchos son estrellas de programas de chismes que se hacen pasar por periodistas políticos). Esa era terminó y ahora comenzó la de la batalla a campo abierto.

Perón, un Trump ante litteram (le robo al J. P. Morgan la comparación de ambos líderes populistas, aunque los derechos de autor le corresponden a Guillermo Moreno, que la hizo en 2017), decía: “El bruto siempre es peor que un malo (...). He visto muchos malos que se han vuelto buenos, no he visto jamás un bruto que se haya vuelto inteligente”.

En 1986 los canales de televisión de Berlusconi tenían el monopolio del gran cine italiano, fuente de prestigio y de negocios. Las películas dejaron de ser lo que eran y se transformaron en plataformas publicitarias, en las que los anuncios comerciales ocupaban hasta el 20% del tiempo de la transmisión. Federico Fellini escribió ese año que de esta manera se acostumbra a los espectadores a un lenguaje lloroso, balbuceante, con interrupciones de su función mental por tantas pequeñas isquemias de la atención que al final harán de él un cretino impaciente, incapaz de concentrarse y de reflexionar. “La emoción no se interrumpe” fue el eslogan de batalla, que ganó trifulcas y perdió la guerra.

En el 86 se estaba gestando el nuevo espectador multiuso, el que tanto sirve para votar como para hipnotizarse con cuanto reality exista. Todo eso mientras el barrilete cósmico le metía un golazo con la mano a los ingleses… Ah, pero eso no está bien, no es un buen ejemplo para los chicos, dice un señor mientras retuitea reflexiones que son tendencia de alguno de los influencers de la contrarreforma tecnológica, esos que editan nuestras vidas, manipulan elecciones, sepultan al olvido las muertes de millones y la memoria. No fue un cisne negro, fue la banalidad del mal, como intuyó Hannah Arendt.