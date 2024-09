La maldición de los algoritmos

No hay dos elecciones iguales. Una gran verdad. Aquello de las circunstancias, de los estados de ánimo, de los abanderados, de los fanáticos, de los más politizados, de los desinformados, de las nuevas generaciones, es muy larga la lista de factores que alteran el producto. Por eso, cada cinco años cambia mucho más que el gobierno y el Parlamento. Por mas que esas variantes de cambio sean más silenciosas que las otras, las de los cargos electivos, siempre están actuando y hacen que no haya dos elecciones iguales.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

El problema de la actual es que se perfila a ser la más distinta de todas las que hubo desde la de la restauración democrática, en noviembre de 1984, hasta ahora. Y que conste que el sustantivo elegido es problema. Problema porque la mayoría de las diferencias, en este caso, no son positivas. Problema porque hoy lo que más prevalece, a menos de dos meses de que se pongan las urnas arriba de las mesas electoras, es la apatía. Problema porque un porcentaje muy importante de votantes no está para nada informado ni quiere estarlo. Problema porque muchos de ellos están desencantados de la política y no logran identificarse con ninguno de los postulantes presidenciales.

Según coinciden la mayoría de los politólogos y analistas de opinión pública, alrededor de la mitad de la población uruguaya es la que se encuentra más politizada y tiene una identificación importante con algún partido. La otra mitad tiene distintos grados de compromiso, pero una parte importante de ella se siente muy lejos del mundo de los votos. Ocurre más todavía entre las generaciones más jóvenes. Según un reciente sondeo de Cifra, realizado a mediados de junio, el 47% de los uruguayos tiene interés por la política. Ese porcentaje sube a más de la mitad en los mayores de 45 años y baja a un tercio en los menores de 30.

Ni este tiempo electoral ayuda a modificar esos guarismos que se arrastran por años. No hay efervescencia, no hay un nuevo líder muy carismático en la competencia, no hay grandes movimientos de opinión pública hacia ningún lado. Los candidatos presidenciales de los tres partidos principales son debutantes, ocupaban lugares importantes pero no centrales en el tablero político, hasta ahora, y no han logrado todavía enganchar a los que miran de lejos.

Las últimas encuestas muestran un escenario muy parejo entre los dos bloques ideológicos, por un lado, el Frente Amplio y, por el otro, la coalición republicana. Es más, luego de las elecciones internas, cuando la oposición arrancó como favorita, se han acortado las distancias. Pero lo que no bajan son los indecisos. Al revés, en algunos de los estudios de opinión pública, como el último realizado por la empresa consultora Equipos, crecieron del 12% al 15%.