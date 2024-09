Los altos costos de la electricidad y las renovables: una mirada errada e incompleta

Uruguay es un país caro, un tema muy repetido en la campaña electoral. Un indicador muy nombrado que refleja esto —por el efecto que tiene en los costos de producción, en nuestra competitividad y en el bolsillo de los ciudadanos— es el precio de la energía. Por ejemplo, Uruguay tiene los precios de electricidad más altos de la región.

Sin embargo, algo que me hace ruido en la discusión local es la idea de que estos precios altos son, en gran medida, por el costo de las energías renovables, en particular los costos de la energía eólica. Me parece que es una visión por un lado errada y por otro incompleta. Errada porque no hay evidencia de que la introducción de renovables a gran escala en la primera etapa de transición (eólica, biomasa y solar) haya producido un sobrecosto, o, mejor dicho, la evidencia que he visto muestra lo contrario. Incompleta porque la generación no es el único componente del costo de la electricidad, y concentrarse solo en eso es perder de vista que hay otros factores que pueden contribuir a la reducción de costos.

El costo de la electricidad se compone de cuatro factores: generación, transmisión (transporte entre la fuente de generación y los centros de consumo), distribución (transporte hasta la puerta de una fábrica o una casa) y comercialización. Las tarifas —lo que pagan los consumidores finales— deberían reflejar todos esos componentes. En términos simples, una regulación modelo lo que hace es estimar cuál sería el costo de un servicio eficiente para suplir la demanda, dadas las características del país (distribución de la demanda, demanda promedio por tipo de consumidor, porcentaje de pérdidas del sistema, costos de financiamiento de la empresa, etc.), y luego definir las tarifas como los precios que permiten cubrir estos costos más un retorno justo a la inversión. El costo de generación es un componente mayoritario del costo total, pero no explica toda la foto. De todas maneras, empecemos por la generación.

¿Han sido las renovables las causantes de los altos precios? Un estudio de 2023 de la consultora Exante, encargado por la Asociación Uruguaya de Generadores Privados de Energía Eléctrica, es bastante contundente respecto a esto: el costo de abastecimiento de la demanda bajó de manera clara después de la incorporación de las renovables1. Al comparar el promedio de 2015-2021 (referencia posintroducción de renovables) con el de 2007-2011 (quinquenio previo a la introducción, excluyendo además la sequía de 2012), “el costo de abastecimiento de la demanda bajó aproximadamente 30% cuando se lo mide en dólares corrientes, cayó más de 40% cuando se lo expresa en términos reales y se redujo a la mitad cuando se controla también por la cantidad de electricidad consumida”. La diferencia radica en gran parte en haber podido sustituir la generación térmica, que depende de commodities importados y que es más contaminante. El estudio también destaca que su análisis —hecho con estimaciones de Mercados Energéticos y el Observatorio de Energía de la Universidad Católica— es 1) consistente con la información que surge de los estados financieros de UTE y 2) las tarifas bajaron menos (alrededor de un 10% en términos reales) que la baja del costo de abastecimiento entre los dos períodos de estudio.

Esto no implica que la introducción de renovables no haya estado ausente de imperfecciones o nuevos desafíos. Por ejemplo, los contratos con privados son de tipo take or pay, lo que implica que UTE se compromete a comprar toda la producción de las plantas renovables, incluso si no “necesita” esa electricidad. Esta es una característica que parece contraproducente, y de hecho fui crítica de esto en su momento, pero luego entendí que esta es la forma en que estas fuentes de generación se han desarrollado en muchas partes del mundo, dado que su inversión es mayormente en equipamiento (los costos operativos representan en promedio una porción menor que otras fuentes de generación) y tienen períodos de repago muy largos, y de lo contrario es muy difícil para los inversores poner tanto capital sin certeza de su recuperación. Países que utilizan menos estos contratos, o que están dejando de ofrecerlos, tienen mercados mayoristas de electricidad que son más competitivos, hay más comercio entre regiones y es más fácil predecir precios. En Uruguay se ha avanzado en estos aspectos, pero es un tema todavía incipiente. También debo mencionar que los contratos take or pay no son exclusivos de la eólica o la solar, hoy existen y son un gran problema para sustituir generación a carbón en muchos países de Asia por ejemplo. Creo que la falta de entendimiento de estos mecanismos ha contribuido a cierta mala prensa en la opinión pública.