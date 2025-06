Los dolores de María

El Pacha Sánchez, además, no tuvo mejor idea que la de anunciar la compra del establecimiento rural, por una suma sideral de más US$ 32 millones, frente al féretro del Pepe camino al camposanto, quien, según dijo el orador (y el homenajeado no podía desmentirlo), ya había dicho en vida que estaba de acuerdo con esta adquisición. El importe es casi igual a los US$ 40 millones de Carolina Cosse cuando lanzó el Antel Arena, que al final costó US$ 120 millones. Ojalá esta estancia no salga tan cara cuando la reformen para sus fines populares productivos y redistributivos, según anuncian los ideólogos del negocio.