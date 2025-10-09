Los viejos pedófilos

Que un señor que fue machista toda su vida lo siga siendo no sorprende a nadie. Que otros señores le sigan dando espacio y abriendo el micrófono, en realidad, tampoco sorprende, porque así funciona la cofradía del patriarcado.

Me refiero al músico argentino Gustavo Cordera, en sus recientes apariciones mediáticas con el streamer Pedro Rosemblat y el conductor de televisión Mario Pergolini. Por si alguien no conoce bien la historia, Cordera había hecho unas declaraciones en el año 2016 donde justificaba literalmente la violación y la pedofilia, con expresiones que no vale la pena reproducir acá.

Cordera pareció siempre desesperado por mantener viva la cultura de la violación y la violencia hacia las mujeres, con esa fachada patética de lo “irreverente” y lo “gracioso” de que presumía su banda. Todo el tiempo promoviendo una cierta relación entre “el verdadero macho” y el abuso y la humillación a las mujeres. Rey de una época en que la palabra consentimiento no aparecía en el diccionario popular y en que las mujeres no se sentían con derecho a levantar la voz.

Casi diez años después de sus declaraciones de 2016, el tipo sale en los programas de Pedro y de Mario diciendo que fue víctima del repudio social y que sufrió muchísimo en todos estos años. Y aunque el discurso proviolación parecería que incomoda cada vez a más gente, los conductores no dijeron ni mu, y dejaron que se victimizara tranquilo un señor que de cancelado no tuvo nada, ya que durante esos años parece que grabó cinco discos con Sony, hizo muchas actuaciones en vivo y fue entrevistado en varios medios. Después salió Rosemblat a defenderse de los insultos diciendo que “como no es mujer” no puede sentir en el cuerpo el dolor que pueden provocar palabras como las de Cordera, y entonces tal vez no fue lo suficientemente crítico. Un divague total.

Un músico con llegada a millones de jóvenes de Argentina y de la región, que dice literalmente: “Si me hablás de derechos no te escucho”, es entrevistado por alguien supuestamente progresista, y el argumento más convincente que esgrime en su defensa por no haber sido punzante en la conversación fue ser “fan de la banda”. Claro, una banda que desde hacía años se venía dedicando a darle vida a la cultura de la violación y el femicidio.

Explico un poco mejor esta última frase. Algunos días después de estas entrevistas saltó un nuevo escándalo que involucraba a Cordera. Fue con el estreno de la serie documental argentina “Barreda, el odontólogo femicida”, el 25 de setiembre. En el documental, que fue filmado este año, sale Cordera diciendo otra serie de frases infelices, como que “cualquiera puede cometer un asesinato en cualquier momento, inclusive yo puedo cometer un crimen” y que el femicida Barreda “simboliza una injusticia cometida sobre una persona, que reacciona de manera violenta para salir de esa injusticia”. Básicamente, una vez más justificando la violencia contra las mujeres descaradamente.

En el documental, la canción que aparece tarareando Cordera es La argentinidad al palo (del año 2004), donde dice: “Locatti, Barreda, Monzón y Cordera también matan por amor”. Es decir que se incluye entre una serie de asesinos de mujeres y trae la figura anacrónica de “matar por amor” para referirse al femicidio. Como la violencia de la frase se ve que le quedaba corta, en el videoclip original se la puede escuchar junto con imágenes que recrean la violación de la película Carne. Los fans de la banda, chochos, Pedro Rosemblat incluido. Desde entonces y hasta hoy, una vida entera avivando la llama del abuso, la pedofilia y la violencia.

Mientras tanto, mañana viernes 10 de octubre vence en Uruguay el plazo legal de dos años desde que la Fiscalía formalizó la investigación contra el exsenador blanco Gustavo Penadés, imputado por más de 22 delitos vinculados a la explotación sexual de menores; según se dio a conocer, se habría pedido la pena máxima. Por otro lado, sigue en curso el juicio oral de varios de los hombres imputados en Operación Océano, uno de los mayores casos de explotación sexual de adolescentes en el país.

Mientras sigan existiendo señores famosos con ganas de justificar el abuso y la pedofilia y señores en medios de comunicación con ganas de amplificar esos discursos, flaco favor se le estará haciendo a tantas víctimas en el mundo entero y al trabajo que muchas organizaciones vienen llevando adelante de manera incansable para erradicar este tipo de violencias.