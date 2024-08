Milei, entre la desconfianza de los mercados y la paciencia de la sociedad

En campaña, Javier Milei prometió un ajuste económico brutal. Una vez en el gobierno, cumplió. El ajuste del 5% del Producto Bruto Interno excitó a los mercados , siempre críticos del gasto estatal, y afectó a la sociedad, que vio aumentar la pobreza y el desempleo. Sin embargo, el riesgo país argentino no baja de 1.500 puntos básicos (Uruguay tiene 85 y Brasil, 200) y las grandes inversiones demoran en llegar. En contraste, el nivel de protesta social es de los más bajos de siempre: solo los piqueteros hacen huelga. Los empresarios desconfían del líder que los enamoró, mientras el electorado apoya al gobernante que los ajustó. ¿Por qué?

La desconfianza empresaria no radica tanto en el presidente, sino en el país. Miran a Milei y ven a Argentina. ¿Quién puede asegurarles que el libertario que tanto los seduce tendrá éxito en su plan de reforma? Y aun si lo tuviera, ¿quién puede garantizar que sus sucesores mantendrán el rumbo? El Poder Legislativo da pruebas permanentes de que el resto del espectro político no está convencido del megaajuste, y el Poder Judicial es conocido por proteger el capital propio más que el ajeno. La mansedumbre popular, por su parte, puede ser la calma que antecede la tormenta, como en Chile hasta el estallido de 2019. El presidente, piensan algunos, podría ser el canto de sirenas atrayendo embelesados inversores hacia las rocas del acantilado argentino. Milei recibe el apoyo empresario, pero no su plata.