¡‘Moby Dick’ recargado!

Estaba pagando en un negocio en Copenhague y el vendedor, joven y muy simpático, nos preguntó a mi hijo y a mí de dónde éramos. Cuando le dijimos que argentinos, nos dijo algo que no pudimos entender muy bien, al menos yo, y cuando le pedí que me lo repitiera, tampoco pude entender lo que decía en una mezcla de portugués, espanglish y danés. Pero sí entendí el nombre que pronunció, la palabra mágica del momento, la que convierte a una nación en una persona o viceversa.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

Es muy argentino esto; como alguna vez fueron Maradona, el papa Francisco o Messi, pareciera que la mutación genética del imaginario colectivo sobre la Argentina hoy conduce a Javier Milei. En fin, más que un país complejo somos una sinédoque. ¿Te gusta?, me preguntó. A mí no, a mi hijo sí. Y lo que siguió me descolocó porque, rompiendo con todo el ceremonial existente entre un vendedor de un buen negocio y un cliente (que se supone siempre tiene razón, ergo si a mí no me gusta Milei, a él, mientras me esté atendiendo, tampoco), se lanzó en una especie de apología mileista de manera muy respetuosa, pero inflexible, muy bien estructurada y fundamentada. Lo hizo extrapolando supuestas soluciones (de la Argentina a Portugal, su país), a problemáticas globalizadas y planes políticos fungibles. Lo que funciona en la Argentina funciona en Portugal, al menos en su versión del mundo. Es decir, Milei tenía la fórmula para acabar con la chatura y la falta de oportunidades, que no sé cuántas décadas de socialismo habían terminado por imprimirle a su país.

Muchos portugueses jóvenes emigraron a Dinamarca para trabajar, debido a que, según ellos, la situación en su Portugal no es la mejor para los que recién empiezan. No puedo hablar de Portugal, pero sí puedo inferir que el descontento por la falta de respuestas de la política tradicional igualó las respuestas, aunque los problemas sean muy distintos. A distintas circunstancias, el mismo remedio: ¡rompan todo! Volvieron los punks (y por algo será, muy a mi pesar, de los solos virtuosos y barrocos de Jimmy Page, Ritchie Blackmore y Frank Zappa, a los rasguños de dos acordes de los Ramones, The Clash y Sex Pistols).

Era portugués y mileista, con lo cual no tenía ni una vía de fuga para que la conversación no se descarrilara, de manera que apelé al nacionalismo (él me dio pie, seguramente para salir de ese nudo ciego) y comenzamos con un ida y vuelta de gastadas entre Messi y Ronaldo (solo le acepto esta discusión a un portugués). Más allá de las chicanas futboleras, era profesor de Educación Física, y había trabajado en varios clubes de fútbol en su país. Hincha del Porto y además instructor de Krav Maga, el arte marcial israelí. Además de vendedor en ese local, continuaba con sus otras profesiones en Dinamarca. No me asustó con sus artes marciales y cerré la discusión futbolera diciéndole que me llamaba la atención que los portugueses tuviesen como ídolo máximo de la historia futbolera a un brasilero, por cierto, inmenso jugador: Ronaldo Nazário.

La verdad es que era un joven muy preparado, excelente vendedor y muy sólido en sus reflexiones. Y eso me inquietó mucho. Porque no estaba ante un resentido, sufrido y vejado por políticas abusivas, sino ante uno que racionalmente dijo “basta con el sistema que continúa manteniendo los privilegios de las clases acomodadas, mientras dificulta el esfuerzo de quienes desean un poco más”. Fue un baldazo de agua fría. El que hablaba no era un trabajador precario que había perdido todos su derechos y depositaba su fe en un mesías, ni tampoco un magnate tecnológico que depositaba sus ambiciones en las del mesías. Era un joven equilibrado, con formación, trabajo y un futuro muy probablemente asegurado.