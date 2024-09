Mucho más que músculos

Los spots publicitarios abundan en medios tradicionales y digitales. Los candidatos los usan de diversas maneras, ya que los consideran una herramienta clave de comunicación que puede influir significativamente en la opinión pública y en el comportamiento del electorado. Hace unos días surgió una gran controversia por un video de Andrés Ojeda, candidato por el Partido Colorado, en el que presenta alguna de sus características personales desde un gimnasio mientras entrena y hace pesas. El video generó adeptos y detractores, elogios y críticas. El politólogo Adolfo Garcé analizó el video diciendo: “Yo le bajo los músculos, lo desinflo un poco. ¿Por qué? No estamos buscando un tipo que levante 150 kilos, estamos buscando un presidente”.

Pero ¿qué pasa a la hora de entrevistar candidatos para nuestras empresas ? Quienes tenemos la tarea de liderar personas y de formar equipos sabemos que analizar a un potencial candidato no es una tarea trivial. Cualquier líder sabe que los miembros de su propio equipo juegan un papel importante en su éxito y en el de la organización. Es por eso que comprender cómo elegir de manera sólida y asertiva es una habilidad importante para cualquier gerente o ejecutivo al que le toque estar a cargo de un grupo colaboradores.

A lo largo de mi carrera he revisado cientos de currículos, entrevisto semanalmente a varias personas y en este tiempo he colaborado con varios colegas para reinsertarse o moverse en su carrera profesional. En algunas ocasiones el resultado fue el deseado y en otras, como decimos habitualmente, “fracasé con todo éxito”. En un mundo en el que ponderamos cada vez más las habilidades blandas por encima de las capacidades técnicas, he tratado de incorporar en la búsqueda algunos rasgos que considero valiosos en cualquier candidato y que trato de validar cuando hablo con un profesional.