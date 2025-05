No hay ley que valga

¿Cómo podemos esperar que los ciudadanos sean fiscalizados de manera que resulte justa y eficiente para el colectivo cuando los eventuales responsables de esa fiscalización son los primeros en evadir y no cumplir con las normas?

La lista parece interminable. Un político tras otro, casi como si estuvieran en fila esperando la guadaña, son denunciados por periodistas de todos los pelajes. Periodistas que se lo toman en serio y de los otros, de los que antes que nada son activistas de su causa. Unos, en busca de una verdad que siempre es elusiva; los otros, quizá en busca de un laburo mejor en el sector público. O de una sociedad mejor, por qué no. Aún quedan utópicos y utopías. Pero, volviendo a los políticos, tenemos deudores y omisos, tenemos gente que dice no conocer la ley y gente que sí la conoce pero que le pasa por el costado cuando puede. Todo es resultado de estar en campaña electoral. Porque, seamos sinceros, esto ocurre siempre y todo el tiempo y, si no fuera porque se puede usar como munición electoral, nadie estaría preocupado por las perdices que se levantan.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

Lo que nos lleva al que es uno de los principales problemas que tiene Uruguay: la ausencia de fiscalización. Dado que no podemos confiar en que cada individuo cumpla con la ley, lo que se necesita es fiscalizar su cumplimiento.

Esa ausencia, ese “dale que va”, emerge en todas las zonas de nuestra vida en común. Emerge en la pésima forma de conducir vehículos que tenemos los uruguayos, que no respeta mínimamente las señales de tránsito. Emerge en unas señales que la mitad de las veces no cumplen con los mínimos necesarios para ser efectivas. Emerge en la ausencia de cuidado por los espacios públicos y en que tiene costo cero faltarles el respeto. Emerge en la displicencia con que las autoridades municipales y nacionales cumplen (cuando cumplen) con su cometido. Emergen en la laxitud con que nos aplicamos a nosotros mismos las normas que consideramos exigibles para todos los demás.

Un contraste con el exterior: en Castelldefels, donde viví durante una década y media, la multa por no recoger la caca del perro va de 500 (primera vez) a 3.000 euros (si sos reincidente). Aún recuerdo que al llegar a esa ciudad, en 2001, nadie fiscalizaba que se recogiera o no la caca. El resultado era que los perros cagaban en todos lados y había que andar haciendo eslalon para cruzar un parque. Por supuesto, las multas ya existían pero, sin fiscalización, la caca pululaba. Eso cambió cuando las multas se hicieron más altas y la policía municipal puso ojo avizor en la recogida de heces perrunas. Supongo que más de uno que fue pescado en esa transición entre la permisividad y el control estricto tuvo que apoquinar unos cuantos euracos.

Pero lo cierto es que los espacios públicos y los parques de la ciudad rápidamente estuvieron más limpios. Claro, en paralelo se desarrolló el concepto del “pipican” o parque para perros, un espacio que por lo general cuenta con vallado, drenaje, bancos para los humanos, sombra, agua, dispensadores de bolsas para la caca, cubos de basura cubiertos y con mantenimiento y limpieza. Es evidente que no podés multar si al mismo no tiempo no ofrecés una opción “legal” para hacer las cosas bien. En todo caso, la clave es la fiscalización. Esto es, asegurarse de que se cumplan las reglas establecidas sin confiar en el autocontrol ciudadano.