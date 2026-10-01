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    Pasar la tolerancia a la acción

    Los elogios a la estabilidad del país son tan frecuentes como las arengas a encarar sin tanto cálculo electoral las reformas necesarias

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    Por Editorial

    Quizás el hecho pasó sin la suficiente notoriedad: hace pocos días, el 14 de setiembre, ocho exministros de Economía —Ricardo Zerbino, Luis Mosca, Alberto Bensión, Isaac Alfie, Fernando Lorenzo, Álvaro García, Mario Bergara y Azucena Arbeleche— participaron, junto con el actual jefe del equipo económico, Gabriel Oddone, el presidente Yamandú Orsi y dos exmandatarios de la República, en un homenaje del Banco Mundial (BM) a la relación del país con este organismo surgido a la salida de la Segunda Guerra Mundial. Por distintas razones, no pudieron asistir el exministro Ignacio de Posadas y el expresidente Luis Lacalle Pou, que también recibirán la medalla entregada como reconocimiento.

    Más allá del justificado reconocimiento al vínculo con el BM, el evento fue la exaltación a una saludable continuidad de ciertas políticas públicas y a la gestión de la economía, que han trascendido gobiernos a lo largo de las últimas décadas. El mensaje que dejó esa ceremonia es similar al que transmitían los expresidentes Julio María Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle Herrera y José Mujica cuando compartían estrado: sin importar las diferencias naturales entre los distintos partidos, el sistema político uruguayo es capaz de tener espacios de diálogo y tolerancia. Ciertos consensos son posibles.

    Como quedó claro al ver juntos a quienes recibieron la condecoración de manos de la vicepresidenta del BM para América Latina y el Caribe, Susana Cordeiro Guerra, en el ámbito económico predominan las relaciones de respeto y existen entre sus actores varios acuerdos técnicos que han permeado al sistema político. Por ejemplo, la necesidad de preservar el cuidado fiscal ya no se discute como décadas atrás, aunque el déficit ha sido persistente con gobiernos de todos los colores. Pero, aunque sea una característica distintiva para exhibir como país dentro de una región altamente inestable, con eso no alcanza.

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    “Uruguay ha construido algo muy valioso: credibilidad. Estabilidad económica a través de distintos ciclos políticos. Instituciones sólidas”, afirmó durante el acto la funcionaria del organismo internacional. Destacó como una “fortaleza” del país la “tradición de diálogo y construcción de consenso”, y dijo que “para esta nueva etapa” el país debería “abrir espacio para la ambición, las decisiones y las diferencias que inevitablemente acompañan una agenda de transformación”. Propuso: “Consenso sobre el destino, debate sobre el camino. Y avanzar”.

    Como dijo Cordeiro Guerra, el proyecto de “competitividad y reducción del costo de vida”, que ha recibido apoyos en el Parlamento más allá del oficialismo, es una señal positiva. Sin embargo, esa ley tiene un alcance limitado.

    Los elogios a la estabilidad económica y política del país señalados desde el exterior son tan frecuentes como las arengas a encarar sin tanto cálculo electoral las reformas necesarias para, entre otras cosas, desatar los nudos que le impiden a la economía crecer más y dar un paso adelante en el nivel de desarrollo. Quizás a fuerza de machacar con ese mensaje, en algún momento los actores políticos de diferentes partidos y los técnicos de la economía de distintas corrientes dejarán de lado egos electorales o profesionales, y serán capaces de encontrar consensos que permitan empujar juntos las reformas que hay que hacer. No deberían pasar tantas generaciones para que eso ocurra.

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