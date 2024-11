Priorizar a la infancia en Uruguay: un asunto de Estado

Opinión y Análisis No (solo) somos latinos

Sin embargo, el país enfrenta una importante paradoja: pese a la inversión y la alta cobertura en políticas sociales de primer orden (como la educación y la salud), el país aún no logra cambiar las trayectorias de las familias más vulnerables y miles de niños, niñas y adolescentes aún viven con sus derechos vulnerados. Incluso, la reducción en números absolutos y relativos de la población infantil y el incremento del gasto público social per cápita en la infancia y la adolescencia durante la última década tampoco han sido suficientes para incidir en ese sentido. El reto principal podría resumirse así: las familias y los niños más vulnerables en Uruguay son identificados y apoyados por los servicios y las políticas existentes. El Estado invierte en ellos. Sin embargo, este apoyo es insuficiente y no se articula de manera adecuada para cambiar la realidad de estos niños y sus familias. Basta ver los datos de pobreza, que reflejan que, más allá de las variaciones en números absolutos, desde hace casi tres décadas la pobreza infantil sigue siendo el doble que la pobreza general en el país.