¿Qué ropa nos ponemos: libre comercio o proteccionismo?

Se señala que existe una nueva política industrial (NPI) de la que participan los países industrializados y los países emergentes más grandes. Hay una serie de programas de gobierno que así lo ilustran, tanto en Estados Unidos, la Unión Europea , Japón y la propia China. La pregunta que me formulo es que tan nuevo es este cambio. Como quién mira fotos viejas, me puse a mirar artículos y esta pregunta me llevó a un antiguo trabajo de Krugman y Baldwin (1986) sobre estructura de mercados y competencia internacional en donde aplican un modelo de simulación para la política industrial en la producción de chips de memoria RAM de 16k [1] . En este trabajo se analizaba cómo en mercados oligopólicos a escala de la economía mundial y de acelerado progreso técnico, sometidos a economías de escala dinámicas (curvas de aprendizaje), la política industrial era muy utilizada e interesaba conocer sus efectos. En este caso el conflicto era entre Japón y Estados Unidos. Casi cuarenta años después, muchos bytes pasaron abajo del puente y ahora los chips de la memoria RAM tienen varios gigas y los conflictos persisten en el sector, ahora teñidos del tema de la guerra tecnológica entre Estados Unidos y China.

Este artículo fue seminal tanto del punto de vista metodológico (modelo maqueta, calibración de parámetros con datos de la realidad y simulación de políticas) como en la fusión que plantea entre modelos de organización industrial y comercio. A fines de los 80 empezó otra literatura que advertía sobre los riesgos de la política comercial estratégica, se la denominó Krugman versus Krugman, debido a que ambos lados de la polémica se encontraba este economista [2] . Este premio nobel de economía reflexionó sobre los riesgos de la intervención en política industrial, que el mismo había alentado desde inicio de los 80, cuando el objetivo era el interés nacional [3] . Ahora que se habla de moda, el artículo se preguntaba si el libre comercio era algo del pasado y concluía que no, aunque se podía hacer el caso de políticas comerciales óptimas que admitieran la intervención [4] . Cuando existen beneficios supra normales en un mercado oligopólico a escala mundial, captar una porción mayor del mismo puede mejorar el bienestar nacional. Claro que en el mecanismo un país gana lo que el otro pierde, son políticas de empobrecer al vecino. Claramente, eso no es un equilibrio, dado que el vecino perjudicado, si tiene capacidad, ejerce una represalia y así sucesivamente. El resto del mundo que no participa se podría beneficiar dado que el equilibrio es con menores precios y más cantidades vendidas. Pero todos estos resultados son idiosincráticos y dependen de cada caso.

Pero, en mi opinión, no son estas las diferencias fundamentales, sino que la misma radica en el nivel de contradicción que tienen estas nuevas políticas con las reglas del comercio internacional, tanto en el marco multilateral como en al ámbito preferencial que es admisible como excepción válida para la regla de la Nación más Favorecida. Definitivamente mucha de la NPI está en contradicción con la OMC y los países protagonistas no parecen reparar en este costo que cuestiona las bases del sistema de cooperación comercial montado desde la posguerra a mediados del siglo pasado. Durante todas estas décadas los países mencionados intervinieron en estos sectores, al tiempo que abrieron y concluyeron la Ronda Uruguay del GATT, crearon la OMC y desarrollaron una intensa red de acuerdos comerciales de libre comercio como completo para profundizar la apertura, ampliar los sectores liberalizados y los instrumentos disciplinados. Cuando tuvieron conflictos, los llevaron al sistema de controversias y los mecanismos previstos a nivel multilateral, y vaya que los hubo. En cambio, hoy cada vez es menos frecuente. Los países protagonistas de estos programas de la NPI no van a Ginebra a dirimir sus conflictos comerciales, prefieren el camino de las represalias unilaterales. Esta, a mi juicio, es la diferencia fundamental de esta llamada nueva política industrial que tiene fundamentos claramente anti-comercio y de un nacionalismo económico agresivo.

Pero por suerte no es lo único que pasa y la cooperación comercial bajo el formato de acuerdos de libre comercio sigue vigente. No solo en el plano teórico, sino es lo que revela los mega acuerdos plurilaterales con centro en el Este y Sud Este Asiático (CPTPP y RCEP). Recientemente, realizamos un seminario sobre estos acuerdos y los países del MERCOSUR en donde se analizaron los enormes beneficios que tendría para la región participar de estos procesos[5]. La semana pasada por segunda vez la Unión Europea y el Mercosur han dado por terminadas las negociaciones para un Acuerdo de Asociación Estratégica que incluye un Acuerdo de Libre Comercio. Este acuerdo, en el caso de que logre su ratificación, se sumaría al selecto club de las mega acuerdos comerciales internacionales. Sin embargo, por lo que ha trascendido, las ambiciones de liberalización comercial son mucho menores que los antes mencionados e incluso menores que el anterior cierre en el año 2019. La prosperidad económica está asociada a la dinámica del comercio y este no se desarrolla sin cooperación comercial, construida sobre la reciprocidad de las liberalizaciones, la que se sustancia en las reglas multilaterales y los acuerdos preferenciales que se suscriben bajo este marco.

Un aspecto interesante para destacar es la complementariedad que tienen todos estos procesos y las sinergias que se crean al poder participar de varios de forma simultáneos. Al fin y al cabo, todo se trata de la interacción compleja entre tamaño de mercados y la geografía económica determinada por la red de costos de comercio bilaterales influidos por esa misma red de acuerdos. Pero esto es otra historia, la desarrollaré en un próximo artículo para dilucidar otro asunto también mencionado en estos días y es analizar si efectivamente “Brasil es nuestra China”.

[1] Ver Paul Krugman y Richard Baldwin, 1986. “Market Access and International Competition: A Simulation Study of 16K Random Access Memories”, NBER working papers, 1936.

[2] “Is Free Trade Passe?”, Paul R. Krugman, Journal of Economic Perspectives, vol. 1, no. 2, Fall 1987, (pp. 131–144).

[3] Ver Krugman, P (1984), “Import protection and export promotion: International competition in the presence of oligopoly and economies of scale”, H Kierzkowski (ed.), Monopolistic competition and international trade”, Clarendon Press, Oxford, pp. 180-193.

[4] Krugman (1987) concluía de esta forma: “El libre comercio no es cosa del pasado, pero es una idea que ha perdido irremediablemente su inocencia. Su estatus ha pasado de ser óptimo a ser una regla empírica razonable. Todavía hay argumentos a favor del libre comercio como una buena política, y como un objetivo útil en el mundo práctico de la política, pero nunca más se puede afirmar que es la política que la teoría económica nos dice que siempre es la correcta”.

[5] Ver todas las presentaciones y los trabajos en el reciente de la “Conferencia: Países del Mercosur y su relación con Mercados Asiáticos” organizado por la UCU-BS, dECON-FCS-UdelaR y Pharos de la ACADECO ver sitio https://www.acadeco.com.uy/eventos.htm.