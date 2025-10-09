  • Cotizaciones
    Sin sorpresas

    Aunque el nuevo eslogan para la próxima campaña turística es “Uruguay sorprende”, en varios asuntos el país viene repitiendo la fórmula y se mantienen ciertos problemas y un statu quo

    Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Empiezan los calores y el sector turístico se apronta para su zafra de verano. Desde el Ministerio de Turismo, que se encarga de parte de la promoción del país para atraer visitantes del exterior, se tomó la decisión de cambiar el eslogan: en vez del “Uruguay natural” instalado desde hace años como marca país, la campaña en esta ocasión será “Uruguay sorprende”. El spot publicitario da la bienvenida a “un país que sorprende con sorpresas instantáneas y otras que llevan ahí toda una vida”, como “el arte de recibirte, el ritmo, la calma y el brillo único de su gente”.

    Si esta innovación comunicacional resulta un acierto o un fracaso de los publicistas y los expertos en marketing turístico, lo sabremos cuando la temporada de verano ya esté corriendo, aunque la afluencia de visitantes depende de múltiples factores, entre ellos, la relación de precios entre Uruguay y los países de origen de sus visitantes. Pero el claim de esta campaña da para varias reflexiones relacionadas con aspectos de la coyuntura nacional.

    Si por estos días nuestro país “sorprende”, es por el avance que está mostrando el crimen organizado y su intento de intimidación a la Justicia. El atentado a la fiscal de Corte subrogante en su propia casa fue una expresión, con balas y granada, de que los grupos narco parecen estar ganando la batalla. Y si bien es positivo el rechazo unánime del sistema político a ese tipo de sucesos, eso solo no revierte las cosas.

    Por otro lado, desde hace tiempo el sistema político fracasa en el intento de consensuar la designación de un fiscal de Corte definitivo, lo cual es interpretado por algunos como un escenario conveniente para los delincuentes. Una sorpresa positiva sería que estuvieran los votos.

    En otros ámbitos no hay demasiadas sorpresas.

    El Parlamento está discutiendo un proyecto de Presupuesto que apenas apuesta a estabilizar a lo largo del próximo quinquenio un peso de la deuda en relación con el Producto Interno Bruto, que, como señalan organismos internacionales y algunas agencias, se ubica por encima de los niveles de países con similar calificación de riesgo. Uruguay continúa teniendo un déficit fiscal elevado, y lo que propone el gobierno es bajarlo muy lentamente y por la vía de un esperado incremento de la recaudación —con más eficiencia de la DGI e impuestos, como el mínimo complementario doméstico a las grandes corporaciones y el IVA a las compras con franquicia aduanera—, que habrá que ver si se materializa. En cambio, no se visualizan esfuerzos contundentes por hacer más eficiente el gasto público, por modernizar el Estado y la gestión en las empresas públicas, como con otros gobiernos; otra vez, no hay sorpresas.

    En otros temas que son problemáticos para el país desde hace tiempo, como el deterioro de los resultados del sistema educativo, la bomba de tiempo en la que se han transformado las cárceles superpobladas o los preocupantes niveles de pobreza infantil, tampoco se ve hasta ahora medidas que muevan la aguja.

    Como país, nos haría bien apegarnos al eslogan de la campaña turística y dar pasos sorprendentes que rompan el actual statu quo. Lamentablemente, no parece ser ese el escenario futuro.

