Sin sorpresas

Aunque el nuevo eslogan para la próxima campaña turística es “Uruguay sorprende”, en varios asuntos el país viene repitiendo la fórmula y se mantienen ciertos problemas y un statu quo

Empiezan los calores y el sector turístico se apronta para su zafra de verano. Desde el Ministerio de Turismo, que se encarga de parte de la promoción del país para atraer visitantes del exterior, se tomó la decisión de cambiar el eslogan: en vez del “Uruguay natural” instalado desde hace años como marca país, la campaña en esta ocasión será “Uruguay sorprende”. El spot publicitario da la bienvenida a “un país que sorprende con sorpresas instantáneas y otras que llevan ahí toda una vida”, como “el arte de recibirte, el ritmo, la calma y el brillo único de su gente”.

Si esta innovación comunicacional resulta un acierto o un fracaso de los publicistas y los expertos en marketing turístico, lo sabremos cuando la temporada de verano ya esté corriendo, aunque la afluencia de visitantes depende de múltiples factores, entre ellos, la relación de precios entre Uruguay y los países de origen de sus visitantes. Pero el claim de esta campaña da para varias reflexiones relacionadas con aspectos de la coyuntura nacional.

Si por estos días nuestro país “sorprende”, es por el avance que está mostrando el crimen organizado y su intento de intimidación a la Justicia. El atentado a la fiscal de Corte subrogante en su propia casa fue una expresión, con balas y granada, de que los grupos narco parecen estar ganando la batalla. Y si bien es positivo el rechazo unánime del sistema político a ese tipo de sucesos, eso solo no revierte las cosas.

Por otro lado, desde hace tiempo el sistema político fracasa en el intento de consensuar la designación de un fiscal de Corte definitivo, lo cual es interpretado por algunos como un escenario conveniente para los delincuentes. Una sorpresa positiva sería que estuvieran los votos.

En otros ámbitos no hay demasiadas sorpresas.