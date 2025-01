Tecnofílicos

“Steve Austin, astronauta. Su vida está en peligro. Lo reconstruiremos, poseemos la tecnología para convertirlo en un organismo cibernético. Steve Austin. Muy pronto se habrá convertido en un ser poderoso, superdotado”. Esa era la introducción en español de la serie Six Million Dollar Man, conocida en América Latina como El hombre nuclear. Recuerdo la emoción de ver a Lee Majors corriendo como un poseso y la certeza infantil de que todo eso que se veía en la pantalla iba a ser posible en cualquier momento. Aún no lo sabía pero mi emoción y mi certeza me hacían parte de la sociedad tecnofílica que en aquel entonces, finales de los setenta, comenzaba a acelerarse a pasos agigantados, como los que daba Steve.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

Según la parca definición de la RAE, tecnofilia es la afición por la tecnología. Según Wikipedia, que se esforzó un poco más, “se refiere generalmente a una fuerte atracción por la tecnología, especialmente las nuevas tecnologías como las computadoras personales, Internet, teléfonos móviles y cine en casa. El término se utiliza en sociología para examinar las interacciones de los individuos con la sociedad y se contrasta con la tecnofobia”. Y agrega: “El tecnófilo considera positivamente la mayor parte o toda la tecnología, adopta nuevas formas de tecnología con entusiasmo, la ve como un medio para mejorar la vida y algunos pueden incluso verla como un medio para combatir los problemas sociales. Los tecnófilos no temen los efectos de los avances tecnológicos en la sociedad, como los tecnófobos”.

En los años transcurridos entre aquella serie que tenía a Steve Austin como protagonista y nuestro presente, la revolución tecnológica ha adquirido una velocidad tal que lo que parecía apenas una posibilidad se convirtió en el pan de cada día. Y con la velocidad vinieron sus resultados, por lo general buenos (o malos, si uno es tecnófobo). Y con los resultados vino la confianza absoluta en el mecanismo, empujada por la mercadotecnia de las propias empresas tecnológicas que, de manera insistente, nos aseguran que la tecnología es el único camino posible. Y que no vale la pena ponerse a joder con cosas como la ética o el rumbo, porque esas son cosas que “atrasan” y el progreso siempre nos empuja hacia adelante.

De esa manera, hoy el tecnofílico (no sé si existe la palabra pero me gusta y la voy a usar) se emociona ante las posibilidades fantásticas que abre la abundante tecnología disponible a su alrededor. No importa si se trata de procesar un montón de información en poco tiempo, de acceder a big data o de comprar al instante cualquier cosa que probablemente no necesita. Entusiasmado por las posibilidades y su marketing, el tecnofílico usa cualquier dispositivo tecnológico que le ofrecen, sin cuestionar demasiado el sentido de hacerlo y sin pensar que parte de su alma le está vendiendo al diablo en ese acto. Porque puede hacerlo y porque el caldo de cultivo en el que vive le insiste de manera machacona con ya no las bondades de la tecnología sino su inevitable necesidad. Para alcanzar el paraíso alcanza con rozar la pantalla táctil.

En las viejas novelas de la edad dorada de la ciencia ficción, allá por los años 40 y 50 del siglo pasado, la tecnología siempre aparecía como una gran máquina universal que lo controlaba todo. Era así en las novelas clásicas de Isaac Asimov y también en otras más exquisitas, como Mercaderes del espacio de Frederik Pohl y Cyril M. Kornbluth, una brillante sátira de la publicidad y el consumo, en la que dos corporaciones dominan de manera absoluta todo el comercio y la política fue absorbida por la economía. La única lealtad es hacia la empresa y los Señores del Comercio digitan la vida de todos en el planeta a través del consumo. No sé a qué me recuerda ese escenario pero seguro no es ciencia ficción.