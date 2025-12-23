Una señal preocupante

Los sucesos de los últimos días son algo más que una “desilusión”, como los describieron el presidente Yamandú Orsi y su canciller, Mario Lubetkin

La firma de un acuerdo entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur es, sin duda, uno de los temas de política exterior en los que la amplísima mayoría del sistema político uruguayo está de acuerdo. En los 26 años que ha llevado su negociación, con etapas de pausa y otras de aceleración, la línea de los sucesivos gobiernos fue la misma: desplegar los máximos esfuerzos para concretar esa alianza. Durante esas más de dos décadas, gobernaron al Uruguay tanto el Frente Amplio como el Partido Nacional y el Partido Colorado, y todos se trazaron el mismo objetivo. Por eso, los sucesos de los últimos días son algo más que una “desilusión”, como los describieron el presidente Yamandú Orsi y su canciller, Mario Lubetkin.

El Mercosur y la Comisión Europea, que lleva adelante las negociaciones exteriores de la UE, habían acordado firmar el acuerdo el sábado 20 en Foz de Iguazú, Brasil. La inminencia de esa instancia aceleró la presión de aquellos sectores europeos que se oponen al acuerdo, con los productores franceses como la cara más visible.

La firma debió posponerse porque el gobierno de Italia se sumó, a último momento, al grupo de países que no estaban dispuestos a autorizar a la presidenta de la UE, Úrsula von der Leyen, a estampar su rúbrica. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, aseguró que necesita un par de semanas más para venderle el acuerdo a los agricultores de su país.

La UE envió una carta al presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, quien encabezaba las negociaciones, en la que aclara que mantiene su interés en que el acuerdo cristalice y que espera superar las trabas internas en las próximas semanas. En la cumbre de presidentes del Mercosur que se desarrolló el sábado 20, los gobiernos aprobaron una resolución en la que manifestaron su “decepción” por lo sucedido, aunque mantienen la expectativa de que la firma tenga lugar en breve.

Más que una “desilusión”, lo que sucedió con Europa es preocupante. Suma semanas de incertidumbre sobre el desenlace y más espacio para las fuertes protestas de los agricultores franceses e italianos, principalmente. Si luego se concreta la firma, como es de desear, habrá que ver cómo sanan ciertas heridas que quedaron abiertas y cuál es el impacto en las etapas de ratificación e implementación del acuerdo.