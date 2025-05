“Para nosotros, el papa es peruano”: euforia en la tierra adoptiva de León XIV

Los sacerdotes comentaron a la agencia EFE que le ofrecían acompañarle o llevarle y siempre declinaba la propuesta. Muchas veces dormía en la casa de hermanos o de sus familiares. No le importaba donde quedarse, porque era “realmente cercano”.

“Si se me permite también una palabra, un saludo (...) en modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo, en Perú, donde un pueblo fiel ha acompañado a su obispo, ha compartido su fe”.

Prevost es un ciudadano peruano-estadounidense que trabajó durante décadas en el norte de Perú, primero como misionero y luego como obispo de Chiclayo de 2015 a 2023.

“Es muy querido, lo queremos mucho”

En esa pequeña ciudad, los fieles se congregaron frente a la catedral este jueves y, tras el anuncio, saltaron y vitorearon. Las campanas repicaron por toda la ciudad.

“Estamos emocionados por esta bendición de Dios”, dijo Jesús León Ángeles, coordinadora de un grupo católico en Chiclayo y que conoce a Prevost desde 2018.

”Estábamos rezando cuando comenzó en el Vaticano el cónclave de cardenales para elegir al papa”, expresó a Reuters.

León Ángeles relata que trabajó estrechamente con Prevost en varios proyectos de caridad y asistencia social en Chiclayo y la cercana Trujillo y en otras ciudades empobrecidas de todo el país.

Ella asegura que Prevost es humilde y sensato, además de ser una persona a la que le gusta ayudar a los demás.

”Es alguien con capacidad de liderazgo, pero también sabe escuchar”, dijo. “Tiene esa virtud. Es muy querido, lo queremos mucho, no es una persona arrogante”.

Un papa al que le gusta el ceviche

En la Plaza de Armas, la plaza principal de la capital de Perú, Lima, decenas de personas se reunieron en la catedral junto al palacio de gobierno.

“En la oficina estábamos esperando ansiosos la fumata blanca para ver quién sería elegido Santo Padre”, dijo la abogada Carolina Flores.

“Es un tremendo regalo del cielo que sea peruano. Para nosotros, el papa es peruano. Es peruano porque vivió décadas en Perú; fue obispo en Chiclayo”, dijo.

Tras la elección en el Vaticano, el papa León XIV apareció en el balcón central de la Basílica de San Pedro y saludó a la multitud que esperaba. Durante su primer discurso como papa, habló brevemente en español, enviando saludos a Perú y a Chiclayo.

Prevost fue nombrado cardenal en 2023 por el pontífice argentino Francisco, quien lo trajo a Roma para dirigir la oficina del Vaticano encargada de elegir sacerdotes para servir como obispos en todo el mundo. Desde entonces, ha participado en la selección de muchos obispos del mundo.

Salvador Oliva Ramos, residente de Lima, está seguro de que el nuevo papa regresará a visitar su tierra adoptiva y “arreglará” las cosas en el país, así como también disfrutará de la gastronomía local.

“Es un papa que come ceviche, come frijoles con cordero, come cau cau”, afirma afuera de la catedral, refiriéndose a los platos locales populares. “Les aseguro que dentro de un año, el papa vendrá por la comida”.

