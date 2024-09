A dos meses de las elecciones, los plebiscitos producen cortocircuitos en la interna del Frente Amplio

Aunque los datos no opacan el optimismo en la izquierda, sí trajeron cierta cautela, que se suma a otros episodios que complicaron la discusión política en los últimos días. Las elecciones en Venezuela mostraron a algunos sectores del Frente Amplio alineados con quien se proclamó vencedor de la cuestionada contienda, Nicolás Maduro, y expusieron diferencias en el posicionamiento de la izquierda.

Cuando la intensidad del tema Venezuela bajó, el Frente Amplio se vio sumergido en una serie de debates internos sobre los plebiscitos que serán sometidos a consideración de la ciudadanía en octubre. El tema se condensó esta semana, luego de que el Partido Comunista denunciara ante el Secretariado Ejecutivo de la fuerza política el lunes 2 que el documento y el sitio web lanzado por los autodenominados Frenteamplistas por el No —en rechazo al plebiscito por la seguridad social— violentaba la “libertad de acción” que había resuelto el Frente Amplio.

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, fue un importante impulsor de El Frente Amplio te Escucha.

El tema fue abordado sobre el mediodía del lunes por el Secretariado Ejecutivo sin que se resolviera una consideración final sobre el asunto. Tras una intervención inicial del presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, el encargado de trasmitir la denuncia fue el secretario general del Partido Comunista, Juan Castillo, que rechazó que se haya utilizado “simbología” del Frente Amplio en los documentos y en el sitio web. Esto es porque usaron un marco de agua en el que se ve de fondo una bandera del Frente Amplio con los respectivos colores de la colectividad política. El hecho motivó un debate interno, que involucró principalmente a los sectores que integran Convocatoria Seregnista Progresistas, dado que muchos de los firmantes integran sus filas, inclusive su principal referente, el senador Mario Bergara.

Si bien la denuncia distó de generar unanimidades internas, a varios sectores e inclusive al comando de campaña del candidato Yamandú Orsi les molestó la “oportunidad” del documento. “Flaco favor le hicieron a quienes estamos en contra de la reforma, y también a la campaña del Frente Amplio. No sé cómo no se dieron cuenta de la torpeza política”, dijo a Búsqueda un participante del encuentro.

El tema luego recayó en la Mesa Política, donde el Partido Comunista decidió jugar con otra estridencia: al encuentro fue su único senador, Óscar Andrade, quien hizo una extensa exposición de 35 minutos sobre la situación, cuando usualmente cada delegado habla solo cinco minutos. Otros integrantes reconocieron que durante el debate muchos de sus integrantes se excedieron en el uso del tiempo. La defensa de los Frenteamplistas por el No, sobre todo en manos de los delegados de Fuerza Renovadora y Asamblea Uruguay, Jorge Polgar y Carlos Varela Ubal, radicó en que la libertad de acción implicaba “libertad de opinión”, que tampoco se había hecho uso de la simbología frenteamplista y que no había que desconcentrarse del objetivo principal, que no era el plebiscito sino ganar las elecciones.

Sobre el final del debate intervino el presidente de la fuerza política, Fernando Pereira, quien enfatizó en la necesidad de encontrar “reglas comunes” para aterrizar la libertad de acción y pidió actuar de forma unitaria.

Estrategia contra allanamientos nocturnos

En el mismo secretariado, el Frente Amplio comenzó a tallar su postura contra la reforma constitucional para habilitar los allanamientos nocturnos, una iniciativa que respaldan los partidos de la coalición. Allí se preparó una declaración que luego sería aprobada por la Mesa Política, que define que la propuesta, “así planteada y sin conocer cómo se regulará su aplicación, no es el mejor camino para solucionar los graves problemas de seguridad”.

Pero en la discusión también se habló de no hacer del tema un “centro de discusión” ni enfatizar una posición contraria a la propuesta. En cambio, se entendió más conveniente concentrarse en la campaña y dar opiniones solo cuando los candidatos sean consultados. “Una cosa es estar en contra y otra salir a hacer campaña en contra”, ilustró una fuente de la reunión, que enfatizó que el tema de la seguridad es “muy sensible”. En la interna de la fuerza política entienden que, con un amplio respaldo de la población hacia los allanamientos nocturnos —que según las encuestas roza el 70%— no es conveniente posicionarse activamente en contra.

Sin embargo, la discusión en el secretariado no evitó que luego hubiera posicionamientos sobre el tema. En declaraciones a la diaria, el senador Andrade sostuvo que “no hay que esquivarle el bulto” a la discusión “más allá de lo que digan las encuestas” y aseguró que su partido “dio pelea” en la interna frentista para que saliera la declaración de rechazo a la propuesta. No obstante, reconoció que el foco de la campaña de su sector no estará en este tema, sino en el plebiscito por la seguridad social y en el triunfo del Frente Amplio.

Quizás en aras de no esquivar ese debate, Cosse respondió afirmativamente este miércoles 4 al ser consultada en una rueda de prensa sobre si el próximo gobierno debía “evaluar prescindir de la herramienta”, aún “en caso de que se apruebe”. Más tarde, rectificó sus dichos en un mensaje publicado en la red social X: “Es claro que el Ejecutivo debe cumplir con toda la normativa vigente. No obstante, debe primero generar la reglamentación, sin la cual no debe aplicarse, así como realizar la capacitación a la Policía”.

Finalmente, Orsi buscó laudar el tema. “Tiene que quedar muy claro que lo que establecen la ley y la Constitución se cumple. Como en este caso es una herramienta, el temor que genera una aplicación incorrecta nos obliga a pensar después ciertas reglamentaciones que ofrezcan garantías a todos de que se va a aplicar de manera correcta”.