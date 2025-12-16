Abdala señaló “fraude” al interpelar a Mahía por Jutep: “Son decisiones propias de gobiernos totalitarios”

El diputado blanco Pablo Abdala, con el apoyo de los cinco partidos de la oposición, interpela este martes 16 al ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía , por la actuación de la Junta de Transparencia y Ética Pública ( Jutep ) en el caso del presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Álvaro Danza . El miembro interpelante anunció que señalará durante la jornada “irregularidades o ilicitudes” y consideró “curioso y llamativo” que el ministro no haya convocado a la Cámara de Representantes a las autoridades de la Jutep.

Abdala dijo que hubo “fraude” en la resolución de la Jutep del 6 de noviembre, cuando la mayoría del directorio —la presidenta Ana Ferraris y el vicepresidente Alfredo Asti— concluyó que no hay incompatibilidad en el ejercicio de la presidencia de ASSE por parte Danza, al tiempo que desempeñaba funciones en el sector privado. “Asistimos a una suerte de simulación del derecho público. Más que una resolución, el 6 de noviembre, fue un fraude”, dijo, y destacó que hubo un “uso ilícito de una prerrogativa particular y un notorio abuso de autoridad, por el contenido de la resolución, pero también por otros hechos, que se dieron antes y con posterioridad”.

El diputado dijo que la resolución “sirve al relato oficial” con “una suerte de ropaje jurídico”, lo que configura “un comportamiento fraudulento”. Agregó que “se rieron de la Asesoría Letrada de la Jutep”, que concluyó que existía incompatibilidad en el ejercicio laboral público y privado de Danza.

Afirmó asimismo que hubo “abuso de poder” y “mentiras”. “En lugar de cumplir con la misión que deben ejercer, violaron notoriamente esa independencia técnica y lo hicieron en aras de servir un interés partidario, que es el del gobierno que integran y representan”, dijo Abdala, que señaló que “lo hicieron con premeditación y con bastante alevosía”. Habló de “deshonestidad e inconsistencia de la Jutep” y apuntó especialmente contra su presidenta, por actuar en solitario durante momentos del proceso, lo que a su entender contraviene la ley.

El miembro interpelante habló también de “mala fe e intencionalidad política” y consideró que el estudio Delpiazzo, que no halló incompatibilidad en la situación de Danza, fue “inducido a error”. El diputado recordó que cuando ingresó “una consulta ciudadana” a la Jutep sobre la situación de Danza, Jurídica recomendó que se traslade al Departamento de Transparencia Pasiva, pero la presidenta del organismo "desconoció esa recomendación de Jurídica y el expediente jamás llega al Departamento de Transparencia Pasiva”.

A su juicio, “Ferraris corporizó a la Jutep”, lo que “tiene reminiscencias de Luis XIV”. Agregó que en abril de 2024 se aprobó un protocolo de actuación ante las denuncias que fue "violado sistemáticamente” por la presidenta del organismo, a quien también le atribuyó una “actuación manipuladora” en otros casos.

El diputado concluyó reclamando la renuncia de la jerarca: “No hay razones para que permanenzca en el cargo. No le da garantías al país (ni) a la institucionalidad democrática”.

Abdala dijo que “probablemente" el ministro Mahía no tuvo "arte ni parte” en el asunto y volvió a apuntar contra el directorio de la Jutep por “secuestrar el poder” del organismo al actuar contra la recomendación de Jurídica.

“Estas son decisiones propias de los gobiernos totalitarios”, expresó el miembro interpelante, aunque aclaró que no le atribuía a la administración ni al Frente Amplio "fines totalitarios". De todos modos, consideró que "incurrió en comportamientos o decisiones que tienen naturaleza totalitaria”.

Mahía: “No vale todo”

En su respuesta, el ministro de Educación explicó que no llegó al Palacio Legislativo acompañado por las autoridades de la Jutep porque la convocatoria a sala solicitaba información “sobre la posición del Poder Ejecutivo respecto de la actuación de la Jutep” e indicaba que el ministro sería "interrogado sobre la resolución" adoptada por el organismo de contralor.

“Este gobierno, democráticamente electo, tiene profundo respeto por las instituciones, la constitución y las leyes”, dijo al inicio de su intervención. En referencia al discurso de Abdala, el ministro dijo que los calificativos “debilitan a la institución”. Expresó además “enorme preocupación” porque no comparte que “la discrepancia desate una catarata de descalificaciones, porque no vale todo o no debería valer todo”.

En cuanto a la cuestión de fondo, sostuvo que en 2015 se aprobó la ley N° 19.340 que modificó la Jutep fue dotarla de “mayor independencia técnica” y remarcó que “no se encuentra en una relación de subordinación jerárquica respecto al Poder Ejecutivo”. Explicó que el gobierno debe ejercer con respecto a la Jutep el “control de legalidad o legitimidad”.

Mahía reiteró que el organismo de contralor “actuó de acuerdo a sus competencias”, por lo que “no hubo irregularidades institucionales ni manipulación”. El ministro aseguró que “se actuó conforme a derecho”, porque “los informes técnicos no tienen efecto vinculante para el directorio del organismo”. Además, descartó “injerencia” y “presión indebida alguna en la decisión adoptada por el directorio”.

“Confundir un desacuerdo técnico con manipulación política en el mejor de los casos es un error conceptual; en el peor, es deslegitimar a un organismo. No se puede imputar intenciones, inventar quiebres donde no los hay porque un dictamen no se ajusta a las preferencias de quien formula las acusaciones”, aseguró Mahía, que pidió “no detonar los puentes con los que piensan distinto”. Y sentenció que “no existe ni una sola prueba que demuestre que se hayan hecho todas las cosas que se dice que se hicieron”. Concluyó que el gobierno tiene “la tranquilidad de haber actuado de forma honesta”.

Abdala dijo, al retomar su discurso, que el ministro es ”un hombre que actúa de buena fe”, que es ”un demócrata” y que ”sus antecedentes y su trayectoria lo avalan”.

Esta es la quinta interpelación del año y la tercera en la Cámara de Representantes.