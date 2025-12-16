  • Cotizaciones
    martes 16 de diciembre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Abdala señaló “fraude” al interpelar a Mahía por Jutep: “Son decisiones propias de gobiernos totalitarios”

    El diputado blanco, que interpela al ministro de Educación y Cultura, pidió la renuncia de la presidenta de la Junta de Transparencia y Ética Pública, Ana Ferraris, porque “no da garantías”

    El ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, y el diputado blanco Pablo Abdala

    El ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, y el diputado blanco Pablo Abdala

    FOTO

    Santiago Mazzarovich / AdhocFotos
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    El diputado blanco Pablo Abdala, con el apoyo de los cinco partidos de la oposición, interpela este martes 16 al ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, por la actuación de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) en el caso del presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Álvaro Danza. El miembro interpelante anunció que señalará durante la jornada “irregularidades o ilicitudes” y consideró “curioso y llamativo” que el ministro no haya convocado a la Cámara de Representantes a las autoridades de la Jutep.

    Abdala dijo que hubo “fraude” en la resolución de la Jutep del 6 de noviembre, cuando la mayoría del directorio —la presidenta Ana Ferraris y el vicepresidente Alfredo Asti— concluyó que no hay incompatibilidad en el ejercicio de la presidencia de ASSE por parte Danza, al tiempo que desempeñaba funciones en el sector privado. “Asistimos a una suerte de simulación del derecho público. Más que una resolución, el 6 de noviembre, fue un fraude”, dijo, y destacó que hubo un “uso ilícito de una prerrogativa particular y un notorio abuso de autoridad, por el contenido de la resolución, pero también por otros hechos, que se dieron antes y con posterioridad”.

    Leé además

    Álvaro Danza y Cristina Lustemberg 
    Parlamento

    Interpelación por ASSE: Danza violó la Constitución, el Código Penal y el Código de Ética, según la oposición

    Por Leonel García
    Cristina Lustemberg, ministra de Salud Pública, y Gerardo Sotelo, miembro interpelante y diputado del Partido Independiente.
    Parlamento

    Interpelación por ASSE: Sotelo puso foco en “el conflicto de intereses” de Danza, mientras Lustemberg lamentó “feroces ataques”

    Por Redacción Búsqueda

    El diputado dijo que la resolución “sirve al relato oficial” con “una suerte de ropaje jurídico”, lo que configura “un comportamiento fraudulento”. Agregó que “se rieron de la Asesoría Letrada de la Jutep”, que concluyó que existía incompatibilidad en el ejercicio laboral público y privado de Danza.

    Afirmó asimismo que hubo “abuso de poder” y “mentiras”. “En lugar de cumplir con la misión que deben ejercer, violaron notoriamente esa independencia técnica y lo hicieron en aras de servir un interés partidario, que es el del gobierno que integran y representan”, dijo Abdala, que señaló que “lo hicieron con premeditación y con bastante alevosía”. Habló de “deshonestidad e inconsistencia de la Jutep” y apuntó especialmente contra su presidenta, por actuar en solitario durante momentos del proceso, lo que a su entender contraviene la ley.

    El miembro interpelante habló también de “mala fe e intencionalidad política” y consideró que el estudio Delpiazzo, que no halló incompatibilidad en la situación de Danza, fue “inducido a error”. El diputado recordó que cuando ingresó “una consulta ciudadana” a la Jutep sobre la situación de Danza, Jurídica recomendó que se traslade al Departamento de Transparencia Pasiva, pero la presidenta del organismo "desconoció esa recomendación de Jurídica y el expediente jamás llega al Departamento de Transparencia Pasiva”.

    A su juicio, “Ferraris corporizó a la Jutep”, lo que “tiene reminiscencias de Luis XIV”. Agregó que en abril de 2024 se aprobó un protocolo de actuación ante las denuncias que fue "violado sistemáticamente” por la presidenta del organismo, a quien también le atribuyó una “actuación manipuladora” en otros casos.

    El diputado concluyó reclamando la renuncia de la jerarca: “No hay razones para que permanenzca en el cargo. No le da garantías al país (ni) a la institucionalidad democrática”.

    Abdala dijo que “probablemente" el ministro Mahía no tuvo "arte ni parte” en el asunto y volvió a apuntar contra el directorio de la Jutep por “secuestrar el poder” del organismo al actuar contra la recomendación de Jurídica.

    “Estas son decisiones propias de los gobiernos totalitarios”, expresó el miembro interpelante, aunque aclaró que no le atribuía a la administración ni al Frente Amplio "fines totalitarios". De todos modos, consideró que "incurrió en comportamientos o decisiones que tienen naturaleza totalitaria”.

    Embed

    Mahía: “No vale todo”

    En su respuesta, el ministro de Educación explicó que no llegó al Palacio Legislativo acompañado por las autoridades de la Jutep porque la convocatoria a sala solicitaba información “sobre la posición del Poder Ejecutivo respecto de la actuación de la Jutep” e indicaba que el ministro sería "interrogado sobre la resolución" adoptada por el organismo de contralor.

    “Este gobierno, democráticamente electo, tiene profundo respeto por las instituciones, la constitución y las leyes”, dijo al inicio de su intervención. En referencia al discurso de Abdala, el ministro dijo que los calificativos “debilitan a la institución”. Expresó además “enorme preocupación” porque no comparte que “la discrepancia desate una catarata de descalificaciones, porque no vale todo o no debería valer todo”.

    En cuanto a la cuestión de fondo, sostuvo que en 2015 se aprobó la ley N° 19.340 que modificó la Jutep fue dotarla de “mayor independencia técnica” y remarcó que “no se encuentra en una relación de subordinación jerárquica respecto al Poder Ejecutivo”. Explicó que el gobierno debe ejercer con respecto a la Jutep el “control de legalidad o legitimidad”.

    Mahía reiteró que el organismo de contralor “actuó de acuerdo a sus competencias”, por lo que “no hubo irregularidades institucionales ni manipulación”. El ministro aseguró que “se actuó conforme a derecho”, porque “los informes técnicos no tienen efecto vinculante para el directorio del organismo”. Además, descartó “injerencia” y “presión indebida alguna en la decisión adoptada por el directorio”.

    “Confundir un desacuerdo técnico con manipulación política en el mejor de los casos es un error conceptual; en el peor, es deslegitimar a un organismo. No se puede imputar intenciones, inventar quiebres donde no los hay porque un dictamen no se ajusta a las preferencias de quien formula las acusaciones”, aseguró Mahía, que pidió “no detonar los puentes con los que piensan distinto”. Y sentenció que “no existe ni una sola prueba que demuestre que se hayan hecho todas las cosas que se dice que se hicieron”. Concluyó que el gobierno tiene “la tranquilidad de haber actuado de forma honesta”.

    Abdala dijo, al retomar su discurso, que el ministro es ”un hombre que actúa de buena fe”, que es ”un demócrata” y que ”sus antecedentes y su trayectoria lo avalan”.

    Esta es la quinta interpelación del año y la tercera en la Cámara de Representantes.

    Selección semanal
    SNIS

    Estudio propone limitar ingresos en Facultad de Medicina ante “alta densidad” de profesionales

    Por Leonel García
    Parlamento

    Informe de la División Jurídica del Legislativo concluye que “no correspondería” remover a Ojeda del Senado por ejercer como abogado

    Por Leonel García
    Relaciones laborales

    El Poder Ejecutivo prepara una amplia agenda laboral para el próximo año

    Por Redacción Búsqueda
    Entrevista

    IM mantendrá “disciplina fiscal” en 2026 pero tiene “margen” para “endeudamiento a largo plazo”

    Por Lucía Cuberos

    Te Puede Interesar

    Sede del Ministerio de Economía.

    Standard & Poor’s ratifica calificación de Uruguay y desliza dudas sobre el plan fiscal del gobierno

    Por Redacción Búsqueda
    Yamndú Orsi en Desayunos Búsqueda.
    Video

    Tras el “escándalo” del caso Cardama, Orsi afirma que el gobierno está negociando porque el país necesita patrullas oceánicas

    Por Redacción Búsqueda
    “La Guardia no anda mejor porque hay mujeres; anda mejor porque hay profesionales comprometidos“, dice Angelina Ferreira, directora nacional de la Guardia Republicana.

    Angelina Ferreira, directora nacional de la Guardia Republicana: “No quiero ser la primera mujer, quiero ser la mejor”

    Por Milene Breito Pistón
    Yamandú Orsi en el cierre del ciclo Desayunos Búsqueda.
    Video

    Orsi pone el foco en Bukele y plantea que el proceso salvadoreño es “un ejemplo para analizar”

    Por Redacción Búsqueda