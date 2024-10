Álvaro Delgado apuntala con ‘spots’ su perfil presidenciable, mientras a su comando le inquieta perder centro del ring con Andrés Ojeda

La estrategia comentada por lo bajo por algunos dirigentes blancos se hizo carne en un spot de campaña lanzado el lunes 14. La idea: mostrar a un Álvaro Delgado ya no como candidato del Partido Nacional, sino como un potencial presidente. Era eso lo que repetía la mesa chica de Delgado. Decían que en una campaña chata y sin postulantes que logren “encantar” al electorado, había que pegar un volantazo hacia el concepto de presidenciable, de gestor, de capeador de tormentas que puede ostentar el exsecretario de Presidencia respecto de su principal competidor, el frenteamplista Yamandú Orsi. “Yo siento que soy un candidato, quizás no el candidato que entusiasma a las masas. Porque uno también tiene que ser crítico consigo mismo, autocrítico. No al punto de autoflagelarse, pero hay que ser objetivo, tratar de ser objetivo. Pero creo que voy a ser un buen presidente, ¿sabés? Un buen presidente”, cuenta Delgado, en primer plano, en uno de los seis spots que lo muestran en un corte introspectivo, reflexivo, de entrecasa.