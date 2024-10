Andrés Ojeda denuncia campaña en su contra en la Justicia, con apoyo de su partido y cautela en la coalición

Elecciones 2024 Andrés Ojeda: si el Partido Colorado “gana de atrás en octubre”, en el balotaje no lo para “ni la Republicana”

En rueda de prensa el martes 15, Ojeda señaló que es “el que se niega a debatir, el que no aparece en ningún lado, no solo con esa cobardía, sino con la cobardía extrema de tirar la piedra, esconder la mano y tratar de fabricar cosas personales para que la gente no te quiera”, en alusión a Orsi. Al otro día, el candidato colorado dijo a Búsqueda que, “más allá de quién tenga la responsabilidad, el Frente Amplio, mínimo, va a tener que dar explicaciones”.

Embed Denuncio públicamente una campaña sucia y de fakenews por parte de @OrsiYamandu contra mi.

Están gastando miles de dólares para enchastrarme y ensuciar la campaña.

Es un acto de cobardía, no debate, pero su asesor @maRIOrioRDA inunda las redes de campaña sucia y fake news… pic.twitter.com/jlg7Tuw4ps — Andrés Ojeda (@AndresOjedaOk) October 15, 2024

Acompañado por su compañero de fórmula, Robert Silva, quien también estaba de gira y volvió específicamente por este tema, el abogado penalista dijo que su equipo había detectado “que alguien puso miles de dólares en YouTube en una campaña de enchastre” en su contra con videos referidos a su vida personal. En esos videos, viralizados en distintas redes, se aludía a declaraciones que su exesposa, la también abogada Natalie Yoffe, había realizado en junio de 2023 al programa de streaming Hacemos lo que podemos sobre su entonces reciente divorcio y sobre la afición a la cacería que tendría una mujer extranjera que es señalada como la actual pareja de un candidato que ha presentado entre sus postulados más mediatizados el “bienestar animal”.

Ese mismo martes llamó la atención que una noticia sobre Yoffe de mediados de ese año, refiriéndose a su separación, con frases del estilo “nunca conocí a la persona que estuvo a mi lado”, estuviera entre las notas más leídas de la web de El País. La viralización con base en expresiones que ella misma había formulado meses atrás llevó a que el lunes 14 Yoffe publicara en su cuenta de Facebook que los fragmentos de la entrevista que se le realizó “y que han estado circulando en las últimas semanas” no eran actuales, sino que databan de hacía un año y medio. “Mi intención, en su momento, fue dejar en claro que inicié mi divorcio por mi sola voluntad y obtuve sentencia de divorcio en diciembre de ese mismo año. Actualmente me encuentro en otra etapa de mi vida y en paz. Pido y agradezco, a quienes corresponda, que no utilicen mi nombre ni mi imagen para hacer campaña política en contra de ninguna persona”, señaló.

Sobre quien sería la actual pareja, el video viralizado la relaciona con una empresa organizadora de cacería llamada Chifuti Safari, con base en Dallas y operaciones en Zimbabwe. También se la muestra sonriente con un leopardo muerto. En un fragmento del video hay una parte de un spot de campaña de Ojeda sobre la familia “multiespecies” y un texto se refiere a él como “el marketing más irresponsable de todo Uruguay”.

La empresa a la que Ojeda responsabilizó de la difusión de esas piezas es Quarq SAS, una compañía de marketing digital, con sede en Mendoza, que es dirigida por Mariano Ardito y trabaja con diversos partidos políticos en Argentina. El diario Uno de Mendoza informó en el pasado que Ardito y Riorda trabajaron juntos en las victorias electorales provinciales de Neuquén y Río Negro. Uno de los videos promocionados por Quarq en el pasado era de Riorda.

“Hay personas en Uruguay pagando por perjudicar a un candidato”. “Hoy es un punto de inflexión en la campaña”. ”Es un tremendo acto de cobardía de quienes se quejaban de un programa de TV”. “Yamandú Orsi tiene que darle explicaciones a la ciudadanía”. “Es evidente que no me quieren en el balotaje”. Estas son algunas de las frases de Ojeda durante la conferencia, en la que aludió a un sondeo de tracking de Opción Consultores de ese día que lo ubicaba a solo tres puntos de Álvaro Delgado, el candidato a la presidencia por el Partido Nacional, con quien disputa el segundo lugar.

En la sede de campaña de Ojeda, en Pocitos, junto a la fórmula estaban el prosecretario general del Partido Colorado, el actor y candidato a diputado Diego Delgrossi, el vicecanciller Nicolás Albertoni y el dirigente Luis Chirico. También estaba el consultor español que trabaja con Ojeda, Aleix Sanmartín, que aseguraba a quien quisiera oír que la acusación estaba “100% fundada”. Que Riorda hubiera dado de baja el video que tenía en Quarq y su propia cuenta de YouTube era otro de los argumentos esgrimidos como prueba por el candidato. Sin embargo, había voces que hablaban de la necesidad de presentar efectivamente una denuncia penal para darle más sustento a la acusación. Había un par de elementos que frenaban o al menos ponían algún pero a ese extremo: si bien las piezas estaban editadas y los audios e imágenes no eran actuales —en el caso de la mujer extranjera las imágenes eran de varios años atrás—, no eran falsas. Esto último lo reconoció el propio Ojeda en la conferencia.

Partido, coalición, oposición

Ayer miércoles 16 todo el Partido Colorado se encolumnó detrás de la denuncia de Ojeda. “Yo le creo a Andrés, porque si él lo dice… Lo que es cierto es que hay una campaña falsa en YouTube contra él. Ahora, lo lógico es que, si es contra él, seguro es de alguien de fuera del partido. Yo supongo que (también) es de fuera de la coalición republicana, porque estamos todos en un mismo grupo. Él (Ojeda) identificó a un asesor de Orsi que dice que se dedica a eso. Y bueno, yo qué sé, si tiene cuatro patas, cola y ladra…”, dijo Bordaberry, líder del otro sublema, a Informativo Sarandí.

En su cuenta de X, el dos veces presidente Julio María Sanguinetti dijo que la “suciedad irrumpe en la campaña” para intentar “difamar” a Ojeda. “Hay quien paga la campaña y aparece gente notoriamente vinculada al Frente. No alcanza con que salgan a negar e insultar. Tienen que aclarar en serio”, añadió, alineado con la postura del candidato.

Embed La suciedad irrumpe en la campaña tratando de difamar al Dr. Ojeda. Hay quien paga la campaña y aparece gente notoriamente vinculada al Frente. No alcanza con que salgan a negar e insultar. Tienen que aclarar en serio. El deber de aclarar, porque la democracia lo exige. — Julio Ma Sanguinetti (@JMaSanguinetti) October 16, 2024

El respaldo a Ojeda fue institucional. El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Colorado expresó este miércoles “su más firme respaldo a las acciones políticas y judiciales” anunciadas por el candidato “ante la costosa campaña sucia basada en la falsa presentación de hechos lanzada en su contra y que involucra a un importante asesor extranjero” de Yamandú Orsi, quien, afirmaron en la resolución, “debe asumir responsabilidad ante la gravedad de los hechos denunciados que atentan contra la mejor tradición democrática del Uruguay”. A su vez, reafirmó el apoyo de la colectividad “al Pacto Ético promovido por la Asociación de la Prensa del Uruguay”, con especial énfasis en el compromiso de los partidos políticos de “no generar ni promover noticias falsas o campañas de desinformación en perjuicio de adversarios políticos”.

Embed Resolución del Comité Ejecutivo Nacional, a raíz de la campaña sucia basada en la falsa presentación de hechos, lanzada en contra de nuestro candidato a la Presidencia de la República Dr. Andrés Ojeda. @AndresOjedaOk pic.twitter.com/YNBQk2gUoC — Partido Colorado (@PartidoColorado) October 16, 2024

En la coalición de gobierno, las reacciones fueron distintas. El candidato del Partido Nacional Álvaro Delgado, quien en las encuestas figura con las mayores chances de acceder al balotaje entre los postulantes del oficialismo, tuvo una postura más cauta: “Acá no hay lugar para la ambigüedad. Si hay pruebas, se denuncia. Porque me parece que le estamos haciendo mal a la democracia, al Uruguay, a la cultura democrática del Uruguay, si empezamos con rumores”, señaló en la mañana en rueda de prensa. Minutos antes había expresado una suerte de solidaridad condicionada, donde ya había subrayado la conveniencia de accionar judicialmente: “Obviamente, si hay una campaña de denuncias falsas me solidarizo con él y (pienso que) debería hacer la denuncia correspondiente”. En el resto de los socios hubo silencio: ni Guido Manini Ríos ni Pablo Mieres, candidatos de Cabildo Abierto y del Partido Independiente, respectivamente, se pronunciaron al respecto.

A primera hora de la tarde, Ojeda confirmó a Búsqueda que pensaba presentar la denuncia.

Donde no cambiaron la postura fue en la parte aludida. En declaraciones a Subrayado, la senadora frenteamplista Liliam Kechichian dijo que lo de Ojeda “no es una denuncia” porque “no la ha llevado donde la debería llevar, que es a la Justicia, si realmente quiere investigar”. Desde el FA se mantienen en la idea de quitarle toda trascendencia a la acusación: “Actuar de otra forma es entrar en el juego de Ojeda”, dijeron fuentes cercanas a Orsi. En el comando del candidato insistieron en que la compañía mencionada por Ojeda no trabaja para ellos. Consultado por Búsqueda, Riorda se excusó de hacer declaraciones.

Un periodista español y Javier Milei en escena



En la noche del miércoles, la controversia sumó actores internacionales. Uno de ellos es el periodista de La Derecha Diario, Javier Negre, quien había tenido un encontronazo con Orsi y su equipo el lunes, cuando abordó al candidato del FA para realizarle algunas consultas. Según el entorno del presidenciable, lo había hecho en tono prepotente, con preguntas del tipo “¿por qué querés importar el kirchnerismo a Uruguay?”.

Negre es un periodista muy cuestionado en su país, que tiene afinidad con el partido político Vox de España y recientemente fue invitado a Argentina, donde participó en ruedas de prensa en la Casa Rosada, siempre apoyando las políticas del presidente Javier Milei. Negre aseguró que Orsi y su equipo lo habían puesto en peligro al exponer su dirección y auto. El miércoles en la noche subió un video en el que perseguía a Riorda por lo que parece ser el sector de control migratorio de un aeropuerto argentino, mientras lo filmaba y le preguntaba si era el responsable de las campañas sucias.

Negre compartió su video con Riorda en su cuenta de X. Dijo que había decidido cambiar su vuelo cuando supo que Riorda, a quien definió como el “operador kirchnerista” de Orsi, “estaba huyendo de Uruguay tras la denuncia” de Ojeda.

Embed Me acusaron en el equipo de @OrsiYamandu de no ser periodista. Por ello, decidí cambiar mi vuelo cuando supe que su operador kirchnerista @maRIOrioRDA, que paga campañas de guerra sucia contra @AndresOjedaOk, estaba huyendo de Uruguay tras la denuncia del candidato. Se llama… pic.twitter.com/bQ08hF3rkD — Javier Negre (@javiernegre10) October 16, 2024

Varios dirigentes colorados comenzaron a difundir el video entre los medios y en sus propias redes. Ojeda retuiteó el video y escribió que “cada vez (es) más turbio todo”, aseguró que no tiene “miedo”, que no piensa “aflojar” y que va a ganar las elecciones “jugando limpio”. Consultado por Búsqueda, el candidato negó que la llegada al país de Negre, donde ha dicho que piensa abrir una redacción local de La Derecha Diario —medio con el que da la “batalla cultural” en Argentina— haya sido apoyada por él. “Me arrobó y lo vimos, nada más”.

Y después apareció Milei. El presidente argentino, muy afecto a retuitear cosas, compartió dos publicaciones sobre este tema que sacude el final de la campaña en Uruguay: uno de Negre, en el que el periodista denuncia a Orsi y a “los medios que controla el candidato comunista del Frente Amplio” de poner en riesgo su seguridad, y otro de un consultor político argentino que había comentado el video sobre Riorda.