Álvaro Delgado descarta contrapunto con Andrés Ojeda: “Debato con el Frente Amplio”

El candidato presidencial por el Partido Nacional , Álvaro Delgado , dejó en claro que no considera a Andrés Ojeda , postulante por el Partido Colorado , como un rival en la campaña electoral.

“No debato con Ojeda, debato con el Frente Amplio”, afirmó Delgado, al ser consultado en el ciclo Desayunos Candidatos sobre las recientes declaraciones de Ojeda a Búsqueda , cuando aseguró estar “convencido” de que el Partido Colorado, “con este componente de renovación y sorpresa”, es el que tiene “las mejores chances” de ganarle al Frente Amplio en noviembre. “Si llegamos a ganar de atrás en octubre, no nos para nadie en noviembre, ni la Republicana”, afirmó el colorado.

“Mi adversario no es Ojeda, su partido es parte del gobierno, o sea, yo no debato con mis socios, debato con la oposición”, explicó Delgado, dejando en claro que no ve a Ojeda como un rival en la carrera presidencial.