Cabildo Abierto fue el cortafuego que resguardó a los ministros interpelados, mientras el gobierno cambió su estrategia a lo largo del año

El ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, y su equipo habían expuesto durante 11 horas al inicio de la primera interpelación del año en la Cámara de Representantes cuando llegó el turno del miembro interpelante, el colorado Walter Cervini. El diputado atribuyó al gobierno “ la estrategia de aplicar un mazazo ” para “cansar” y “amansar” a la oposición. En las tres interpelaciones siguientes, las exposiciones iniciales de los secretarios de Estado no superaron las dos horas, lo que revela un cambio estratégico del oficialismo.

El presidente Yamandú Orsi se refirió a los llamados a sala el 26 de noviembre. Luego de que fueran interpelados el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, en el Senado, y Ortuño y la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, en Diputados, y antes de las últimas dos interpelaciones del año —la de la ministra de Defensa, Sandra Lazo, en la Cámara Alta, y la del ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía , en la Cámara Baja—, el mandatario dijo en Desayunos Búsqueda que “capaz que hay que bajar el nivel de ansiedad y ser más rápido en la interpelación, responder más rápido”. Y así fue.

Los ministros no solo redujeron su tiempo de exposición en los últimos dos meses del año, sino que lograron, al igual que los demás, que los llamados a sala culminaran sin declaraciones de la cámara en su contra. “En ninguna de las cinco interpelaciones realizadas este año la oposición obtuvo alguna censura, renuncia o pérdida de respaldo de ministros”, escribió en X el presidente de Diputados, Sebastián Valdomir, en la noche del martes 16. “Este primer año el gobierno lo cierra con todos los objetivos logrados”, sentenció. La posibilidad de que fueran censurados estaba sobre la mesa, puesto que el Frente Amplio no tiene mayoría en Diputados, pero la oposición —o “las oposiciones”, en el decir de los frenteamplistas— no logró abroquelarse.

Con votos de Cabildo Abierto, el oficialismo aprobó la Rendición de Cuentas con ampliación del tope de deuda y el Presupuesto Nacional con aumento de impuestos. Además, la bancada cabildante evitó que las explicaciones de los ministros sean declaradas insatisfactorias. A tal punto Cabildo Abierto actuó como cortafuego para resguardar a un secretario de Estado que no votó una moción propia que habría permitido a la oposición hacer un “llamado de atención” tras la interpelación a Mahía.

El diputado blanco Pablo Abdala interpeló este martes 16 a Mahía por la actuación de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) , que está en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), con respecto a la situación laboral del presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Álvaro Danza. La Jutep falló por mayoría que no hay incompatibilidad entre el ejercicio laboral público y el privado de Danza, a pesar de que la Asesoría Letrada de la Jutep había concluido lo contrario. Esta decisión de los dos directores oficialistas de la Jutep y la falta de reproches del MEC motivaron la interpelación.

Al final de la sesión se presentaron cuatro mociones: una del Frente Amplio, otra de la coalición republicana —blancos, colorados y el Partido Independiente—, otra de Identidad Soberana y otra de Cabildo Abierto. Ninguna alcanzó la mayoría. La oficialista, que respaldó al ministro y consideró que la Jutep actuó “con estricto apego a las competencias legales y al marco normativo vigente“, cosechó 48 votos afirmativos en 98 diputados presentes; la de la coalición, que estimó “insatisfactorias” las explicaciones de Mahía, planteó que hubo “abuso” de atribuciones por parte de los dos directores oficialistas de la Jutep y pidió la “remoción” de su presidenta, Ana Ferraris, logró 47 votos a favor; y las de Cabildo e Identidad Soberana, que tenían en común que proponían la disolución de la Jutep, fueron desglosadas, es decir, votadas por partes a pedido de diputados coalicionistas, lo que provocó la molestia de Álvaro Perrone, el coordinador de la bancada cabildante.

Los dos diputados de Identidad Soberana votaron los fragmentos en los que se desglosó su moción, pero Perrone no lo hizo —el otro legislador cabildante se retiró de sala antes de la votación— e impidió así que se convirtiera en declaración de la cámara el “llamado de atención” al ministro que proponía y los cuestionamientos a la Jutep. “Nosotros presentamos una moción que tiene un orden y un sentido, y que quiere expresar algo en su conjunto”, dijo Perrone al justificar por qué no votaba los fragmentos de su moción, y lamentó el “desarme de la letra”.

El diputado colorado Felipe Schipani, quien propuso el desglose de la moción cabildante, respondió que “con este tipo de actitudes políticas” se entienden “ciertos resultados electorales del año pasado”, y remató: “Perrone no se vota ni a sí mismo”.

Cuando el diputado cabildante anunció que no votaría ningún fragmento de su moción, la bancada oficialista respiró. Un legislador del Frente Amplio dijo a Búsqueda que había “incertidumbre” sobre la postura que adoptaría Perrone, quien, con su posición, evitó que el año se cerrara con un reproche parlamentario al gobierno.

Cabildo antes y ahora

El diputado blanco Sebastián Andújar remarcó al final de la sesión que la moción “más votada” fue un fragmento de la presentada por Identidad Soberana —que declara “insatisfactorias las declaraciones” de Mahía —, que logró 49 votos afirmativos e igual cantidad de negativos.

Por su parte, el diputado frenteamplista Mariano Tucci recordó que la mayoría se consigue con 50 votos en 99 legisladores y que en el período pasado “la bancada del Frente Amplio sumada a la de Cabildo Abierto superaron los 50 votos” durante la interpelación al entonces ministro del Interior, Luis Alberto Heber, lo que implicó que “la Cámara de Diputados no respaldó” al secretario de Estado. En junio de 2023, durante aquel llamado a sala, que se extendió por casi 24 horas, frenteamplistas y cabildantes votaron a favor de un pasaje de la moción presentada por Cabildo Abierto, con críticas a la gestión de Heber, mientras que no alcanzó la mayoría la otra parte, que contenía cuestionamientos a la anterior gestión de seguridad del Frente Amplio.

A diferencia de aquel antecedente, este martes 16 Cabildo optó por no votar fragmentos de la moción que propuso.

Orsi, agravios y elogios

Abdala y varios diputados coalicionistas cuestionaron la honestidad de la presidenta de la Jutep, mientras que Mahía y la bancada oficialista la defendieron. El miembro interpelante publicó en X en noviembre que se trata de un “gobierno totalitario”, aunque luego en sala dio marcha atrás: aclaró que hubo en la Jutep “decisiones propias de gobiernos totalitarios”, pero aclaró que no atribuía a la administración ni al Frente Amplio “fines totalitarios“. De todas maneras, alertó que “la Jutep no actuó sola”, sino que “esto forma parte de una operación o de una actuación del gobierno en el sentido más amplio”.

Un allegado al presidente Orsi dijo a Búsqueda que la oposición, con las cinco interpelaciones durante los primeros 10 meses del año, intentó desde el principio “arrinconar” al gobierno y “horadar” la imagen del mandatario, que, según varias consultoras, cosecha mejor aprobación que la gestión del gobierno.

El senador blanco Martín Lema dijo durante la interpelación a Lazo que el Poder Ejecutivo implementa “una estrategia destructiva“ de lo alcanzado durante el anterior gobierno, y lo hace “de mala fe”. Planteó también que es “cobarde, porque es a través de suspicacias y no de decir las cosas frontalmente”. En la Torre Ejecutiva advierten que Orsi no bajará a ese terreno y preservará los puentes con la oposición, lo que está en “su ADN”.

En lugar de responder los agravios, dijo la fuente, el mandatario mantiene su “impronta” dialoguista y aparece junto al expresidente Julio María Sanguinetti en la Casa del Partido Colorado el mismo día en que interpelan a Mahía. Además, cosecha elogios del dos veces presidente de la República y del presidente de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, quien valoró en Desayunos informales que Orsi no mira “para el costado” en asuntos como la situación de los presos por delitos cometidos durante la dictadura con problemas de salud por edad avanzada.