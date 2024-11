Carolina Ache no votará a Delgado porque cree en “el Estado de derecho” y por lo ocurrido en la Torre Ejecutiva

La exvicecanciller Carolina Ache no votará a Álvaro Delgado en el balotaje porque cree en “el Estado de derecho” y por los hechos presuntamente irregulares ocurridos en la Torre Ejecutiva que denunció en Fiscalía.

Ache, que compitió en la interna presidencial del Partido Colorado, era hasta ahora una de las pocas dirigentes de esa colectividad que no se había pronunciado de cara a la segunda vuelta que enfrentará a Delgado con el frenteamplista Yamandú Orsi. Consultada por Búsqueda acerca de a quién planea votar el próximo domingo 24, la exviceministra de Relaciones Exteriores del gobierno de la coalición dijo que no acompañará al candidato que apoya su partido.

Balotaje Elecciones 2024: ¿cuáles son las multas por no votar en el balotaje y cómo evitarlas?

“Voté a mi partido en primera vuelta. Soy colorada y batllista. Nadie me va a correr por ese lado”, dijo. “Justamente como colorada también soy republicana y creo en el Estado de derecho. Los hechos que denuncié son de público conocimiento y no hay dos versiones como han pretendido instaurar, entre otros el candidato blanco, la verdad es una sola”. Y concluyó: “Por esas razones no voy a votar a Álvaro Delgado”.