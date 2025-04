Coalición republicana cierra filas ante la posible reinstalación de consejos educativos con representación docente

Los socios de la coalición republicana se preparan para abroquelarse contra esta propuesta y no dar sus votos al proyecto, mientras Identidad Soberana, el partido que tiene como representantes a Gustavo y Nicolle Salle —quienes podrían darle la mayoría al oficialismo en Diputados—, espera escuchar a los docentes antes de definir una posición.

“Es clave la participación para que las respuestas sean mejores y por ello, cumpliendo un compromiso del programa, vamos a presentar en las próximas semanas un proyecto de ley que les dé participación a los docentes en los consejos desconcentrados”, dijo Mahía hace casi un mes ante el presidente Yamandú Orsi y un auditorio que lo ovacionó. La iniciativa aún no ha sido remitida al Parlamento .

Además, reconoció el ministro, “la construcción de mayorías para el Frente Amplio” en Diputados “es un desafío” y la posibilidad de no conseguirlas está sobre la mesa. “Si se puede (lograr la mayoría), se hace, y si no se puede, no se hace. Yo tengo que cumplir con llevar adelante la iniciativa”, sostuvo.