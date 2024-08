Con ventaja en las encuestas, el Frente Amplio "se mueve despacio" y se enfoca en evitar errores

"Es una verdad grande como una casa", remató Garcé, tras recordar el intercambio en una charla sobre las elecciones organizada por el Centro de Estudios para el Desarrollo el 29 de julio. "Trabajé mucho tiempo en campañas electorales y mi jefe de ese momento siempre les decía a nuestros clientes: 'Lo mejor que vas a hacer en esta campaña es no cometer errores'", coincidió la politóloga Victoria Gadea. Siguiendo esa premisa, en una columna publicada la semana pasada en Búsqueda , Garcé analizaba que Orsi apuesta al "perfil bajo y a minimizar riesgos".

Desayunos Candidatos Orsi se define como “pragmático”, “omnívoro”, no “marxista” y hace guiños al centro con halagos y críticas al gobierno

Así como los politólogos, los comandos de campaña de los candidatos que aspiran a la presidencia lo tienen claro: una campaña se trata, en gran medida, de minimizar errores, metidas de pata. Y más aún si se lleva la delantera. Para el que va primero, la clave es no restar.

En el Frente Amplio empezaron la campaña hacia octubre con ventaja. Tras salir victoriosos de la elección interna —con una votación superior a la de sus oponentes y una fórmula de consenso—, cerraron julio con la buena noticia de las encuestas, que los ubican superando por entre 3 y 5 puntos porcentuales a los partidos del oficialismo sumados. Por eso, en el entorno del candidato Yamandú Orsi saben que hoy lo más importante es "moverse despacio", no hacer ruido, "no arriesgar". Dicen que eso no significa "esconder" al candidato, como quiere instalar el oficialismo. Pero sí evitar improvisaciones o sobreexponerse innecesariamente.