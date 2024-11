De la euforia al nerviosismo, el Frente Amplio cierra una campaña que lo llevó de ser el favorito al empate técnico

Algunos dirigentes del Frente Amplio advierten, no obstante, que sabían de antemano que la elección iba a ser muy pareja. “El Frente internamente nunca manejó 10 puntos de diferencia, sino tres o cuatro, pero siempre estuvimos arriba y no hay una sola encuesta que dé primero a Delgado”, dijo a Búsqueda un integrante del Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio. El propio Orsi, en una entrevista con el programa radial Malos pensamientos el viernes 15, sostuvo que siempre creyó que iba a ser una elección pareja: “Lo vengo diciendo desde que empezó la campaña: el que se imagina que esta campaña no es pareja no entiende nada”.