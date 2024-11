Orsi asegura que, de ganar, no hará una “caza de brujas” con auditorías focalizadas a la actual gestión

Durante el evento, el candidato frenteamplista dijo que no se planteaba designar ministros de la coalición , pero esa decisión, deslizó, quizás pueda no ser la misma en cargos “del segundo y tercer nivel en la administración”. El gabinete, en cambio, “es un elenco de secretarios de Estado con una puntería política y un vínculo político fundamental”. Sin embargo, dijo que no descartaría otros criterios, a fin de “poner a los mejores en los lugares que correspondan”, siempre que exista “ética y compromiso político”.

Orsi sostuvo, incluso, que con “responsabilidades intermedias” hay cuadros que fueron designados por el actual gobierno que están “trabajando muy bien”, y puso como ejemplo la gestión del Plan Ceibal, a cargo de Leonardo Folgar, aunque no quiso confirmar si lo mantendrá o no en el cargo.

Pero más allá de posibles designaciones, el candidato frenteamplista dijo que para que eventualmente la oposición se pueda integrar al gobierno se deben “construir climas”. Y en ese marco, advirtió que es necesario ser “coherente con el discurso”, además de que ese clima lleva “tiempo” y “actitudes”. Eso era una referencia directa a dichos de su contrincante, el nacionalista Álvaro Delgado, quien señaló a Búsqueda el martes 19 que invitaría a miembros del Frente Amplio a integrar su gabinete. Orsi recordó que su rival lo comparó con el expresidente argentino Alberto Fernández porque no iba a “mandar”: “Jamás diría una cosa así. Después entendí que hay que hablarle ‘a aquel, a aquel y a aquel’. Pero no podemos perder la línea y la autenticidad. Cuando se les da demasiada bolilla a los asesores del marketing, puede caer en ese tipo de patinadas a la generación de certidumbres o a la construcción de climas”.

Auditorías, veto presidencial, impuestos y eutanasia

Durante la entrevista que mantuvo con Búsqueda, Orsi dijo que no piensa emular lo que hizo el actual gobierno, que inició una serie de auditorías en varias oficinas públicas para controlar la gestión que había realizado el Frente Amplio entre 2005 y 2020. “Mi intención no será jamás perseguir. Porque estuvo otro en el gobierno, no tengo esa manía de andar persiguiendo nada, no lo voy a hacer”, respondió el candidato, que dijo que “el Estado tiene su propio mecanismo de auditoría y ha mejorado muchísimo”, y además “tiene los mecanismos para analizarse y examinar desviaciones”. Además, justificó que el sector público debe “fortalecer sus equipos de auditoría interna”. El escenario, señaló, es distinto “si se encuentra” algo, y en ese caso irá a la Justicia. Pero “otra cosa es entretenerte demasiado en encontrar algo y no preocuparte por lo que tenés que hacer”. Así, negó que entraría en una “caza de brujas”, algo que, a su juicio, hizo el actual gobierno de Luis Lacalle Pou cuando comenzó su administración.

A su vez, el candidato frentista dijo que no se privará de aplicar el veto presidencial en caso de ser necesario. “No lo descarto. Ojalá que eso no sea necesario, pues cuando pasa eso es porque no lograste que esa conexión entre Presidencia y Parlamento funcionara de manera aceitada”, respondió Orsi, que dijo que se moverá “dentro de lo legal y constitucional”. En los últimos años, el actual presidente Luis Lacalle Pou utilizó el veto en varias oportunidades y también lo hizo el expresidente Tabaré Vázquez en 2008 para derogar un artículo de la Ley sobre Salud Sexual y Reproductiva que legalizaba el aborto. En cambio, el expresidente José Mujica, presente durante la entrevista, no utilizó nunca esta herramienta constitucional y dijo en más de una oportunidad que está filosóficamente en contra.

Orsi también fue consultado respecto a si impulsaría un nuevo proyecto para legalizar la eutanasia desde el Poder Ejecutivo —tras el fracaso de la iniciativa impulsada por el Partido Colorado— y, si bien dijo estar de acuerdo con el concepto como tal (relató que la situación de un vecino lo conmovió y lo convenció, porque “no hay derecho al sufrimiento”), respondió que eso dependerá del ambiente legislativo. “Hay que analizar cómo está el Parlamento y qué es lo que la ciudadanía, representada allí, nos manifiesta. No vamos a ir a contrapelo de lo que las mayorías definan, dado que es un tema tan desde la filosofía, hay que ser muy cuidadosos”, a diferencia de otros asuntos, en los que hay que “pelearse y tirar hacia adelante”.

También Orsi se refirió a algunos de los mensajes que dio en el debate que protagonizó con Delgado el domingo 17, donde dijo que no va a subir los impuestos, en contraposición a afirmaciones anteriores de él mismo y de su posible ministro de Economía, Gabriel Oddone. “Esto es dialéctico. Están permanentemente diciendo: ‘El Frente cuando gana va a subir impuestos’. Nosotros no lo tenemos pensado. En nuestras definiciones históricas está ‘que pague más el que tiene más’. Cuando tuvo que llevar adelante una reforma tributaria, el Frente Amplio lo hizo y con eso nos regimos hasta hoy. Ya está. ¡Para qué andar toqueteando! La carga tributaria de Uruguay es más o menos parecida en los últimos años. Y en las actuales circunstancias no es prioridad ni necesario aumentar impuestos. La mejor forma de hacer crecer la recaudación es haciendo crecer la economía”. Igualmente, el candidato justificó los dichos de Oddone sosteniendo que su respuesta es desde un punto de vista “técnico”, aunque, desde una perspectiva “política”, él aseguró que considera innecesario subir impuestos.

Las bases programáticas del Frente Amplio tienen como objetivo “avanzar en la transformación del sistema tributario, reduciendo impuestos al consumo y fortaleciendo la imposición a la renta, el gran capital y el patrimonio con el criterio de progresividad”. Además, se sostiene que “con el objetivo de avanzar en la reducción de la desigualdad”, es necesario “estudiar las formas para incrementar el aporte fiscal por concepto de dividendos y utilidades, así como los patrimonios y las transferencias patrimoniales de muy alto porte y los depósitos en el exterior”.

Cuando Orsi fue consultado por el programa, dijo que es un “objetivo”, y que “ojalá” que “los que tienen más aporten más”, pero “también dicen los que producen y trabajan, que no soportan más carga, entonces hay que dejarlo así”. Además, consideró que dadas las “condiciones y necesidades” que tiene el país, “no hay que andar haciendo mucha aventura a la hora de atraer inversiones”.

Prioridad regional e integración sin TLC como bandera

El posicionamiento económico y político de Uruguay en el mundo también se llevó una parte importante de la entrevista. Orsi resaltó su idea de comenzar visitando Brasil y Argentina, y al listado le agregó, justificando que “el barrio es importante”, al restante integrante del Mercosur, Paraguay. “No es viajar, es darte una vuelta, porque creo que es importante estrechar esos lazos por una cuestión lógica, porque lo primero que hay que pensar es en el lugar en el que estás”.

Orsi también respondió sobre los dichos de Oddone acerca de los intereses del gobierno de llegar a un posible tratado de libre comercio (TLC) con China. El miércoles 13, durante una actividad organizada por la Coordinadora M del Frente Amplio en el bar Expreso Pocitos, Oddone había señalado que es una “tontería perder el tiempo” en un posible tratado con este país, ya que “nunca hubo una posibilidad real”. Orsi dijo que había hablado con el economista al respecto, y consideró que si bien el acuerdo con China a su juicio es algo que “podría ser”, y no lo descarta en un “futuro”, el cuestionamiento de Oddone está direccionado a la ponderación que se le ha dado al tema: “Si tú centrás toda la atención en un solo tema y un solo país, estás desperdiciando oportunidades”.

A pesar de eso, Orsi reconoció que el actual gobierno siguió la línea de la “asociación estratégica” comenzada durante el segundo mandato de Tabaré Vázquez, aunque le cuestionó a la administración de Lacalle Pou hacer reiterados anuncios sobre un tema que es un “largo proceso”, en un mundo en el que “hoy nadie habla de un TLC”. Para el candidato, “también hay formas intermedias” de vincularse con otros países “y está bueno este proceso que hemos llevado adelante desde hace años, pero hay que ser realistas”.

Orsi también fue consultado sobre si, en caso de ganar las elecciones, invitaría al mandatario venezolano, Nicolás Maduro, a su asunción y respondió que el tema es “complicado”: explicó que no tiene pensada la lista aún y consideró que el Estado uruguayo “tiene que establecer vínculo con todos los países (con los) que tiene relación”, aunque, “cuando las relaciones se complican”, se puede “hacer una pausa”.

“Pero esto va a ser en marzo, y de aquí a marzo pueden pasar un montón de cosas. Hoy con Venezuela estamos teniendo dificultades diplomáticas”, dijo. El candidato argumentó que si bien él no está en el Poder Ejecutivo, actualmente la Cancillería uruguaya está teniendo “dificultades”, y se ve en la obligación de “respetar” el proceso realizado por el gobierno: “Cuando hay dificultades diplomáticas, no importa quién es el gobierno, hay que seguir una línea y ser coherente”.