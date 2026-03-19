Tras cuatro años prófugo, Sebastián Marset fue capturado en Bolivia y enviado a Estados Unidos

Sebastián Marset fue arrestado en la madrugada del viernes 13 en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia , tras una captura a cargo de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) y la Fiscalía de Sustancias Controladas de ese país, con apoyo de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos .

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Según informó en primera instancia el diario boliviano El Deber, el operativo se inició alrededor de las 2.00. Los oficiales se desplegaron en dos casas del barrio residencial de Las Palmas, al oeste de la ciudad. Marset se encontraba descansando, solo, en una de ellas. En la otra casa se detuvo a otras cuatro personas vinculadas a su organización, entre ellas su media hermana. “Queremos agradecer la cooperación de organizaciones internacionales de países vecinos y del continente”, afirmó el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, en una conferencia de prensa brindada al mediodía del viernes.

Marset estaba formalmente requerido por la Justicia de Paraguay desde febrero de 2022, cuando huyó de ese país en medio de una megaoperación internacional contra el tráfico de cocaína de Sudamérica a Europa , denominada A Ultranza PY. Por esa investigación está acusado de delitos relacionados con el narcotráfico y el lavado de dinero. Al pedido de la Justicia paraguaya se sumó dos años después un requerimiento oficial de Estados Unidos y una declaración de rebeldía por parte de Bolivia.

Marset, rodeado por oficiales de seguridad bolivianos y de la DEA en el Aeropuerto Viru Viru de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

“La información que tenemos es que ya se lo tiene asegurado a él. Esto está completamente confirmado”, había adelantado Jalil Rachid, ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay (Senad), en conferencia de prensa sobre la mañana, previo a que hablara el presidente boliviano. “Este era un objetivo principal buscado a nivel regional, y también hay que mencionar el interés del gobierno americano en su aprehensión. Era una de las personas más buscadas a nivel mundial”, afirmó respecto al involucramiento de Estados Unidos.

En Uruguay, la detención fue confirmada a las 11.21 del viernes por el Ministerio del Interior, mediante un comunicado: “El ministro Carlos Negro acaba de recibir directamente del actual ministro de Gobierno de Bolivia, Marco Antonio Oviedo, la confirmación de la identidad de Sebastián Marset, detenido esta madrugada en Santa Cruz de la Sierra”. Más temprano en la mañana, la Oficina Central Nacional de Interpol en Bolivia había solicitado a la Policía de Uruguay la ficha dactilar de Marset para cotejar las huellas del detenido y confirmar su identidad.

Embed El Ministro del Interior, Carlos Negro, acaba de recibir directamente del actual Ministro de Gobierno de Bolivia, Marco Antonio Oviedo, la confirmación de la identidad de Sebastián Marset, detenido esta madrugada en Santa Cruz de la Sierra. Junto a él se logró la detención de… — Ministerio del Interior (@Minterioruy) March 13, 2026

A las 14.00, en conferencia de prensa, Negro destacó el “arresto del narcotraficante más importante de la región”.

El 26 de febrero, el ministro había mantenido una reunión en Santiago de Chile con el ministro de Gobierno de Bolivia, Oviedo, y con el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas del mismo país, Ernesto Justiniano, quienes le informaron que su gobierno estaba próximo a capturar a Marset. “En ese encuentro aportamos los datos y todo el conocimiento que teníamos en Uruguay respecto de Marset y el eventual paradero en el que se encontraba”, dijo Negro, quien señaló que la Policía Nacional y la Fiscalía General tienen en Uruguay investigaciones abiertas que lo involucran.

La noticia también fue celebrada por el exministro del Interior Nicolás Martinelli. “Un trabajo de inteligencia de las fuerzas de seguridad de varios países logró dar con él y es importante felicitar a los equipos de trabajo que participaron. Ahora solo resta que la Justicia cumpla su cometido”, señaló en su cuenta de X.

La fuga de Marset de la misma ciudad

En 2023 Marset estuvo a punto de ser ubicado también en Santa Cruz de la Sierra. Distintas fuerzas de seguridad desplegaron un operativo en Urubó, una zona de lujo ubicada en las afueras de la ciudad. El narcotraficante, su familia y parte de su escolta huyeron de la casa que habitaban una hora antes del arribo policial. Luego, el propio Marset admitió públicamente que fue alertado por oficiales al tanto del procedimiento, entre ellos algunos pertenecientes a la FELCN.

Desde entonces, departamentos de Policía de Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay intentaron profundizar la coordinación entre ellos y en especial con Bolivia para su búsqueda. Aunque se detectaron movimientos de Marset en ciudades de África y Asia, la hipótesis más estable es que casi siempre estuvo escondido en Bolivia, con la complicidad de agentes de seguridad de ese país.

En el Ministerio del Interior y la Policía de Uruguay, tanto en el gobierno actual como en el anterior, siempre consideraron que, desde su huida de Paraguay en 2022, Marset se instaló en Santa Cruz de la Sierra, base de su centro de operaciones de narcotráfico. La infiltración de su organización en agencias de seguridad bolivianas y la falta de enlaces policiales confiables en Bolivia dificultaron la cooperación con dicho país.

Información-Casas Santa Cruz-Bolivia-Marset-AFP Vista aérea de la vivienda allanada en 2023 en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra para intentar detener a Sebastián Marset. Miguel Surubí/AFP

La situación comenzó a cambiar en 2024, cuando el Departamento de Estado estadounidense requirió internacionalmente a Marset, acusado de utilizar instituciones financieras de ese país para lavar activos. La DEA lo incluyó en su lista de fugitivos, con una recompensa de hasta US$ 2 millones por información para capturarlo. El involucramiento de Estados Unidos dio otro volumen de inteligencia a los trabajos conjuntos que realizaban los países sudamericanos y amplió los contactos en eventos regionales de Mercosur, Interpol y Ameripol.

Sumado a esto, la protección de Marset en Bolivia disminuyó a partir de fines de 2025, cuando asumió en Bolivia un nuevo gobierno de centroderecha, liderado por Paz, que recompuso las relaciones con Estados Unidos. En febrero, el gobierno boliviano autorizó nuevamente el ingreso al país de la DEA, que había sido expulsada en 2008 por Evo Morales, quien sostuvo que agentes del organismo intervenían en asuntos internos bolivianos.

“Bolivia quiere y puede contribuir de manera decidida a la seguridad continental y global con esfuerzos propios. Queremos hacer de Bolivia un país libre del narcotráfico, de la corrupción y de la impunidad”, sostuvo el presidente Paz. El ministro de Gobierno, Oviedo, adelantó que Bolivia iniciará los trámites para pedir a Estados Unidos los US$ 2 millones que ofreció a quien ayudara a dar con el paradero de Marset.

Enviado a Estados Unidos

Oficiales de la DEA participaron en todo momento del procedimiento para el arresto de Marset y lo escoltaron durante los trámites administrativos y jurídico, así como hasta un avión que lo trasladó a Lima, Perú, desde el Aeropuerto Internacional Viru Viru de Santa Cruz de la Sierra. De Lima fue a Nueva York y de allí a Alexandria, una ciudad del estado de Virginia.

El gobierno de Bolivia explicó que su país no cuenta con un sistema penitenciario lo suficientemente seguro para recluir a Marset, por lo cual decidieron entregarlo “inmediatamente” a Estados Unidos. “En Bolivia no existe una prisión que pueda garantizar una reclusión real. Se hubiesen producido muchos asesinatos y crímenes”, admitió el ministro de Gobierno, Oviedo.

Información-Poster DEA-Captura-Marset-Departamento de Estado El poster de la DEA con la recompensa para arrestar a Marset, actualizado tras su captura. Departamento de Estado de Estados Unidos

“El reinado de terror y caos de Sebastián Marset ha terminado. Gracias al liderazgo del presidente Rodrigo Paz y al rápido fortalecimiento de la cooperación entre las fuerzas de seguridad de Estados Unidos y Bolivia, el notorio narcotraficante Marset enfrentará la Justicia”, señaló, en su cuenta de X, la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado norteamericano.

El mensaje relacionó además la captura con el Escudo de las Américas, una iniciativa lanzada el pasado fin de semana por el presidente norteamericano Donald Trump que intenta aumentar la presencia militar y logística de Estados Unidos en la región para combatir a organizaciones de narcotráfico. Al programa, rubricado inicialmente por 17 países, aún no fue invitado Uruguay.

“El Escudo de las Américas está haciendo que nuestra región sea más segura y más fuerte”, sostuvo la oficina del Departamento de Estado.

La DEA también se pronunció de manera oficial con un comunicado de prensa publicado en su sitio web el sábado 14, una vez que Marset ya estaba en suelo estadounidense. “Enfrentará cargos relacionados con el tráfico de cocaína y el lavado de dinero”, indicó la agencia, que describió a Marset como el “Pablo Escobar de la era moderna”, en referencia al famoso narcotraficante colombiano que dominó el comercio de drogas global a fines del siglo XX.

El fiscal general de Paraguay, Emiliano Rolón, dijo que, más allá del traslado de Marset a Estados Unidos, su país iniciará los trámites de extradición. La expareja de Marset y madre de sus hijos, Gianina García Troche, está actualmente detenida en Paraguay tras ser extraditada desde España en 2025, requerida por delitos relacionados al lavado de activos. “Merece un cuidado y un tratamiento especial. Todos los movimientos como visitas de abogados, de familiares o algún requerimiento que tenga que ver con su salud están documentados”, señaló el ministro de Justicia paraguayo, Rodrigo Nicora, sobre posibles recaudos en el monitoreo de García Troche tras la aprehensión de Marset.