El actual gobierno y el anterior contraponen relatos sobre el déficit fiscal y la concreción de políticas

El martes 22, durante el inicio del Consejo de Ministros, el presidente Yamandú Orsi realizó una intervención en la que dio por concluido el tema Cairo e hizo una pequeña reflexión acerca de que hay actores que se están dedicando a “revisar todo” y que son las nuevas reglas de juego que se están instalando. Luego, valoró que su gobierno —en contraposición a la gestión de su antecesor, Luis Lacalle Pou — no debe distraer a la opinión pública con anuncios y promesas que finalmente no se concretan. En cambio, explicaron participantes en el encuentro, el presidente señaló que el gobierno está trabajando “empeñado en las concreciones”.

Más adelante, durante la rueda de secretarios de Estado, varios ministros compartieron los problemas financieros a los que se enfrentan este año, con gastos ya comprometidos desde la gestión anterior. Entre los casos más graves están, entre otros, el Ministerio de Defensa, el de Trabajo y Seguridad Social y el de Ganadería, Agricultura y Pesca. En este último, su titular, Alfredo Fratti, insistió en que el Fondo de Emergencias Agropecuarias no tiene crédito presupuestal para este año ni para el que viene, porque ya fue gastado.

Tras el gabinete, el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, fue el único orador durante una conferencia en la que puso el tema de las finanzas públicas arriba de la mesa. “Hemos recibido el país con el mayor déficit fiscal de los últimos 35 años, pero la constante hoy fue que no vinimos a quejarnos”, dijo el jerarca, asegurando luego que los ministerios sostuvieron en sus informes que “los recursos o ya se gastaron, o no existen, o hay situaciones de déficit”. Luego, adelantó que el Poder Ejecutivo dejará “presente, en cada una de sus intervenciones, ese estado de situación”, lo que no impedirá que él “trabaje para resolver los problemas de la gente”.