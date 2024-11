El Frente Amplio concentra sus actividades en las zonas donde perdió votos que había recibido en 2014 y 2019

Consciente de que el Frente Amplio (FA) votó en el “piso” de sus posibilidades en las elecciones del 27 de octubre, la izquierda enfrenta la recta final de cara al balotaje con la certeza de que será una elección más ajustada de lo que se preveía. No obstante, los dirigentes de la fuerza política tienen la convicción de que lograrán conquistar los 70.000 votos que les darían el triunfo en la segunda vuelta del 24 de noviembre.

“El objetivo del Frente Amplio es superar la votación que tuvimos en las elecciones nacionales de 2014”, resumió un integrante del secretariado de la fuerza política. Superar el 48%, ante un escenario con un posible elevado número de votos en blanco y anulados (6,3%, según la última encuesta de Opción), le daría a Orsi la victoria el 24 de noviembre.

En paralelo al énfasis en la zona metropolitana, se están desplegando recorridas por todo el país. Para ello, se dividieron en tres equipos. Por un lado, Orsi realiza actividades en la capital y en el interior del país. La candidata a la vicepresidencia, Carolina Cosse, continúa recuperándose de un esguince de rodilla y concentra sus actividades en la zona metropolitana. En la noche de este martes 12, por ejemplo, participó en un acto en Ciudad del Plata.

Los senadores electos del Frente Amplio realizan a la vez giras por el interior, de forma de cubrir todo el territorio nacional. “Es difícil que la fórmula u Orsi puedan cubrir todo el territorio, así que también hay un apoyo muy fuerte en la fuerza política”, explicó una fuente de la izquierda, que indicó que las giras de los senadores electos son organizadas directamente por la Presidencia del Frente Amplio.

Los 16 legisladores que integrarán la Cámara Alta se dividen en cuartetos para llegar a más puntos del país.

Mientras tanto, el sector más votado del FA, el Movimiento de Participación Popular, está realizando una gira propia en apoyo a Orsi. El sector al que pertenece el candidato consiguió en la elección nueve senadores y 36 diputados, con una fuerte representación en prácticamente todo el territorio nacional.

A la par, la campaña del candidato opositor suma el apoyo de diferentes colectivos, de la misma manera que ocurrió con la candidatura de Daniel Martínez cinco años atrás, también de cara al balotaje. La adherencia a “Yamandú y Carolina”, se ha dado en grupos de trabajadores de la salud, de la educación técnica, y de profesionales como ingenieros, arquitectos, médicos y psicólogos, entre otros.

Orsi-Cosse-campana-2024-adhoc.jpg Yamandú Orsi y Carolina Cosse durante el “Banderazo por Uruguay” en la rambla del Parque Rodó en Montevideo, noviembre 2024. Javier Calvelo / adhocFOTOS

Críticas al programa de la coalición

Mientras tanto, la fuerza política también intenta disparar hacia el programa de la coalición, presentado el pasado lunes 4. Uno de los primeros en dirigir los dardos fue el expresidente José Mujica: “Me leí todos los programas. Ese que hizo el Partido Nacional es para llorar. No dice una palabra de ganadería, del arroz, ni una palabra del país agroexportador. Nada. Lo único que dice es el bienestar animal y un poco del riego. Me daban ganas de llorar: ¡Los blancos son del interior y ni se acuerdan!”, dijo en declaraciones a Canal 4 el domingo 10. Sus declaraciones le valieron críticas del senador nacionalista Sebastián Da Silva, que dijo que Mujica “no sabe nada de campo” y “nunca invirtió un solo peso” en el rubro.

En tanto, una columna publicada el viernes 8 en el órgano de prensa del Partido Comunista, El Popular, desmenuza con tono crítico las propuestas de la coalición. El artículo, titulado "Aunque se vista de seda", sostiene que “se plantean como prioridades temas y sectores de la sociedad que en estos cinco años no lo fueron y en los que hubo resultados muy negativos”, como infancia, educación y transparencia. Además, se cuestiona que el concepto “desigualdad” solo aparezca una vez en todo el documento.

Por su parte, el senador del MPP Daniel Caggiani sostuvo que de las 22 propuestas mencionadas en el compromiso, “en ningún momento se habla de que si crece la economía va a aumentar el salario real o las pensiones. No sé si es que se olvidaron o que esta vez no lo quisieron poner porque no lo cumplieron”.