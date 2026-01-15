El Ministerio de Defensa iniciará en marzo un curso para contrarrestar “preconceptos” sobre árabes y judíos

“¿Cómo puede una sociedad democrática detener a un equipo de hombres decididos, entrenados y animados por un profundo fanatismo religioso y un odio feroz al adversario, sin comprometer sus ideales de libertad y respeto a los derechos humanos?”. La pregunta forma parte de la introducción al curso Geopolítica del Terrorismo Fundamentalista Islámico, que el Centro de Altos Estudios Nacionales (Calen) comenzará en marzo. Dependiente del Ministerio de Defensa Nacional, el Calen es un centro educativo de nivel terciario y brindará el curso como un “aporte a la comprensión de la amenaza que estos fenómenos de violencia política organizada suponen para las sociedades democráticas”.
De acuerdo con su presentación, el objetivo del curso no es enseñar a los participantes qué pensar ni tampoco cómo hacerlo, sino despertar el interés por un tema “que hace” a la cultura de seguridad y defensa de Uruguay. Busca proporcionar a los alumnos herramientas básicas que los ayuden a comprender un problema complejo y sobre todo promover pensamiento crítico que les permita “descartar los peligrosos e infundados preconceptos que hacen de todo árabe un terrorista fundamentalista y de todo judío un terrorista de Estado”.
La formación durará un semestre y estará a cargo de Gustavo Vila, coronel retirado del Arma de Infantería del Ejército Nacional y director del posgrado Especialización en Inteligencia Estratégica del Calen. No está dirigida específicamente a militares ni a profesionales especializados en el tema, sino a profesionales en general, estudiantes universitarios y funcionarios de diferentes organismos del Estado y de empresas privadas que trabajan en áreas de planificación estratégica, seguridad y defensa, inteligencia y relaciones internacionales.
Uno de los contenidos del curso, impartido en años anteriores, tiene como eje central los atentados del 11 de setiembre de 2001, cuando militantes de la organización terrorista islámica Al Qaeda ejecutaron una serie de ataques coordinados en Estados Unidos, entre ellos la destrucción del complejo del World Trade Center en Nueva York y el ataque contra el Pentágono. Estos hechos marcaron el inicio de la denominada “guerra global contra el terrorismo”, que fue impulsada por Estados Unidos y sus aliados europeos.
Otro de los episodios analizados es más reciente: el del 7 de octubre de 2023, cuando el movimiento islámico Hamás llevó a cabo acciones terroristas coordinadas contra múltiples objetivos en Israel, las cuales desencadenaron un conflicto armado que se prolongó por meses y ha tenido profundas implicancias políticas y militares en la región y a escala global.
El terrorismo y la respuesta de los gobiernos democráticos
El Calen tiene como misión contribuir al establecimiento de una cultura de defensa nacional en Uruguay al capacitar a especialistas y magísteres, entre ellos quienes proveen asesoramiento al más alto nivel de la conducción gubernamental del país. Aunque integra la organización del Ministerio de Defensa Nacional, no constituye un instituto de formación militar y más del 90% de sus asistentes provienen del ámbito civil estatal y privado.
Además del curso Geopolítica del Terrorismo Fundamentalista Islámico, este año ofrecerá formación en ciberseguridad y ciberdefensa, hidrógeno verde y política exterior y seguridad internacional, entre otros temas. Desde el Calen también se han dado conferencias sobre problemáticas más internacionales como los ataques contra infraestructuras críticas de los Estados y la guerra entre Rusia y Ucrania.
El curso sobre terrorismo intenta entender el pensamiento y la organización político-militar de inspiración islámica, pero también cómo los gobiernos democráticos occidentales pueden enfrentar este tipo de ideologías fundamentalistas sin comprometer sus ideales de libertad y respeto a los derechos humanos.
“Hoy el terrorismo bajo sus diferentes formas constituye una de las amenazas más graves para la paz y seguridad internacionales y asimismo supone una de las mayores violaciones a los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como a los principios fundamentales de la democracia y del Estado de derecho. La comprensión de estas amenazas afecta decisivamente cuál habrá de ser la respuesta de la sociedad agredida”, señala la gacetilla de presentación del curso. “En todos los casos la respuesta para ser válida deberá enfatizar la necesidad de que los Estados y sus sistemas de seguridad y defensa diseñen estrategias eficientes, sin comprometer los principios éticos y morales de la sociedad debido al riesgo de pérdida de legitimidad que ello supone. Si bien todas las campañas exitosas contra organizaciones terroristas e insurgentes suponen la neutralización de estas, el éxito para ser tal deberá permitir ganar la paz y que los gobiernos democráticos lo logren sin haberse transformado ellos mismos en terroristas”, añade.