El Ministerio de Defensa iniciará en marzo un curso para contrarrestar “preconceptos” sobre árabes y judíos

A cargo del Centro de Altos Estudios Nacionales, el programa se centra en la geopolítica del terrorismo fundamentalista islámico, en el marco de la seguridad y la defensa de Uruguay

La comprensión de las bases del terrorismo islámico es uno de los objetivos del curso del Calen, dependiente del Ministerio de Defensa.

“¿Cómo puede una sociedad democrática detener a un equipo de hombres decididos, entrenados y animados por un profundo fanatismo religioso y un odio feroz al adversario, sin comprometer sus ideales de libertad y respeto a los derechos humanos?”. La pregunta forma parte de la introducción al curso Geopolítica del Terrorismo Fundamentalista Islámico, que el Centro de Altos Estudios Nacionales (Calen) comenzará en marzo. Dependiente del Ministerio de Defensa Nacional, el Calen es un centro educativo de nivel terciario y brindará el curso como un “aporte a la comprensión de la amenaza que estos fenómenos de violencia política organizada suponen para las sociedades democráticas”.

De acuerdo con su presentación, el objetivo del curso no es enseñar a los participantes qué pensar ni tampoco cómo hacerlo, sino despertar el interés por un tema “que hace” a la cultura de seguridad y defensa de Uruguay. Busca proporcionar a los alumnos herramientas básicas que los ayuden a comprender un problema complejo y sobre todo promover pensamiento crítico que les permita “descartar los peligrosos e infundados preconceptos que hacen de todo árabe un terrorista fundamentalista y de todo judío un terrorista de Estado”.

Información-Movilización-Uruguay-Nueva Federación Juvenil Sionista-Mauricio Zina-adhocFOTOS El conflicto entre Israel y Palestina es abordado como parte de la formación sobre terrorismo en Uruguay. Mauricio Zina/adhocFOTOS La formación durará un semestre y estará a cargo de Gustavo Vila, coronel retirado del Arma de Infantería del Ejército Nacional y director del posgrado Especialización en Inteligencia Estratégica del Calen. No está dirigida específicamente a militares ni a profesionales especializados en el tema, sino a profesionales en general, estudiantes universitarios y funcionarios de diferentes organismos del Estado y de empresas privadas que trabajan en áreas de planificación estratégica, seguridad y defensa, inteligencia y relaciones internacionales.

Uno de los contenidos del curso, impartido en años anteriores, tiene como eje central los atentados del 11 de setiembre de 2001, cuando militantes de la organización terrorista islámica Al Qaeda ejecutaron una serie de ataques coordinados en Estados Unidos, entre ellos la destrucción del complejo del World Trade Center en Nueva York y el ataque contra el Pentágono. Estos hechos marcaron el inicio de la denominada “guerra global contra el terrorismo”, que fue impulsada por Estados Unidos y sus aliados europeos.

Otro de los episodios analizados es más reciente: el del 7 de octubre de 2023, cuando el movimiento islámico Hamás llevó a cabo acciones terroristas coordinadas contra múltiples objetivos en Israel, las cuales desencadenaron un conflicto armado que se prolongó por meses y ha tenido profundas implicancias políticas y militares en la región y a escala global.