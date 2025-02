El nuevo Parlamento inició con mensajes de tolerancia y diálogo

En la tarde de este sábado también prometieron sus cargos los nuevos miembros de la Cámara de Senadores. En la ceremonia, Alejandro Sánchez asumió la Presidencia del Senado hasta el 1° de marzo, cuando dejará el Parlamento para desempeñarse como secretario de la Presidencia.

Se celebró asimismo la sesión de apertura del primer período de la legislatura en la Asamblea General, y se cerró la ceremonia con un desfile militar en la explanada del Palacio Legislativo, sobre avenida Libertador.

El inicio de la Legislatura contó con la presencia del presidente electo Yamandú Orsi y de la vicepresidenta electa Carolina Cosse. También asistieron figuras como el expresidente José Mujica y la ex vicepresidenta Lucía Topolansky, el expresidente Julio María Sanguinetti, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, el presidente del PIT-CNT Marcelo Abdala, y la presidenta del Directorio del Partido Nacional Macarena Rubio.

Desde las barras acompañó la sesión parte del elenco de ministros que asumirá el 1° de marzo, como Gabriel Oddone (Economía), Carlos Negro (Interior), Mario Lubetkin (Cancillería), Edgardo Ortuño (Ambiente) y Juan Castillo (Trabajo).

Mujica y Topolansky.JPG Daniel Rodríguez/adhocFOTOS

Ante un "escenario inédito", los nuevos diputados llamaron al diálogo

"Me niego al bloqueo de las Cámaras. El Parlamento uruguayo tiene que estar a la altura", dijo el legislador del Partido Nacional Juan Rodríguez, al fundamentar su voto por Valdomir. El también nacionalista Rodrigo Goñi destacó que nunca había escuchado a Valdomir "descalificar la posición de un legislador" y alentó a que esa siga siendo su impronta.

El diputado de Cabildo Abierto Álvaro Perrone subrayó la necesidad de "dejar de lado diferencias partidarias" y buscar acuerdos.

"Que sea una legislatura de ejemplo de respeto", dijo por su parte la diputada colorada Elianne Castro. El también colorado Gabriel Gurméndez llamó a "convivir en paz".

El frenteamplista Pablo Inthamoussu destacó la idoneidad de Valdomir para "lograr acuerdos" ante un "escenario inédito" como el de la actual Cámara. En la misma línea, la frenteamplista Margarita Libschitz dijo que en un Cámara sin mayorías era necesario un perfil como el de Valdomir para conducirla.

El diputado Gustavo Salle, una de las novedades de la jornada debido a que su partido, Identidad Soberana, ingresó por primera vez al Parlamento, aprovechó la instancia para reiterar su discurso crítico contra el "terrorismo sanitario", las farmacéuticas, las "agencias criminales de cooperación internacional" y la "cleptocorporatocracia". No obstante, pese a su impronta "antisistema", en esta primera sesión Salle se mostró respetuoso de las tradiciones: se plegó a la votación de Valdomir, acordada previamente entre todas las bancadas, y acató el tiempo previsto para cada oratoria.

Palco.jpg

La ciudadanía "nos encomendó la tarea de buscar acuerdos"

"El mandato de la ciudadanía, expresado por el resultado de las urnas del último domingo de octubre pasado, indica que nadie posee la mayoría absoluta en esta Cámara. Los números de cada bancada expresan esta realidad con meridiana claridad", dijo Valdomir al asumir la presidencia de la Cámara Baja.

"Estos números marcan que si cada bancada adopta una postura de no dialogar y aferrarse solamente a su agenda de prioridades, y no nos animamos a intercambiar y buscar puntos de contacto de esas diferentes agendas y posibles puntos de acuerdo, entonces no saldrá de aquí ningún proyecto aprobado", afirmó. Y si eso pasa, siguió, "no habrá ganado nadie, le habremos fallado a la ciudadanía que nos encomendó la tarea de buscar acuerdos y mejorar el debate".

Nuevo Parlamento.JPG

Con citas al nacionalista Héctor Gutiérrez Ruiz, expresidente de Diputados asesinado durante la dictadura, y al político y exministro colorado Manuel Flores Mora, Valdomir insistió sobre la importancia de construir acuerdos pese a las diferencias políticas.

"Para que estos acuerdos sean posibles, ninguno de los que estamos aquí hoy debería considerar al otro como un enemigo", sostuvo. "Nadie niega que habrá una bancada de gobierno y bancadas de oposición. Por eso es de esperar que no siempre estemos de acuerdo", continuó. Pero la búsqueda de soluciones a los problemas del país es "una responsabilidad de todos los partidos políticos representados en esta Cámara".