  • Cotizaciones
    lunes 26 de enero de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Interior reportó una baja en casi todos los delitos, incluidas las estafas, un descenso “difícil de explicar”

    De 2024 a 2025 disminuyeron 13 de los 15 indicadores que se miden; para Diego Sanjurjo, pudo existir un subregistro de denuncias de fraudes informáticos

    Combatir los delitos informáticos es una de las prioridades del Ministerio del Interior.

    Combatir los delitos informáticos es una de las prioridades del Ministerio del Interior.

    FOTO

    Pablo Vignali/adhocFOTOS
    Búsqueda | Juan Francisco Pittaluga
    Por Juan Francisco Pittaluga

    Las estafas en línea han sido uno de los delitos sobre los que el Ministerio del Interior puso más énfasis en su primer año de gestión, con campañas de prevención, nuevas estrategias de control y mayor análisis de datos. El ministro Carlos Negro insiste en que se trata de una modalidad en crecimiento a costa de otras, como las rapiñas, por ser un delito menos riesgoso de ejecutar y con menores niveles de penalización.

    Entre 2013 y 2024, las denuncias por estafa registradas en Uruguay crecieron de 38,7 cada 100.000 habitantes a 870,5, lo que implicó un incremento superior al 2.000%. Sin embargo, de 2024 a 2025 se registró una baja de 16,7% en las denuncias, de acuerdo al informe anual sobre indicadores de violencia y criminalidad que el Ministerio del Interior presentó hoy lunes. La cifra llamó la atención de las propias autoridades.

    Leé además

    Fiscalía General de la Nación.
    Criptoactivos

    Investigación sobre presunta estafa millonaria con criptos se activa en una fiscalía, aunque avanzará “sin prisa pero sin pausa”

    Por Guillermo Draper
    Una persona utilizando una computadora
    Tecnología

    Las estafas sentimentales en línea, un fenómeno en ascenso

    Por RFI

    “Es un descenso bastante sorprendente”, admitió Diego Sanjurjo, a cargo del Área de Estadística y Criminología Aplicada (AECA) del ministerio, la nueva división creada durante este gobierno para sustituir en la confección de estadísticas al Observatorio Nacional de Violencia y Criminalidad.

    Información-Negro Observa a Sanjurjo-Ministerio del Interior
    Diego Sanjurjo, durante la presentación del informe.

    Diego Sanjurjo, durante la presentación del informe.

    “Es difícil de explicar para nosotros porque interrumpe una tendencia al alza muy sostenida y hasta exponencial”, dijo, y planteó dos posibles hipótesis para el descenso: “La primera es que es un delito que se puso sobre la mesa pública y que, por lo tanto, conllevó una cantidad de medidas que a lo mejor sirvieron para prevenir mejor este delito por parte de la ciudadanía y de las instituciones. Por otro lado, tenemos que ser conscientes de que recientemente se aprobó la ‘ley de cibecrimen’, que tuvo claramente un impacto sobre este indicador, y es posible que esté dificultando el procesamiento de las denuncias”.

    Votada en 2024, la Ley N° 20.327 estableció normas para la prevención y la represión de la ciberdelincuencia. Introdujo nuevas figuras penales para fraudes cometidos mediante medios digitales, que conviven con la estafa tradicional. Según el planteo de Sanjurjo, esa incorporación pudo generar confusión sobre cómo y dónde denunciar, lo que tal vez haya derivado en un subregistro de denuncias. “Tenemos que ser bastante cautos a la hora de analizar esta evolución”, indicó.

    El resto de los delitos

    El informe fue divulgado por Sanjurjo en conferencia de prensa. Recoge de manera preliminar datos y denuncias de 15 delitos presentados ante el Sistema de Gestión de Seguridad Pública durante el período enero–diciembre de 2025.

    Las denuncias de estafas y fraudes informáticos fueron 26.181. Además de esta baja respecto a 2024, también descendieron los homicidios (3,4%, de 382 a 369), las denuncias de rapiñas (10,5%, de 17.490 a 15.656) y las denuncias de hurtos (8,3%, 109.413 frente a 100.337).

    Información-Camioneta Policía Rural-Ricardo Antúnez-adhocFOTOS
    El abigeato es uno de los delitos que creció en 2025.

    El abigeato es uno de los delitos que creció en 2025.

    Los dos indicadores que mostraron un aumento fueron el abigeato, con un crecimiento de 11,9% respecto a 2024, y las denuncias por violencia doméstica y delitos asociados, que totalizaron 43.445 casos, un 1% más que el año anterior.

    “Se trata de un panorama de cambio interanual entre 2024 y 2025 bastante positivo: 13 de los 15 indicadores presentan una tendencia a la baja, con un escenario de relativa estabilidad”, concluyó Sanjurjo.

    Selección semanal
    Agro

    Gremiales rurales piden que tarifas de combustibles se ajusten por PPI

    Por Redacción Búsqueda
    Unión Europea

    Acuerdo UE-Mercosur: Uruguay destaca acceso privilegiado de principales productos y defensa de los monopolios estatales

    Por Guillermo Draper
    Licitación

    Ministerio de Turismo licitará parador que, “en rojo” cuando era gestionado por el PIT-CNT, cerró en 2025

    Por Redacción Búsqueda
    Producción agropecuaria

    OPP se propone fortalecer la Comisión Sectorial del Arroz, que en el pasado actuó con “altibajos”

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Carlos Negro chocó a un motociclista en el barrio Cerrito de la Victoria. 

    Tras su accidente, en el Ministerio del Interior prevén que Carlos Negro se traslade siempre con custodia

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Combatir los delitos informáticos es una de las prioridades del Ministerio del Interior.

    Interior reportó una baja en casi todos los delitos, incluidas las estafas, un descenso “difícil de explicar”

    Por Juan Francisco Pittaluga
    El ministro de Economía, Gabriel Oddone.

    Calificadora japonesa R&I mantuvo nota a la deuda uruguaya; ve “compromiso con la consolidación fiscal”

    Por Redacción Búsqueda
    Guillermo Tolosa, presidente del BCU

    El Banco Central dispuso un fuerte recorte de la tasa de política monetaria, ante “dinámicas anómalas”

    Por Redacción Búsqueda