Interior reportó una baja en casi todos los delitos, incluidas las estafas, un descenso “difícil de explicar”

De 2024 a 2025 disminuyeron 13 de los 15 indicadores que se miden; para Diego Sanjurjo, pudo existir un subregistro de denuncias de fraudes informáticos

Combatir los delitos informáticos es una de las prioridades del Ministerio del Interior.

Las estafas en línea han sido uno de los delitos sobre los que el Ministerio del Interior puso más énfasis en su primer año de gestión, con campañas de prevención, nuevas estrategias de control y mayor análisis de datos. El ministro Carlos Negro insiste en que se trata de una modalidad en crecimiento a costa de otras, como las rapiñas, por ser un delito menos riesgoso de ejecutar y con menores niveles de penalización.

Entre 2013 y 2024, las denuncias por estafa registradas en Uruguay crecieron de 38,7 cada 100.000 habitantes a 870,5, lo que implicó un incremento superior al 2.000%. Sin embargo, de 2024 a 2025 se registró una baja de 16,7% en las denuncias, de acuerdo al informe anual sobre indicadores de violencia y criminalidad que el Ministerio del Interior presentó hoy lunes. La cifra llamó la atención de las propias autoridades.

“Es un descenso bastante sorprendente”, admitió Diego Sanjurjo, a cargo del Área de Estadística y Criminología Aplicada (AECA) del ministerio, la nueva división creada durante este gobierno para sustituir en la confección de estadísticas al Observatorio Nacional de Violencia y Criminalidad.

Diego Sanjurjo, durante la presentación del informe. "Es difícil de explicar para nosotros porque interrumpe una tendencia al alza muy sostenida y hasta exponencial", dijo, y planteó dos posibles hipótesis para el descenso: "La primera es que es un delito que se puso sobre la mesa pública y que, por lo tanto, conllevó una cantidad de medidas que a lo mejor sirvieron para prevenir mejor este delito por parte de la ciudadanía y de las instituciones. Por otro lado, tenemos que ser conscientes de que recientemente se aprobó la 'ley de cibecrimen', que tuvo claramente un impacto sobre este indicador, y es posible que esté dificultando el procesamiento de las denuncias".

Votada en 2024, la Ley N° 20.327 estableció normas para la prevención y la represión de la ciberdelincuencia. Introdujo nuevas figuras penales para fraudes cometidos mediante medios digitales, que conviven con la estafa tradicional. Según el planteo de Sanjurjo, esa incorporación pudo generar confusión sobre cómo y dónde denunciar, lo que tal vez haya derivado en un subregistro de denuncias. “Tenemos que ser bastante cautos a la hora de analizar esta evolución”, indicó.