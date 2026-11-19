“No olvidemos que las primeras personas con perspectiva de género en este país fueron del Partido Colorado ”, dijo la abogada Victoria Pasquet el lunes 16. Enseguida, nombró a José Batlle y Ordoñez, Baltasar Brum y Domingo Arena. Fue durante el primer encuentro de “Mujeres, políticas públicas y territorio”, en la sede de la colectividad. Habrá uno más este lunes 23.

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El sábado 14, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) colorado, el máximo órgano de conducción partidaria, sesionó en Colonia del Sacramento. Tres días antes, de nuevo en la casona de la calle Martínez Trueba, se había homenajeado al exvicepresidente Jorge Sapelli, a partir de la publicación de su biografía El coraje cívico. Para la sesión del CEN del lunes 30 está previsto que sea finalmente presentado el protocolo de actuación para casos de violencia de género y acoso sexual, el que se espera se apruebe finalmente antes de 2027 luego de tres años de trabajo, según dijo a Búsqueda la prosecretaria de Género y Diversidad, Andrea Maddalena.

Ya transcurrió un año de la implementación del Plan Estratégico de Fortalecimiento del Partido Colorado aprobado en la convención partidaria del 8 de noviembre de 2025. Este es un proyecto quinquenal, impulsado sobre todo por el senador Robert Silva para reposicionarse ideológicamente, incrementar su recaudación y volver al “territorio”. En su momento, fue presentado como una “profesionalización” de la orgánica en detrimento del “talenteo” imperante hasta el momento.

“Estamos muy en camino”, resumió a Búsqueda el senador y secretario general colorado, Andrés Ojeda. Haber llevado al CEN a sesionar “por buena parte del país”, algo que “no se hacía desde hace años” es uno de los elementos a resaltar. Haber hecho “decenas de actividades” durante este primer año en la sede partidaria es otro de los puntos destacados: “Arreglamos la infraestructura existente, le pusimos cariño”. Lo mismo señaló sobre el nuevo sitio web del partido y una “renovada estrategia de comunicación”.

Sobre el reposicionamiento, está previsto para el año próximo que se realice un congreso ideológico. El último se desarrolló entre 2011 y 2012. La mayoría de la dirigencia admite que la percepción que tiene el común de la gente sobre el partido es que está escorado a la derecha, algo que rechina a buena parte de los colorados, que subrayan su rol de pioneros en la temática social . “Ese es un relato que impuso el Frente Amplio y que el partido lo terminó admitiendo. En ese tipo de cosas hacen falta dos para bailar”, reconoció el prosecretario general colorado, Ariel Amén.

Aunque es reacio a hablar de cifras, Ojeda reconoció que la parte de recaudar es la pata de la mesa que todavía está renga. “Un objetivo es aumentar la cantidad de afiliados, que todos los convencionales lo estén. El tema financiero también es un gran desafío”, indicó. El también líder del sector Unir para Crecer dice que trata de resolver “internamente” que todos los dirigentes colorados con cargos en empresas estatales o bancas en el Parlamento aporten al partido lo que deberían. “No voy a escrachar compañeros”, subrayó.

Actualización

El congreso ideológico se realizará en la segunda mitad del año próximo, dijo a Búsqueda el responsable de planificación estratégica del partido, Gonzalo Arias. Previo a ello se designarán dos coordinadores, uno por Unir para Crecer y otro por Vamos Uruguay, el sector liderado por el senador Pedro Bordaberry, y se prevé que se hagan “cursos preparatorios” sobre “las distintas corrientes coloradas” en el Instituto Joaquín Suárez.

En el Plan Estratégico original estaba prevista la realización de una encuesta de opinión pública para saber qué percepción tiene la población sobre el partido. El factor monetario, según reconocieron en la orgánica, frenó esa intención.

“Lo que hay que hacer es una actualización” respecto al anterior congreso ideológico, señaló Arias. En aquel momento, en el Partido Colorado había una amplia supremacía de Vamos Uruguay; hoy, esa es la fuerza colorada mayoritaria en el Parlamento, mientras que Unir para Crecer pisa fuerte en la orgánica. “Más allá de los cambios internos, hay muchos desafíos nuevos: la tecnificación, la inteligencia artificial y todos los problemas laborales que se van a derivar de ahí. Hay que actualizarse pensando en los problemas que vamos a tener que enfrentarnos en estos años”, agregó el dirigente.

En su parte medular, en la declaración final del anterior congreso los colorados ratificaron su condición “de abanderados de la democracia tanto política, como cívica y social; del humanismo, enemigo de la pena de muerte y protector de los más débiles y desvalidos; de los derechos de los trabajadores y de las mujeres; de la educación para todos y a todos los niveles; de la laicidad; de la libertad en su más amplia expresión; de la privacidad de las personas y de las familias, así como referente del republicanismo, que cobra con Don José Batlle y Ordóñez y con el batllismo, un enorme impulso”. Ope Pasquet, entonces senador, señaló que el eje central fue “la ratificación de lo que en Uruguay se llama batllismo y en el resto del mundo socialdemocracia”, y que estas instancias “son importantes porque hacen a la identidad del partido, democrático, republicano, solidario en lo social, liberal en lo político y que no renuncia al Estado para promover el desarrollo”.

Los recuerdos de ese congreso, empero, hoy son difusos. “La conclusión final fue lo suficientemente ‘genérica’ como para dejar contentos a todos. Quizá ahora haga falta algo un poco más específico”, dijo Arias. Amén, por su lado, subraya la importancia de que “las nuevas generaciones” marquen “sus ideas y su posicionamiento”.

No todos los dirigentes esperan con ansias esta instancia. “Solo saldrán generalidades. ‘El partido de las libertades’ y eso. Aquel que piense que somos unos fachos va seguir pensándolo”, dijo a Búsqueda un integrante del CEN.