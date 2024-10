El Partido Colorado es “el cogobierno del Uruguay que se viene”, dijo Andrés Ojeda

“Nunca nos imaginamos que hoy seríamos casi el 40% de la coalición republicana”, clamó Ojeda. Y si bien señaló que aún no era definitivo decir si se creció “cuatro o cinco puntos” (“esto es como un electrocardiograma, se sube y se baja”), sí subrayó que el resultado del domingo era un “empezar a volver”. Como si fuera un santo y seña, de inmediato el público presente arrancó el cántico: “Volveremos, volveremos, volveremos otra vez, volveremos a ser gobierno, como la primera vez”.

En el breve discurso de Ojeda, más entusiasta que triunfalista, no hubo mención a mayoría parlamentaria alguna en ninguna cámara, la gran incógnita de la noche, todavía antes de que el domingo se volviera lunes.

Cuando los canales emitieron su proyección de escrutinio a las 20.30, una cierta incredulidad ganó al comando colorado. De inmediato, las primeras sensaciones apuntaron a ver el vaso medio lleno. Algunos objetivos se habían logrado, según enumeraron distintos dirigentes a Búsqueda : los partidos de la coalición de gobierno, sumados, superaban al Frente Amplio; la votación colorada, efectivamente, superaba las dos últimas experiencias electorales e incluso el umbral del 15% con el que algunos de ellos se daban por satisfechos; y el plebiscito de la seguridad social no alcanzaba los votos necesarios.

En el debe quedaba, también para algunos dirigentes, el deseo de haber logrado un par de puntos porcentuales más. Muy pocos compartían el optimismo proclamado de Ojeda de llegar al balotaje, pero sí pensaban en un guarismo mayor, que superara el 17% de 2009, todavía la mejor votación colorada en lo que va del siglo. Al terminar el domingo este objetivo se veía lejano.

Los diputados Conrado Rodríguez, de Vamos Uruguay, y María Eugenia Rosselló, de Crece, estaban entre los más entusiastas. Gustavo Osta, prosecretario del Partido Colorado, habló de “un buen resultado”, que “consolida un proceso de crecimiento importante y fortalece a la coalición”. Pedro Bordaberry, cuya incorporación a la campaña luego de las internas generó un temblor interno que sin embargo muchos consideran clave en ese incremento, prefirió que Ojeda sea quien hiciera el balance.

La ilusión de terminar liderando la coalición de gobierno en un balotaje ya había sido morigerada incluso por su principal abanderado. “Para nosotros fue una elección soñada, mucho mejor de la que imaginábamos”, dijo Ojeda al llegar al Hilton, a eso de las 18.45. Era un paso previo al acto en la plaza Varela. “La idea es que la foto de la coalición (republicana) salga al toque”, explicó. “En 2019 esa foto demoró 20 días”, recordó. “Nosotros tenemos que ayudar a que la coalición vote lo mejor posible. Si ganamos, mejor, pero tenemos que ayudar a ser desnivelantes (en el balotaje)”, expresó, anticipando el rol que su partido tendrá en una segunda vuelta.

Terminaba un día que lo encontró arrancando temprano, ofreciendo panqueques con avena a los periodistas que lo esperaban en la puerta de su casa cerca del Puerto del Buceo, repartiendo listas en la calle, recorriendo locales partidarios y haciendo ejercicio en el gimnasio al que asiste habitualmente. Votó en el colegio y liceo La Manneais en Punta Gorda, el mismo en el que cursó primaria y secundaria, y luego almorzó con su madre, su hermana, su cuñado y sus sobrinos. En todos lados se dio un baño de selfies con sus seguidores, muchos de los cuales parecían más miembros de un fandom que votantes.

En su búnker, cuando todavía el resultado era una incógnita, el periodista argentino Marco Palazzo, afín al presidente de ese país Javier Milei, le consultó a Ojeda si sabía que —justamente— Milei lo iba a apoyar en caso de pasar a segunda vuelta. El colorado respondió que lo recibiría “con enorme gusto”. “A mí apoyos no me sobran, así que todos los que vengan serán más que bienvenidos y lo recibiría con enorme gusto. Todos los apoyos me sirven”.

Salió la foto

Ese apoyo ya no será viable. En su discurso, Ojeda celebró que cumplió los dos objetivos que se había trazado cuando arrancó su carrera electoral un año atrás: renovar al Partido Colorado y “ampliar el diámetro” de la coalición. Sobre el final, señaló que, así como él se puso “el overol” para esa renovación colorada, invitaba a los presentes a ponerse lo mismo “para que en noviembre gane de nuevo la coalición de gobierno”.

“Vamos a copar la plaza Varela, ¡espalda con espalda para ganarle al Frente Amplio!”, cerró.

El espíritu oficialista de Ojeda quedó claro justamente en el escenario de la plaza Varela. Su desempeño en las urnas hizo que fuera el último en subir antes de la fórmula blanca de Álvaro Delgado —a quien le dedicó algunos dardos en las últimas semanas— y Valeria Ripoll. Lo hizo agitando y pidiendo aplausos a la multitud multicolor, en tremendo contraste con la seriedad de Eduardo Lust del Partido Constitucional Ambientalista (nuevo integrante del equipo), la sonrisa sobria de Pablo Mieres del Partido Independiente y el gesto adusto de Guido Manini Ríos de Cabildo Abierto (cuyo caudal electoral se desplomó). La foto que cinco años atrás tardó 20 días y que él reclamaba a la brevedad se había sacado.