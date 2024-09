Un presidente metido en la campaña y los choques entre Álvaro Delgado y Andrés Ojeda por su preferencia

En las semanas siguientes a las elecciones internas, con la victoria de Andrés Ojeda, el reingreso a la política de Pedro Bordaberry, el fastidio inicial de los blancos por la fórmula presidencial y las primeras encuestas de intención de voto, los colorados se sintieron con viento en la camiseta. Y desde entonces Ojeda se ha encargado de alimentar y atizar una idea que meses atrás podía sonar bien descabellada: que se puede, que es posible que el Partido Colorado sea el que obtenga más votos en el bloque oficialista y lidere a la Coalición Republicana rumbo al balotaje de noviembre . “Tengo fe y me tengo mucha fe”, dice Ojeda después de exhibir sus trabajados músculos en un comentado spot de campaña.

Para instalar ese relato, el candidato colorado va dejando algunas señales en el camino. Y elige disparar con distintas municiones —que a veces cortan más fino y otras cortan más grueso— contra uno de los socios de la coalición, el candidato del Partido Nacional, Álvaro Delgado. El blanco, delfín del presidente Luis Lacalle Pou, la encarnación del continuismo de este gobierno, oscila entre la respuesta irónica y el ninguneo. “Yo no debato con Ojeda, debato con el Frente Amplio”, contestó cuando fue consultado en la última edición de Desayunos Candidatos de Búsqueda sobre las recurrentes chicanas de Ojeda. “Mi adversario no es Ojeda, su partido es parte del gobierno, o sea, yo no debato con mis socios, debato con la oposición”, insistió.

Elecciones 2024 “Yo no debato con Ojeda, debato con el Frente Amplio”, dijo Álvaro Delgado sobre el candidato colorado

Pero muchos de los pasos del candidato colorado apuntan a pisarle el terreno a Delgado. Dice que al otro día de las elecciones le “reventó” el celular con mensajes de blancos que lo iban a votar. Dice que, si el candidato del Partido Nacional es la renovación, él es la madre Teresa de Calcuta; pone en cuestión su eslogan de campaña y afirma que la única reelección posible es la de un presidente, no la de un gobierno. Y busca por todos los medios un acercamiento a la figura de Lacalle Pou, el gran activo del oficialismo en esta campaña electoral, la balsa en el medio del mar a la que Delgado y Ojeda pretenden subirse para imantar algo de su buena imagen y popularidad. En otro de sus spots, Ojeda afirma que el presidente es su “amigo”.

Según pudo saber Búsqueda , Ojeda fue hasta el departamento del presidente en el día del partido de Uruguay, pero no lo vieron juntos. Tomaron mate y conversaron por algo más de media hora. Una fuente de Presidencia comentó a Búsqueda que causó “sorpresa” la repercusión que tuvo esa imagen, admitió que quedó erróneamente sugerido que se habían juntado a comer una picada y mirar fútbol, y destacó que Lacalle Pou se reúne con todos los integrantes de la coalición y que con la excepción del líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, con quien mantiene un notorio desencuentro político , tiene una “excelente relación” y “diálogo permanente” con los demás socios. Recordó, por otra parte, que la relación electoral entre Ojeda y Delgado es incluso “más cordial” que la que tuvo Lacalle Pou con el entonces candidato colorado Ernesto Talvi en las pasadas elecciones.

Pero el tironeo entre Ojeda y Delgado por la figura del presidente quedó más explícito en una rueda de prensa del candidato blanco. Ante una pregunta del periodista Leonardo Sarro sobre la imagen subida por Ojeda, respondió: “Yo me reúno con Lacalle Pou bastante más seguido, pasa que no me saco fotos”. “Los partidos los veo en mi casa con mi familia”, agregó.

Delgado dijo que le parece “perfecto” que el presidente se reúna con Ojeda. “Hemos sido un gobierno de puertas abiertas, el que ha pedido una reunión ha tenido la posibilidad de reunirse con el presidente, con el secretario de Presidencia, con los ministros”. Pero después lanzó: “No hay que ser un experto en política para darse cuenta de dónde está el corazón del presidente de la República”.

¿Podría haber sido ese el fin del asunto? Tal vez.

Ojeda-Delgado-Parlamento-adhoc-mz.JPG Álvaro Delgado y Andrés Ojeda durante la firma de declaración respecto al plebiscito por la seguridad social promovido por el PIT-CNT, Palacio Legislativo. Mauricio Zina /

Pero Ojeda volvió sobre el tema con munición más gruesa. El martes 17, en una actividad partidaria, tomó el micrófono y dijo: “Le preguntaron por una foto mía con el presidente, como tiene todo el mundo, y dijo dos cosas: primero, que se reúne muchas más veces, pero no se saca fotos y, luego, que no hay que ser experto en política para saber dónde está el corazón del presidente… ¡Qué celoso se puso Álvaro Delgado! No sabía que había esos niveles de inseguridad”, ironizó el candidato colorado ante las risas del auditorio. Una de las que reía, a su lado, era la exfiscal y exintegrante del Partido Nacional, Gabriela Fossati.

Ojeda fue por más. “Yo me saco fotos con el presidente, pero no lo pongo a encabezar mi lista al Senado. El Senado lo encabezo yo”, afirmó el colorado, según consignó Telenoche.

“Que se quede tranquilo que, por más fotos que me saque, su inseguridad es injustificada porque el Senado de la lista de Álvaro Delgado lo encabeza Luis Lacalle Pou y no Álvaro Delgado”, terminó Ojeda.

Si faltaba algún ingrediente a esta disputa pública por la preferencia del presidente, ahí fue el senador blanco Juan Sartori a terciar en la discusión. “Ojeda, no es tiempo de ver quién se saca más fotos con el presidente. Hace cuatro años el Partido Nacional lidera la coalición, y Álvaro ha sido un pilar fundamental. No anda buscando fotos para mostrar su valor. La cosa es unir para ganar por el bien de todos los uruguayos”, escribió ayer miércoles 18 en su cuenta de X.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/JuanSartoriUY/status/1836483410778345843&partner=&hide_thread=false Ojeda, no es tiempo de ver quién se saca más fotos con el presidente. Hace 4 años el @PNACIONAL lidera la coalición, y Álvaro ha sido un pilar fundamental. No anda buscando fotos para mostrar su valor. La cosa es unir para ganar por el bien de todos los uruguayos. — Juan Sartori (@JuanSartoriUY) September 18, 2024

El miércoles 18 por la noche, ante un centenar de personas en el acto de presentación de su lista, el candidato colorado dijo que “no vio venir nunca” el “escándalo que se armó” por la foto con Lacalle Pou. Dijo que Delgado es “un amigo” y que “pase lo que pase” van a ser socios. “Va a ser parte importante de la coalición, seguramente el socio mayoritario”, concedió.

Y le respondió a “toda la barra del Partido Nacional” que lo ha cuestionado: “Acá me van a ver, una y otra vez, trabajando por la coalición, siempre por la positiva”. Un guiño final al eslogan de la campaña presidencial de Lacalle Pou en el 2014.

Mientras tanto, el miércoles mismo, Delgado y Bordaberry coincidieron en una gira política en Mercedes y se mostraron juntos, sonrientes y a los abrazos. En otro tono. Dieron una entrevista conjunta a la salida de una radio local. “Esperemos aportar”, dijo el dirigente colorado, que confió en una buena votación del partido para tener “un espacio para trabajar” en un eventual próximo gobierno de la coalición.