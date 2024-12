El pasado reciente, un tema que incomoda al Frente Amplio y se reedita por supuestos testimonios falsos

Consultado por Búsqueda sobre esta nueva polémica, Mujica precisó el alcance de sus afirmaciones y de las de Topolansky. “Armaron toda una novela con una frase de Lucía”, dijo, que, según apuntó, fue “dicha hace bastante tiempo” y en el marco de una entrevista para un libro. “Nadie vino a hablar antes con nosotros para averiguar un poco más del contexto en el que se había dicho”, lamentó.

Mujica sostuvo que “la Justicia en Uruguay es de lo mejor que puede haber” y aseguró que “la mayoría de los que han ido a declarar por causas políticas referidas al pasado reciente han dicho la verdad”. No obstante, puntualizó que, “como en toda cuestión grande, hay excepciones” —insistió en que “es importante que quede claro que son excepciones”— y a ellas fue a las que se refirió su esposa y luego él.

Luego explicó que no seguirá con el tema: “No me interesa meterme… A los viejos les cuesta retirarse, pero yo tengo el convencimiento de que ya pasó mi momento. Hace mucho que lo tengo claro”.

Consultado sobre las lecturas que buscan en este episodio una jugada política, se desmarcó por completo. “Que no se imaginen tantas cosas, que yo hace como seis años que ni voy a la dirección de la 609”, dijo en cuanto a su actividad partidaria. Incluso añadió que no ha llamado a Orsi “ni visto ni nada”, que solo lo visitó “al otro día de las elecciones”.

“Yo estoy peleando por mi vida, a meses de cumplir 90 años... Que no me jodan, que me dejen tranquilo. Yo tampoco voy a joder a nadie ni a meterme”, añadió.

José Mujica Lucía Topolansky José Mujica y Lucía Topolansky en un acto por el aniversario de la muerte de Danilo Astori en la sede del Frente Amplio Javier Calvelo / adhocFOTOS

Los principales dirigentes del Frente Amplio (FA) se desmarcan de las afirmaciones de Mujica y Topolansky. Uno fue el futuro secretario de Presidencia del gobierno electo, Alejandro Sánchez, para quien fueron “desafortunadas e inoportunas” y pueden “deslegitimar” el proceso de verdad y justicia en Uruguay. También fueron cuestionadas por el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, y el propio Orsi dijo que “si alguien duda o tiene indicios de que no se procedió de manera correcta, se hace cargo de lo que dice”.

En tanto, la Mesa Política del FA emitió una declaración —aprobada por unanimidad— en la que “reafirma su compromiso inquebrantable con la defensa de los derechos humanos y su condena absoluta a los crímenes de lesa humanidad”. El FA también manifestó su apoyo a “la lucha” de las otras organizaciones sociales que trabajan por “verdad, memoria, justicia y garantías de no repetición” de estos hechos, y ratificó la “confianza en los procesos de la Justicia en materia de derechos humanos” y “particularmente” el trabajo de la Fiscalía especializada.

El expresidente Julio María Sanguinetti dijo a Subrayado que no hay que asombrarse sobre las acusaciones de testimonios falsos, porque “hay casos notorios en los cuales mintieron tupamaros”, y aludió al juicio por la muerte del militante tupamaro Roberto Gomensoro en marzo de 1973. “Ahí, hubo un tupamaro que mintió deliberadamente y mandó tres años a la cárcel a un militar inocente”, contó, en referencia al caso del coronel Juan Carlos Gómez, procesado en 2010 y luego liberado a partir de una iniciativa directa del entonces ministro de Defensa y líder tupamaro Eleuterio Fernández Huidobro, que tenía la información de que ese militar retirado era inocente.

Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos declaró que los dichos de Topolansky “ponen en tela de juicio un proceso de muchos años de búsqueda y construcción de justicia”, al no referir a un caso específico. El lunes 23, la asociación publicó en su cuenta de X una carta que les envió la dirigente del MPP el 19 de diciembre por sus expresiones. “No puedo retractarme pues conocí lo que dije”, afirma allí Topolansky, y se hace “cargo del error y las consecuencias”. La organización exhortó a la exvicepresidenta —en un segundo comunicado emitido junto con la carta— a que se presente ante la Justicia, para que “disponga los caminos correspondientes” según sus declaraciones.

Por su parte, el fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, pidió a la Justicia la citación de Topolansky “en calidad de testigo” y en “el más breve plazo posible”, según un comunicado de la Fiscalía General de la Nación. En su pedido, señaló que “mantiene su absoluta convicción” de que las víctimas de los casos que investigó dijeron “la verdad”. Y agregó que “no existe confabulación alguna para perjudicar a nadie y menos a un inocente”. Sin embargo, la jueza Verónica Pena rechazó el recurso en otra resolución judicial: “La citación solicitada, con fines aclaratorios (...) no ha lugar en esta instancia por no corresponder”.

Ricardo Perciballe Ricardo Perciballe en Fiscalía General de la Nación Javier Calvelo / adhocFOTOS

A todo esto, los abogados del Centro Militar anunciaron que pedirán a la Suprema Corte de Justicia la revisión de las causas en las que existe condena, y en las que se encuentran en trámite, para que se tomen declaraciones sobre “un hecho nuevo” y revalorar la situación de los investigados, confirmó a la diaria el abogado Emilio Mikolic.

Suspicacias, defensas y réplicas

Para Ignacio Errandonea, integrante de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, las polémicas declaraciones de Topolansky y Mujica “están relacionadas” con las reuniones que mantuvo Mujica con Manini, en las que se habló de la posibilidad de liberar a militares de edad avanzada.

La coalición de izquierda asumió el gobierno nacional con mayoría en el Senado, pero sin ella en la Cámara Baja —donde obtuvo 48 de las 99 bancas—, por lo que necesitará votar en bloque y conseguir dos votos adicionales para aprobar leyes. El partido que lidera Manini tiene dos diputados reelectos —Álvaro Perrone y Silvana Pérez Bonavita—, cuyo respaldo sería suficiente para darle la mayoría al futuro partido de gobierno.

Sin embargo, desde la izquierda y también desde el entorno de Manini niegan que estas salidas públicas estén vinculadas a las reuniones o a eventuales acuerdos entre el líder cabildante y el tupamaro. “Nada que ver”, afirmó un dirigente cabildante.

Entrevistado semanas atrás por Búsqueda, Manini dijo actuar en defensa de los militares “inocentes”, por “la necesidad de terminar con el proceso de venganza” que entiende que están sufriendo algunos exuniformados presos, y que por eso insiste con su reclamo de “hacer justicia”.

Por eso, el general retirado no perdió la ocasión para salir en defensa de los dichos de Topolansky y reafirmar que esto evidencia que el Poder Judicial opera como una máquina de venganza contra los militares. “Es increíble la hipocresía con que reaccionaron ante las declaraciones de Topolansky”, escribió el excomandante del Ejército el jueves 19 en su cuenta de X. “¿Alguien duda que en el tema ‘pasado reciente’ la Justicia dejó de ser tal para transformarse en venganza? Jueces y fiscales prevaricadores y testigos falsos solo son parte del circo bochornoso”, dijo.

Uruguay sigue asistiendo a “un proceso de venganza” hacia los militares que “es una vergüenza para todos”, porque no se aplica justicia a “muchos” camaradas “inocentes”, dijo el general retirado a Búsqueda, días después de reunirse con Mujica.

La relación entre Mujica y Manini se remonta a cuando el líder del MPP era presidente (2010-2015). En ese período, Manini ascendió al cargo de comandante en jefe del Ejército, del que fue cesado en marzo de 2019 luego de entregarle al presidente Tabaré Vázquez un documento en el que cuestionaba el procesamiento de nueve militares retirados por crímenes de lesa humanidad. Para entonces, Manini ya tenía decidido desde hacía tiempo su desembarco político.

Guido Manini Rios Frente Amplio Guido Manini Ríos en La Huella de Seregni, en 2022 Pablo Vignali / adhocFOTOS

Desde la izquierda —tanto el Frente Amplio como el PIT-CNT y también las organizaciones de familiares de detenidos desaparecidos— rechazaron una y otra vez la postura defendida por Cabildo Abierto en este tema y acusaron al partido de Manini de querer restaurar la impunidad.

“No quiero tener viejos presos”

El planteo sobre la prisión domiciliaria para militares también divide al partido de Manini. Según informó Búsqueda, los dos diputados cabildantes que renovaron sus bancas —Perrone y Pérez Bonavita— no estaban al tanto de que el líder del partido se iba a reunir y a conversar del tema con el expresidente.

Mujica, en tanto, reafirmó públicamente su posición favorable a ofrecer un trato diferencial a los militares y policías presos que aporten información sobre los desaparecidos, entre los que se encuentran los condenados por crímenes de lesa humanidad, recluidos en la cárcel de Domingo Arena. “No concibo que, si alguien está muy enfermo y colaboró con información, la Justicia no tenga una actitud de mérito”, reflexionó en una entrevista con el programa radial En perspectiva, el lunes 2.

Ya en 2009 y 2010 Mujica barajó esa idea. “Yo no quiero tener viejos presos. Viejos de 75, 80 años. Pero no solo los militares, ningún preso a esa edad”, dijo el año que asumió la presidencia. Y varias veces insistió con ese planteo, lo que le valió fuertes críticas desde la propia izquierda. A fines de 2023, el Senado aprobó —sin los votos del Frente Amplio— el proyecto de ley que facilita la prisión domiciliaria a los adultos mayores de 65 años a los que les corresponda una formalización o condena con cárcel. Manini interpretó que dar el beneficio de forma preceptiva a los mayores de 70 años era “poner cierto límite” a la “venganza” contra los militares, pero el resto de la coalición no lo acompañó y esa respuesta disgustó al general retirado.

Otro líder histórico tupamaro que también fue duramente cuestionado por sus posiciones sobre el pasado reciente fue Fernández Huidobro, quien en 2011 se opuso a la anulación y a la derogación de la “ley de caducidad”, y renunció a su banca en el Senado después de discrepar con la postura del gobierno frentista. En 2015, Fernández Huidobro sostuvo como ministro de Mujica, durante el Día del Ejército, que en el Frente Amplio y en otras organizaciones sociales “estigmatizan” a los militares.

A diferencia de lo que opinó Mujica hace años acerca de que “el tema del pasado reciente” se terminará cuando ya no estén vivos todos los actores de la época, Manini mantiene su escepticismo y cree que “no se va a cerrar nunca más”. Así lo resumió a Búsqueda a finales de julio: “Después de que estemos todos muertos van a seguir hablando de lo mismo mientras haya intereses y recursos para que eso no se apague”. Repreguntado acerca de si el tema de los desaparecidos no es, justamente, un motivo por el cual hay personas que no quieren “dar vuelta la página”, el general retirado consideró que puede ser una de las razones. Y enseguida agregó: “Bueno, bárbaro, pero si no aparecen, ¿qué? ¿Vamos a seguir por los siglos de los siglos en el enfrentamiento y en el conflicto?”.