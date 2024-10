El plebiscito de la seguridad social fue centro del debate político pero quedó lejos de la mayoría necesaria

Son las 20.25 del domingo 27 de octubre. Es el clímax de la jornada electoral. Esa hora en la que todas las miradas se posan en los televisores para esperar las primeras proyecciones de las consultoras de opinión pública. En la sede del PIT-CNT se vive exactamente ese momento. En un salón, un piso arriba, está reunido el comando de dirigentes que integran la comisión nacional Afirmá tus Derechos, la impulsora del plebiscito de la seguridad social . Abajo, en el hall, están los militantes que acompañan la jornada y la prensa. En el televisor está la transmisión de TV Ciudad, pero alguien decide poner el Canal 4 y el cambio no es un detalle menor. Marcará el clima de los próximos minutos.

Elecciones 2024 Con cerca del 40% de apoyo, los plebiscitos no llegaron a los votos suficientes para aprobarse

Las 20.30 caen como una guillotina. El primer impacto es la proyección de voto de Opción para el Frente Amplio: 42,3%. La cosquilla cambia por un silencio en el que vibra la preocupación. El porcentaje se expande como una de esas nubes que no dan tiempo a cubrirse antes de que caiga el chaparrón. Proyección para el plebiscito de la seguridad social: 36%. En el silencio que se apodera del hall ya no vibra preocupación. No vibra nada, ni siquiera enojo. Es solo silencio. Sin palabras.