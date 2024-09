El Frente Amplio anunciará a Gabriel Oddone como ministro de Economía de Orsi

“No puedo ocultar que no es quien desde nuestro punto de vista sería la mejor expresión para la conducción económica para un gobierno del Frente Amplio”, dijo el secretario general del Partido Comunista (PCU), Juan Castillo, a Búsqueda en mayo. Si bien el exdirigente sindical advirtió que no pretende criticar ni el trabajo ni el derecho a opinar de Oddone, dejó en claro que a su entender no es “la persona adecuada para ejecutar el programa de la izquierda”.

También Constanza Moreira planteó reparos a un eventual equipo económico encabezado por Oddone. “No lo conozco personalmente y no conozco su trayectoria, pero me parece que necesitamos un ministro de Economía político. El Frente Amplio no tiene que demostrar que puede gobernar bien la economía, si lo hizo maravillosamente durante 15 años. No tiene por qué dar señales de tranquilidad a los empresarios. Los empresarios hicieron mucha plata durante los gobiernos del Frente Amplio. Los empresarios no apoyan al Frente por razones ideológicas, sino por razones pragmáticas, porque a ellos les fue muy bien”, dijo en la diaria de este lunes Moreira, quien ocupa el segundo lugar de la lista al Senado del PCU, luego del acuerdo que su sector, Casa Grande, alcanzó con los comunistas y con el Espacio Socialdemócrata Amplio.

Insistió: “Necesitás un ministerio político, y a Oddone se lo ve como un representante del gran empresariado. Necesitás un ministerio que le dé pelota a la microeconomía, que construya crecimiento con una perspectiva territorial. La macro no te digo que el Frente la maneja de taquito, pero la maneja bien. Tiene equipo, el equipo que armó (el exministro Danilo) Astori”.

¿Quién es Gabriel Oddone?

Oddone cumplió 61 años el pasado 5 de setiembre. En 1992 se graduó como economista por la Universidad de la República y en 2005 se doctoró en Historia Económica por la Universidad de Barcelona.

Ha sido investigador del Centro de Investigaciones Económicas (Cinve).

A mediados de 2023, al cumplir 60 años y cumpliendo con las reglas internas en CPA/Ferrere, dejó esa consultora de la que había sido socio desde 2009 y uno de sus economistas más notorios.

Unos meses después, junto con otro socio saliente de CPA/Ferrere, Bruno Gili, y varios técnicos, fundó el centro de análisis Ágora. También expuso su interés en involucrarse en política integrando equipos de Orsi, quien lo consultaba por temas económicos: “No me estoy candidateando a nada. Si llegado el caso alguien me lo plantea, estoy dispuesto a considerar integrar un equipo (…). Estoy dispuesto a jugar en el lugar que me toque”, declaró a Búsqueda en junio del año pasado.

Oddone se desafilió del Partido Socialista en 2015 molesto con algunas posturas que había tomado, como la oposición a la permanencia de Uruguay en las negociaciones del Acuerdo de Liberalización del Comercio de Servicios (TISA, por su sigla en inglés).

En una entrevista con Brecha en agosto de 2023 se definió como “liberal de izquierda o socialdemócrata”.

El economista se ha expresado crítico con la reforma constitucional sobre la seguridad social que promueve el PIT-CNT y a la que se sumaron algunos sectores políticos, como el Partido Comunista y el Partido Socialista.