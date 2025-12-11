Gobierno celebró apoyo histórico al Presupuesto, mientras que el debate provocó choque en el Partido Nacional

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, dijo estar “muy satisfecho” por el trabajo parlamentario, pero también “sorprendido”, al igual que “la mayoría de los analistas”, porque el proyecto de ley logró “un nivel de adhesión inusitadamente alto”. Destacó en rueda de prensa que es el “Presupuesto con mayor nivel de aprobación desde la vuelta a la democracia”, lo que revela la “madurez del sistema político uruguayo”.

La iniciativa fue aprobada en Diputados en octubre con 84 votos afirmativos y 14 negativos, en el Senado cosechó luego 26 votos a favor y tres en contra (se opusieron Andrés Ojeda, Robert Silva y Gustavo Zubía), y la Cámara de Representantes aprobó en bloque el martes 9 los cambios que introdujeron los senadores con 82 votos a favor y 17 en contra. El gobierno y las bancadas oficialistas celebraron el respaldo conseguido en las tres instancias, mientras la coalición republicana mostró discrepancias entre sus socios y un choque en la interna del Partido Nacional.

El Herrerismo sacudió el avispero. En su congreso del sábado 6 anunció que no votaría en Diputados las modificaciones que introdujo el Senado e invitó a los demás sectores del Partido Nacional a acompañarlo, para que el proyecto sea tratado en la Asamblea General y se voten uno a uno los cambios. Pero no consiguió el respaldo mayoritario de la bancada. Finalmente, 22 diputados nacionalistas votaron a favor de las modificaciones que realizó la Cámara Alta y siete en contra.

Los cambios al proyecto que había aprobado la Cámara Baja generaron un choque entre el diputado herrerista Juan Martín Rodríguez y el senador Sergio Botana, de Alianza País. Ocurrió el lunes 8, en la víspera de la votación en Diputados, durante una reunión de bancada del Partido Nacional. “Tuvimos criterios distintos y Juan no los había entendido bien”, dijo Botana a Búsqueda . Agregó que el diputado “no se había enterado” de lo que los senadores de la coalición habían “conseguido”, como “que Ancap tenga que rendir cuentas de sus compras en menos de 10 días, que Presidencia de la República tenga que responder pedidos de informes (de legisladores), haber bajado a la cuarta parte el impuesto a los agrotóxicos y el aeropuerto de Rocha”, entre otras propuestas.

El senador apuntó que a Rodríguez “le faltaba información” y que su sector quiso “marcar perfilismo” al anunciar en el congreso que no votaría el proyecto.

Al día siguiente del cruce con Botana y tras lamentar el “recorte” del Senado de $ 60 millones “destinados a maestros de apoyo para niños con discapacidad” que había aprobado la Cámara de Representantes solo con votos de la oposición, Rodríguez envió un mensaje a sus correligionarios. “Mucho se dice que la Cámara de Senadores es la de los lores y la de Diputados es la de los comunes”, expresó en sala en alusión al parlamento británico. “En estos tiempos y en esta realidad, si el ego se los permite, muchos lores tendrán que entender que son más comunes de lo que desean, y muchos comunes deberán tener el coraje de asimilar que les toca ser más lores que lo que otros desearían”, concluyó el diputado por Montevideo.

Que la falta de mayoría del oficialismo en la Cámara Baja les da mayor peso político a los diputados es sabido; que el dardo iba dirigido al exintendente de Cerro Largo fue supuesto por varios dirigentes blancos.

Botana no entendió la frase con que Rodríguez cerró su discurso. “Son reminiscencias señoriales que los de campaña ni conocemos”, dijo el senador arachán a Búsqueda.

De todos modos, algunos senadores blancos consideraron que el reclamo de los herreristas tenía sentido, porque en el Senado “no se respetaron aspectos que habían sido negociados” en la Cámara Baja, según comentó a Búsqueda un legislador.

Además, como las bancadas blancas y coloradas en el Senado aceptaron el cronograma que planteó el oficialismo para aprobar el proyecto antes del límite del plazo legal, se acortó el tiempo de discusión en la Cámara Alta. El Frente Amplio planteó aprobar de forma rápida el articulado en la Comisión de Presupuesto y Hacienda y postergar los debates para el plenario, lo que “obviamente acotó las posibilidades de analizar y discutir a fondo los artículos”, comentó un legislador nacionalista. La decisión de aceptar esa modalidad “exprés” produjo reproches de la senadora Graciela Bianchi en la reunión de bancada el lunes 8, según dijeron fuentes nacionalistas a Búsqueda.

Perfilismo blanco

La acusación de “perfilismo” no se dio solo en la interna blanca. El coordinador de la bancada del Partido Colorado, el diputado Conrado Rodríguez, dijo a Búsqueda que le “sorprendió” que el Partido Nacional anunciara antes de la primera comparecencia de Oddone que votaría a favor del proyecto de Presupuesto en general y en bloque. Sostuvo que fue una muestra de “perfilismo” y que los colorados se enteraron “por la prensa”.

Conrado Rodríguez

La bancada de Vamos Uruguay también se reunió en la víspera de la última votación. El lunes 8, el líder del sector, el senador Pedro Bordaberry, dio libertad de acción y reiteró que cada uno vote según su leal saber y entender. De los 13 diputados del sector, tres votaron en contra: Rodríguez, Gabriel Gurméndez y Juan Martín Jorge.

Rodríguez negó que esta votación dividida debilite al sector, sino que consideró que es “fácilmente explicable” la libertad de acción.

Cambios que introdujo el Senado

En el Senado el proyecto de Presupuesto tuvo varias modificaciones. En total se aprobaron 102 aditivos y sustitutivos en la Cámara Alta, mientras que 12 artículos propuestos fueron desglosados para ser tratados en comisión.

Se aprobaron reasignaciones por unos $ 320 millones, destinadas principalmente a la educación, con partidas distribuidas entre la Administración Nacional de Educación Pública, la Universidad Tecnológica y la Universidad de la República (Udelar). También se asignaron fondos para la Unidad de Víctimas de la Fiscalía General y para crear fiscalías en el interior del país, para el Instituto Nacional de Discapacidad y para el Programa Nacional de Viviendas Accesibles. Se aumentó asimismo la partida anual para la promoción del teatro independiente.

El texto añadió un artículo que faculta al Poder Ejecutivo a ampliar el objeto de la concesión del Aeropuerto Laguna del Sauce y adjudicar al mismo concesionario la construcción y la explotación de un aeropuerto internacional en Rocha. También eleva los topes para compras directas del gobierno central y las intendencias. Además, prohíbe la discriminación por edad en los llamados para ingresar a la función pública, salvo que “se encuentre debidamente fundada”. Asimismo, se estableció que “la perspectiva de igualdad y la no discriminación” con base en el género se incorporará en las contrataciones de las administraciones públicas estatales, lo que será reglamentado con el asesoramiento del Instituto Nacional de las Mujeres.

Atendiendo a cuestionamientos de la academia y de la Udelar, se incorporó el Ministerio de Educación al Consejo Estratégico Ministerial que dirigirá el nuevo programa Uruguay Innova, que funcionará en Presidencia. También se ampliaron las competencias y la integración del Consejo Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología (Conicyt).

El texto hizo lugar a una inquietud de los legisladores de la oposición respecto a la falta de contralor de Presidencia por parte del Parlamento. El Senado incluyó un aditivo —que había sido propuesto por la oposición en Diputados— que obliga a la Torre Ejecutiva a responder pedidos de informes de los legisladores.

A su vez, se facultó al Poder Ejecutivo a exonerar de tasas y tributos a la importación de insumos, máquinas y equipamiento con destino al testeo o el desarrollo asociado a la transformación de conocimiento científico, en productos destinados a mejorar la salud humana, animal o ambiental.

Por otra parte, el texto estableció un plazo de 180 días desde la promulgación de la ley para que la comisión creada con el fin de analizar la modificación del impuesto a los semovientes realice una propuesta.

Además, habilitó que las instituciones emisoras de dinero electrónico intercambien entre sí y con las instituciones de intermediación financiera, “con carácter excepcional y sin necesidad de obtener el consentimiento de su titular, la información de saldos, movimientos y operaciones correspondientes a instrumentos de dinero electrónico de sus clientes, así como la información confidencial que reciban o tengan de dichos clientes, con el objeto exclusivo de investigar y prevenir eventuales fraudes y ciberdelitos”.

En tanto, la flexibilización del levantamiento del secreto bancario, que estaba en el proyecto de ley original, pero no fue votado en Diputados y el oficialismo intentó reincorporar con el apoyo de Bordaberry, no logró los acuerdos suficientes y será tratado en comisión.