Hospital de Clínicas planteó tratar depresión con ketamina intravenosa y Diputados analiza presupuestarlo

Diputados del oficialismo definen por estas horas qué fondos redistribuir del Presupuesto Nacional. En el menú de iniciativas que reclaman recursos hay una del Hospital de Clínicas para bajar la tasa de suicidios y combatir ciertos casos de depresión a través del tratamiento con ketamina, un fármaco usado principalmente como anestésico.

El Clínicas pidió refuerzo presupuestal para la reforma edilicia inconclusa y su director, Álvaro Villar , presentó cuatro programas a diputados del oficialismo y la oposición. Uno de ellos, el que refiere al tratamiento con ketamina intravenosa, es una ampliación del Programa de Salud Mental.

Uruguay tiene “tasas de suicidio del doble de las registradas en la región, de 21 cada 100.000 habitantes”, dice en el documento que Villar entregó a los legisladores y al que accedió Búsqueda . Destaca además que hay “una tendencia en ascenso” de la tasa de suicidio desde el año 2000, “lo que determina la necesidad de acciones inmediatas en salud mental”. Señala que “entre 70% y 90% de los fallecimientos por suicidio se asocian a la presencia de trastornos psiquiátricos graves, siendo la depresión el diagnóstico más prevalente”, mientras que “entre 30% y 40% de los pacientes con depresión presentan formas resistentes al tratamiento”.

El hospital define el tratamiento con ketamina como “un procedimiento innovador que, si bien cuenta con una vasta experiencia internacional, en Uruguay solo se han presentado algunos reportes de casos realizados en el sector privado”. El procedimiento consiste en “la administración intravenosa de ketamina a dosis subanestésica tanto de forma ambulatoria como en usuarios internados”. Y agrega que “las evaluaciones a los usuarios que han llevado adelante este tratamiento, comparando pre y postsesión, arrojan resultados sorprendentes y alentadores”. También advierte que es “una alternativa a la electroconvulsoterapia (ECT), cuando está contraindicado o el usuario no desea realizarla”.

El Clínicas propone administrarlo a pacientes con “depresión de difícil tratamiento” o “ideación suicida”, y destaca que “en la bibliografía internacional se ha reportado que los tratamientos con ketamina para la ideación suicida tienen resultados en forma precoz en relación con los antidepresivos vía oral”.

La propuesta cuesta $ 47 millones.

Tratamiento urológico es prioritario

El diputado frentista Federico Preve dijo a Búsqueda que el oficialismo apunta en este debate parlamentario a reforzar “la educación en general y la terciaria en particular” y detalló que pretende “que se termine” el proyecto de reforma edilicia del hospital universitario. “Quizá no sea en cinco años, pero tampoco puede ser en décadas”, agregó el legislador, y destacó que debe priorizarse “lo asistencial: solucionar problemas de salud”.

En esa línea, el Clínicas presentó cuatro propuestas: ampliar el Programa de Salud Mental y también el de Cáncer de Mama; “brindar una atención oportuna e integral para los pacientes de ASSE en lista de espera quirúrgicas de patología obstructiva urológica”; e “implementar un Programa Integral de Atención al Cáncer de Colon”.

Federico Preve

Preve aseguró que “el problema más real y urgente” es “la patología que genera daño renal crónico, cálculos en riñones y la hipertrofia de próstata”. En segundo lugar, en orden de prioridades, a su entender, está la ampliación del Programa de Salud Mental; y recordó que ya hay US$ 6 millones destinados para esta temática como refuerzo presupuestal.

Al justificar el programa para tratar la patología obstructiva urológica, el Clínicas destaca que “Uruguay presenta un problema importante con el incremento de pacientes con enfermedad renal crónica (ERC), principalmente a causa de la transición demográfica y la alta prevalencia de enfermedades no transmisibles, como hipertensión arterial, diabetes mellitus y factores de riesgo cardiovasculares”, entre los que menciona “sedentarismo, dietas no saludables, tabaquismo”. Expresa que “la mayoría de los pacientes con ERC evolucionan de forma asintomática por largos períodos de tiempo, con alto riesgo de injuria renal aguda e ingreso a programas de sustitución de la función renal”, como “diálisis y trasplante renal”. El hospital universitario estima que el “12% de los ingresos a terapias de sustitución renal se da por patología obstructiva”.

La meta planteada por el Clínicas son 300 procedimientos quirúrgicos y 500 tratamientos ambulatorios con equipo litotriptor extracorpóreo durante el quinquenio, lo que implica una inversión de $ 60 millones. El Partido Nacional presentó un aditivo en comisión para contemplar esta propuesta.