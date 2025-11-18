Interpelación a ministro de Educación se posterga para la segunda quincena de diciembre

La primera de ellas será a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, que el próximo lunes 24 concurrirá a Diputados para dar explicaciones sobre la situación de Álvaro Danza, presidente de la Asociación de Servicios de Salud del Estado (ASSE), que a la par de su cargo desempeñaba funciones en el ámbito privado.
En tanto, la segunda semana de diciembre, el miércoles 10, será interpelada la ministra de Defensa, Sandra Lazo.
Si bien el presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, anunció este lunes que la interpelación de Lazo por el caso Cardama sería el lunes 8 de diciembre en el Senado, desde la bancada de senadores del Frente Amplio informaron a Búsqueda que será el miércoles 10.
Inicialmente esto implicaba que coincidiera con la interpelación en Diputados del ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, prevista para el mismo día, un hecho que había causado molestia en la oposición.