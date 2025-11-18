Interpelación a ministro de Educación se posterga para la segunda quincena de diciembre

El Parlamento cerrará el año con tres interpelaciones: primero deberá comparecer la ministra de Salud, luego la ministra de Defensa y finalmente el ministro de Educación

El Parlamento está agitado en la recta final del año. Mientras avanza la discusión sobre el proyecto de Ley de Presupuesto, que el oficialismo aspira a tener aprobado en la primera semana de diciembre, los legisladores se preparan para llevar adelante tres interpelaciones solicitadas por la oposición.

La primera de ellas será a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, que el próximo lunes 24 concurrirá a Diputados para dar explicaciones sobre la situación de Álvaro Danza, presidente de la Asociación de Servicios de Salud del Estado (ASSE), que a la par de su cargo desempeñaba funciones en el ámbito privado.

Tras varios meses de cuestionamientos de la oposición y pese a sostener que no había incompatibilidad en las tareas, Danza renunció a sus trabajos en mutualistas privadas a principios de mes para dedicarse exclusivamente a ASSE. De todos modos, la oposición definió mantener la interpelación.

En tanto, la segunda semana de diciembre, el miércoles 10, será interpelada la ministra de Defensa, Sandra Lazo.

Si bien el presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, anunció este lunes que la interpelación de Lazo por el caso Cardama sería el lunes 8 de diciembre en el Senado, desde la bancada de senadores del Frente Amplio informaron a Búsqueda que será el miércoles 10.