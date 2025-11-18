  • Cotizaciones
    miércoles 19 de noviembre de 2025

    Interpelación a ministro de Educación se posterga para la segunda quincena de diciembre

    El Parlamento cerrará el año con tres interpelaciones: primero deberá comparecer la ministra de Salud, luego la ministra de Defensa y finalmente el ministro de Educación

    Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    La primera de ellas será a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, que el próximo lunes 24 concurrirá a Diputados para dar explicaciones sobre la situación de Álvaro Danza, presidente de la Asociación de Servicios de Salud del Estado (ASSE), que a la par de su cargo desempeñaba funciones en el ámbito privado.

    En tanto, la segunda semana de diciembre, el miércoles 10, será interpelada la ministra de Defensa, Sandra Lazo.

    Si bien el presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, anunció este lunes que la interpelación de Lazo por el caso Cardama sería el lunes 8 de diciembre en el Senado, desde la bancada de senadores del Frente Amplio informaron a Búsqueda que será el miércoles 10.

    Inicialmente esto implicaba que coincidiera con la interpelación en Diputados del ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, prevista para el mismo día, un hecho que había causado molestia en la oposición.

    Pero finalmente se definió postergarla para el 16 de diciembre, en sesión extraordinaria, tras un planteo de Mahía por razones de salud. La interpelación, que fue votada hoy en la Cámara de Diputados, tratará sobre el dictamen de la Junta de Transparencia y Ética Pública, que en una votación dividida entendió que no había incompatibilidad en las tareas desempeñadas por Danza.

    En tanto, Lazo será interpelada por la decisión del gobierno de rescindir el contrato con el astillero español Cardama para la construcción de dos patrullas oceánicas.

